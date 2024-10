Ni vinagre ni zumo de limón: esto es lo único que sí funciona para desinfectar las tablas de madera para cortar

Cuando el coronavirus nos obligó a quedarnos en casa durante meses, todos nos concienciamos de lo importante que era desinfectar correctamente lo que estaba a nuestro alrededor. Pero se nos está olvidando lo aprendido.

Quitar las manchas visibles no es sinónimo de desinfectar y que algo nos parezca limpio a simple vista no significa que no haya bacterias acechando. En la cocina, hay algunos utensilios que están altamente expuestos a contaminación y que son propensos a contaminar los alimentos que entran en contacto con ellos.

Dentro de este grupo merecen especial atención las tablas de cortar que, en muchos casos, se utiliza la misma para cortar alimentos de muy distinta índole: carnes y pescados crudos, verduras, carnes cocinadas, pan, chocolate... Las tablas de cortar tienen siempre muchas papeletas de ser responsables de contaminación cruzada si no se mantiene una higiene adecuada de las mismas.

Cómo desinfectar una tabla de cortar alimentos

Cuando se trata de seguridad alimentaria, un problema al que siempre nos enfrentamos en casa es que podemos pensar que estamos limpiando bien todos nuestros utensilios y que, en realidad, no sea así.

Hace unos días, el doctor en Química, Vladimir Sánchez, conocido en redes como Breaking Vlad, (@laboratoriodevlad), alertaba en su cuenta de Instagram sobre un vídeo viral con un desinfectante casero para tablas de cortar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Breaking Vlad (@laboratoriodevlad)

En el vídeo en cuestión se proponía un desinfectante casero con supuesta capacidad para desinfectar la madera. Se trataba de una mezcla de limón, vinagre, jabón para platos, sal y agua tibia que, según el experto, no es de un producto eficaz para desinfectar la tabla.

El químico explica que un desinfectante es una sustancia con capacidad de acabar con los microorganismos. El limón ni el vinagre en esa mezcla no tienen efecto desinfectante, pues en esas condiciones de pH las bacterias pueden sobrevivir, por lo que añadir acidez a esa mezcla no aporta nada. Indica que sí es útil el jabón para platos, que mantiene la tabla limpia y libre de suciedad, aunque no es suficiente para llevar a cabo la desinfección.

Para desinfectar correctamente una tabla de cortar hay que utilizar productos específicos para ello como cloro, lejía y otros desinfectantes con eficacia probada. Son a estos productos a los que hemos de acudir cuando la limpieza con jabón no sea suficiente, por ejemplo, después de cortar alimentos crudos como pescados, pollo o carne.

¿Cuáles son las tablas de cortar más fáciles de limpiar y desinfectar?

Aunque no son tan populares como las tablas de madera o de plástico, existen tablas de cortar de otros materiales que resultan más fáciles de limpiar y de mantener limpios.

Por un lado, las tablas de vidrio templado. Muy fáciles de limpiar y de almacenar y con gran resistencia al corte. Existen modelos que se adaptan al tamaño de la placa vitrocerámica o de inducción que, aparte de servir como protección de ésta, aumentan la superficie de trabajo en cocinas pequeñas. Tienen la desventaja de que, al ser de vidrio, son frágiles y, si se nos caen al suelo, se romperán.

Por otro lado, las tablas de acero inoxidable que se emplean en muchas cocinas profesionales. Son muy fáciles de limpiar y destacan por su durabilidad y su resistencia. Las tablas de acero para ámbito doméstico también destacan por lo fácil que es almacenarlas y transportarlas, pues el acero permite fabricar tablas de apenas un par de milímetros de espesor.