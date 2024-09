La inesperada confesión de Tamara Falcó a Risto Mejide en 'Got Talent': cuál sería el nombre de su primera hija

Tamara Falcó y Risto Mejide en 'Got Talent'.

La décima edición de Got Talent venía con una expectación mayor al contar con Tamara Falcó como nuevo miembro del jurado. La socialité tomaba el relevo de Edurne en el talent show producido por Fremantle. Su debut ha venido dándole el liderazgo a Telecinco este pasado sábado 7 de septiembre, con un 14,4% de share y 1.041.000 espectadores. Entre los momentazos, ha estado uno en el que la marquesa de Griñón le ha revelado a Risto Mejide el nombre que le gustaría poner a su hija si la tuviera.

Entre actuación y actuación, los miembros del jurado tienen tiempo para comentar todo lo que están viviendo en cada gala. En muchas ocasiones, aprovechan para ponerse al día y comentar temas no relacionados con el programa. Era uno de estos momentos cuando las cámaras pillaron a la colaboradora de El Hormiguero y al presentador de Todo es mentira charlando.

Se trataba de una conversación muy especial, el barcelonés hablaba sobre sus hijos, mientras que la madrileña compartió sus deseos de convertirse en madre. Fue la aristócrata la que sacó el tema de los niños, al preguntarle a su compañero de mesa cómo se llamaba su segunda hija, la que tuvo con Laura Escanes. Mejide respondió que Roma. Un nombre que llamó la atención de la socialité, que quiso saber por qué había decidido nombrarla como la capital de Italia.

“Era…. Bueno, sigue siendo, para mí, la ciudad del amor y [Roma] es amor, pero al revés”, explicaba el publicista. La hermana de Julio Iglesias Jr. ya se mostraba encantada con que el comunicador llamase a su hija de una manera tan original, pero quedó más maravillada tras la explicación. Por supuesto, el barcelonés quiso saber qué nombre les pondría a sus hijos en caso los vaya a tener con Íñigo Onieva.

“Y tú, si tienes hijos, ¿cómo los llamarás?”, quiso saber el presentador de Todo es mentira. La socialité comenzó a pensar. Era evidente que ya había meditado sobre esa pregunta anteriormente, pero dudaba sobre si responderla en el programa. Finalmente, decidió decirlo, revelando otro dato. Su respuesta estaba relacionada con una tradición muy especial tanto para ella como para sus dos hermanas.

El jurado de 'Got Talent 10'.

“Pues fíjate, mi madre nos llamó a todas las niñas… o sea, la primera se llama Isabel [en referencia a Chábeli Iglesias], yo me llamo Tamara Isabel y a mi otra hermana es Ana Isabel [Boyer]”, comenzaba a decir la socialité. “Como no nos podía poner de primero su apellido, nos puso su nombre. Entonces, me haría gracia, si tuviera una niña, llamarla Isabel”, añadía Falcó ante un atento Mejide.

Esta revelación recuerda que Tamara Falcó lleva una buena temporada intentando ser madre junto con su esposo, el empresario Íñigo Onieva. Es más, ha reconocido públicamente que está sometiéndose a un tratamiento de fertilidad para quedarse encinta. En una entrevista para Yo Dona, la marquesa de Griñón confesaba que tanto ella como su marido estaban buscando convertirse en padres.