5 recetas saludables con productos envasados que me resuelven la vida en un minuto

Dicen que el secreto de nuestras abuelas para que todo lo que nos preparaban estuviera tan bueno es el amor que le ponían a la hora de cocinar. El cariño con el que nuestras abuelas nos cocinan es innegable, pero hay otro ingrediente aún más importante si cabe y del que nadie habla: el tiempo, tan importante como la calidad de las materias primas para que los platos salgan deliciosos.

Un bien preciado que cada vez es más escaso. Aunque nuestros días sigan teniendo 24 horas, en 2024 las jornadas comienzan con una interminable lista de cosas por hacer en la que, en multitud de ocasiones, la cocina no es una prioridad y no lo es porque, aunque alimentarse sí lo siga siendo, las opciones para "facilitarnos la vida" son cada vez más numerosas.

Muchas veces, esto es un arma de doble filo, pues el ahorro de tiempo nos lleva a consumir alimentos ultraprocesados con sabores agradables de dudosa calidad desde el punto de vista nutricional. A mí me encanta cocinar con productos frescos de temporada, disfruto dedicando buena parte de mi tiempo a la preparación de mis comidas, pero confieso que no siempre consigo organizarme para hacerlo y tengo que recurrir a productos envasados que me permitan preparar una comida o una cena en pocos minutos.

Evito siempre que puedo los ultraprocesados, pero algunas conservas y congelados me salvan la vida en momentos puntuales. Sé que no soy la única a la que le pasa, porque son el tipo de recetas que más nos pide la gente, recetas fáciles para cocinar rápido, rico y lo más saludable posible. Así que os dejo 5 ideas con productos de despensa para solucionar la comida en un pispás, pues son recetas que se preparan en unos minutos o incluso en segundos.

Garbanzos picantes rápidos

Garbanzos picantes con tomate Andrey Zhuravlev iStockPhoto

Las legumbres en conserva son un imprescindible en mi casa. Mi congelador es pequeño y cocerlas yo para tener varias raciones congeladas no es una opción, así que en mi despensa no faltan las conservas. Los nuevos formatos en tetrabrik son, además, comodísimos para almacenarlos en cocinas pequeñas.

Con algunas hortalizas y unas cuantas especias pueden prepararse platos deliciosos y estos garbanzos con tomate picantitos son un ejemplo de eso. Algo así como un chana masala exprés para emergencias que, además, es supereconómico.

Ingredientes (para 1 persona) · Garbanzos cocidos, 200 g

· Tomate, 1 ud

· Pasta de tomate concentrado, 1 cucharada

· Gochujang, sriracha, harissa o cualquier otra pasta de chiles, 1/2 cucharada

· Caldo de verduras, 1/2 vaso

· Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

· Sal, al gusto Preparación En una sartén, ponemos a calentar una cucharada de aceite de oliva virgen extra junto con el tomate rallado y la pasta de tomate concentrado. Salamos ligeramente y dejamos sofreír unos minutos a fuego medio. Añadimos la pasta de chiles (podemos poner más o menos cantidad en función de lo picante que nos guste) y mezclamos bien. Incorporamos el caldo y, cuando empiece a burbujear, añadimos los garbanzos cocidos que habremos escurrido y enjuagado previamente. Cocinamos el conjunto a fuego lento durante unos cinco minutos. Probamos y, si es necesario, rectificamos de sal. Podemos servir con algunas hierbas frescas como cilantro o cebollino.

Habitas tiernas con jamón

Habitas con jamón Al Gonzalez iStockPhotoo

Las habitas son un producto muy estacional que no siempre encontramos fresco en el mercado. Consumirlo en conserva es una manera de disfrutarlo el resto del año.

Ingredientes (para 1 persona) · Habitas tiernas en conserva, 1 bote pequeño

· Cebolla o cebolleta, 1 ud

· Jamón serrano o ibérico en taquitos, 50 g

· Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

· Sal, al gusto Preparación En una sartén, ponemos a calentar una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Antes de que empiece a humear, añadimos los taquitos de jamón junto con la cebolla finamente picada. No añadiremos sal de momento porque el jamón va a soltar la suya. Cuando la cebolla esté blandita y transparente, añadimos las habitas y las salteamos con el sofrito durante un par de minutos, lo justo para que se calienten. Probamos y, si es necesario, rectificamos de sal. Se pueden acompañar con un huevo frito o un huevo poché.

Tortilla de patatas rapidísima

Tortilla de patata en un momento Mer Bonilla

La sección de congelados del supermercado también puede ser el sitio para encontrar productos de "fondo de armario" de un cocinillas. Por ejemplo, estos preparados para hacer una tortilla de patatas, nos permiten hacer una tortilla tardando solo unos pocos minutos más que en calentar una tortilla 100 % precocinada.

Este, en concreto, viene con cebolla caramelizada, pero se puede separar sin problema y utilizarla para otros platos si, como yo, te encanta la cebolla en cualquier plato menos en la tortilla de patatas.

Ingredientes (para 2 personas) · Patatas congeladas para tortilla, 1 bolsa

· Huevos, 4-6 ud

· Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

· Sal, al gusto Preparación En una sartén, ponemos a calentar una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Añadimos el contenido de la bolsa a la sartén (si fuese menester, retiraremos antes los bloques de cebolla) y cocinamos a fuego medio bajo durante siete y ocho minutos hasta que las patatas estén tiernas y ligeramente tostadas. Mientras se calientan las patatas, batimos los huevos. En envase recomienda utilizar 5-6 huevos. Yo, para la tortilla que se puede ver en la foto superior utilicé 4 huevos grandes, pero porque yo había quitado la cebolla y calculé que con 4 era suficiente huevo para que quedase una tortilla a mi gusto con volumen de patatas que había en la sartén. Cuando las patatas estén listas, las echamos en el huevo, añadimos sal al gusto, mezclamos bien y dejamos reposar durante unos cinco minutos. Finalmente, cuajamos la tortilla en una sartén antiadherente -la de la tortilla de la foto está hecha en una sartén de 20 centímetros, para que os hagáis una idea de la altura-.

Coles de Bruselas con parmesano y vinagreta de tomate seco

Coles de Bruselas riquísimas thesomegirl iStockPhoto

Inmerecidísima es la mala prensa que tienen las coles de Bruselas. Es de estas verduras que hacen que más de uno arrugue la nariz, hasta que, en un acto de valentía, se atreve a probarlas así y, a partir de ahí, ya no hay vuelta atrás.

En freidora de aire se tarda nada en prepararlas, pero también se pueden hacer en el horno.

Ingredientes (para 2 personas) · Coles de Bruselas en conserva, 1 bote

· Queso parmesano rallado, 30 g

· Ajo en polvo, 1/4 cucharadita

· Cebolla en polvo, 1/4 cucharadita

· Aceite de oliva virgen extra en espray Para la vinagreta · Vinagre o zumo de limón, 1 cucharada

· Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

· Tomate seco picado, 1 cucharada

· Pimienta molida, al gusto

· Sal, al gusto Preparación Escurrimos las coles de Bruselas y las secamos bien con papel absorbente. Si son grandes, las cortamos por la mitad y, si son pequeñas, las aplastamos ligeramente con un vaso. Colocamos las coles de Bruselas en la cesta de la freidora de aire o en una fuente de horno engrasada y las espolvoreamos con el ajo y la cebolla en polvo y el queso parmesano rallado. Rociamos con aceite de oliva en espray y gratinamos durante 4 o 5 minutos a 205 ºC hasta que estén ligeramente doradas y crujientes. Mientras tanto preparamos la vinagreta mezclando todos los ingredientes hasta que emulsionen. Cuando las coles estén listas, las regamos con la vinagreta y servimos inmediatamente.

Bonus: La ensalada más rápida

Una ensalada de pasta exprés

Hay ocasiones en las que la urgencia por completar tareas no nos deja tiempo ni para acercarnos a casa a comer. Una opción para cuando no nos quede más remedio que comer on the road y sin que nos haya dado tiempo a llevar un táper encima, son las ensaladas listas para tomar que podemos encontrar en muchos supermercados.

Especialmente ahora en verano que el tiempo acompaña para sentarse a comer al aire libre, puede ser, además, una forma de disfrutar de un ratito de desconexión a la hora de comer. La de la foto es una ensalada de pasta con rúcula, beicon, pollo asado, aceitunas negras, perlas de mozzarella y aliño de pesto.