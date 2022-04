Colegio Europeo de Madrid (Madrid)

Tipo: Privado multilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 533

Profesores: 66

El Colegio Europeo de Madrid es un centro bilingüe privado para niños y niñas de 0 a 18 años situado en Las Rozas. Trabaja cada día para desarrollar las habilidades de cada uno de sus alumnos y promover en ellos valores universales con los que contribuir, no sólo a sus resultados académicos, sino también a su desarrollo como personas preparadas para prosperar en un mundo globalizado.

La innovación pedagógica es uno de sus pilares y, siguiendo el modelo del grupo Cognita, al que pertenece desde 2018, no cesa en la puesta en marcha de los proyectos más actuales para seguir ofreciendo a su alumnado las mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, CEM es un colegio de referencia en España y otros países tanto por su metodología activa como por su trayectoria tecnológica, a la vanguardia con la fundación de la Institución European Valley en 2016 como laboratorio de tecnología.

Algunos proyectos que destacan del Colegio Europeo de Madrid son Filosofía para Niños, proyecto de Transformación Tecnológica 1 to 1, CenturyTech, Debate en el aula o Be Well Together Programme.

