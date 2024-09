Alberto Chicote confirma que habrá segunda temporada de 'Batalla de restaurantes' en laSexta: "Es un programón"

Alberto Chicote acaba de estrenar la novena temporada de Pesadilla en la cocina, que firmó un 8% de cuota y 679.000 en su debut, en el que el chef visitó el establecimiento Nicasso, situado en el distrito barcelonés de San Martín. En plena promoción del programa, el televisivo reveló un dato importante: laSexta está ya poniendo en marcha la segunda temporada de Batalla de restaurantes.

Ha sido el propio chef el que lo ha confirmado. A propósito de una entrevista con BLUPER por el estreno de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina, el mismo Chicote desveló la duda que había, si había planes para una segunda temporada. A pesar de que el cocinero ya comentó que había planes para otra tanda en la presentación de la primera edición del formato, no había habido comunicación oficial sobre ello.

La adaptación de My Restaurant Rocks a nivel nacional (en Cataluña triunfa la versión autonómica, Joc de cartes de TV3, y en la Comunidad de Madrid pudo verse La cuenta, por favor, en Telemadrid) sigue prometiendo dar que hablar con una segunda tanda. De hecho, las grabaciones serán inminentes, tal y como compartido el propio Chicote.

“Sí, claro. Vamos a empezar a grabar la segunda temporada dentro de poco, arrancaremos el 20 de este mes de septiembre. Es un programón”, expresó a EL ESPAÑOL durante la promoción de la novena edición de Pesadilla en la cocina. Batalla de restaurantes se estrenó en febrero de este 2024, teniendo un total de 8 episodios que tuvieron una media del 5,2% de cuota y 544.000 espectadores.

Chicote suma así otro formato y continúa consolidándose como rostro de laSexta. La segunda temporada de Batalla de restaurantes se suma a la recientemente novena tanda de Pesadilla en la cocina y otro de los formatos emblemáticos del segundo canal de Atresmedia, ¿Te lo vas a comer?

'Batalla de restaurantes'.

Batalla de restaurantes aspira a ser un formato veterano como ya lo son tanto Pesadilla en la cocina como ¿Te lo vas a comer? De hecho, el primer formato de telerrealidad ha logrado tener éxito fuera de las fronteras españolas, al ser lanzado en Netflix. “Me paran mucho fuera de España”, expresaba en la misma entrevista.

“Hay que tener en cuenta una cosa, aunque sea mi propia visión particular. La misma persona que no te dice nada en España o, como mucho, te dice ‘hola’, en San Francisco reacciona de otra manera. Se acerca y se sorprende mucho más. El chip cambia, es como cuando te encuentras a otro español fuera de España, surge el sentimiento patrio”, compartía. “Pero sí, cuando me he encontrado algún español o latinoamericano fuera de España, vienen encantados a saludarme o se quieren hacer una foto”, agregaba.