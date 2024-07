Adiós a golpear los frascos: el sencillo truco para abrir botes de cristal solo con las manos y en segundos

Una de las mayores dificultades que se pueden encontrar en la cocina tienen que ver habitualmente con la apertura de los botes de conservas. A menudo sucede que es complicado abrir los botes de cristal para poder acceder al producto que albergan en su interior, lo que hace que mientras que algunos recurren a la fuerza, otros tratan de buscar los clásicos trucos caseros para solucionar el problema.

Uno de los más habituales consiste en dar al bote de cristal unos pocos golpes en la tapa y en la base contra alguna superficie dura, pero esto no es demasiado recomendable, ya que el tarro podría acabar por romperse. Sin embargo, existen otros trucos que se pueden poner en práctica y que ayudan a poder acceder al contenido de los botes de conservas sin riesgo de romper nada y de forma sencilla.

En este sentido, Marta Verona, ganadora de la sexta edición del programa MasterChef, ha compartido a través de su cuenta de Instagram un sencillo truco para abrir los botes de cristal sin esfuerzo.

Este consiste en entrelazar los dedos de las manos y, mediante la palma, ejercer un poco de presión sobre la tapa, sabiendo si se hace de forma correcta por el reconocible sonido de que la tapa se abra, y tras ese pequeño truco, se puede retirar sin complicaciones.

Con este método tan sencillo se pueden evitar sustos y quebraderos de cabeza a la hora de abrir los botes de cristal, si bien hay que tener en cuenta que existen otros muchos trucos caseros que tienen la misma función.

Otros trucos para abrir un bote de cristal sin esfuerzo

Además del truco mencionado, existen otros remedios y consejos que puedes poner en práctica para poder abrir un bote de cristal con mayor sencillez. En algunos casos es necesario recurrir a la fuerza, pero en otros es suficiente con emplear una técnica adecuada para no tener que recurrir a ella. Algunos trucos para abrir los botes de cristal de conservas son los siguientes:

Usa un material que no resbale para abrir la tapa: es recomendable que a la hora de abrir la tapa de un bote de cristal uses un material que no resbale, pudiendo para ello usar guantes de goma, que ofrecen un mejor agarre y permiten tener un mayor control a la hora de girar la tapa. También se puede envolver la tapa del bote con cinta adhesiva antideslizante, o bien usar un abrebotes o destapador, un utensilio con el que abrir este tipo de botes de conservas con mayor facilidad y en cuestión de apenas unos segundos.

es recomendable que a la hora de abrir la tapa de un bote de cristal uses un material que no resbale, pudiendo para ello usar guantes de goma, que ofrecen un mejor agarre y permiten tener un mayor control a la hora de girar la tapa. También se puede envolver la tapa del bote con cinta adhesiva antideslizante, o bien usar un abrebotes o destapador, un utensilio con el que abrir este tipo de botes de conservas con mayor facilidad y en cuestión de apenas unos segundos. Dar unos golpes al bote: uno de los trucos más clásicos y habituales para abrir los botes de conserva pasa por darle unos golpes. Una opción es sujetar el bote con una mano para golpear su base con el borde de la palma de la otra. También se puede usar el mango de un cuchillo de mesa o similar para dar pequeños golpecitos alrededor del bote de la tapa, o si se prefiere, se puede situar el bote boca abajo, para seguidamente golpear ligeramente los bordes de la tapa contra una superficie dura.

uno de los trucos más clásicos y habituales para abrir los botes de conserva pasa por darle unos golpes. Una opción es sujetar el bote con una mano para golpear su base con el borde de la palma de la otra. También se puede usar el mango de un cuchillo de mesa o similar para dar pequeños golpecitos alrededor del bote de la tapa, o si se prefiere, se puede situar el bote boca abajo, para seguidamente golpear ligeramente los bordes de la tapa contra una superficie dura. El truco de los cubiertos: este truco consiste en deslizar la hoja de un cuchillo o la parte fina de un tenedor o cuchara entre la tapa y el borde del bote de conservas. Luego hay que girar suavemente el cubierto para tratar de crear un pequeño hueco entre la tapa y el bote, lo que hace que se consiga que se rompa el vacío o el sellado. No obstante, hay que tener en cuenta que no debe realizarse demasiado fuerte para evitar que el cristal se rompa.

este truco consiste en deslizar la hoja de un cuchillo o la parte fina de un tenedor o cuchara entre la tapa y el borde del bote de conservas. Luego hay que girar suavemente el cubierto para tratar de crear un pequeño hueco entre la tapa y el bote, lo que hace que se consiga que se rompa el vacío o el sellado. No obstante, hay que tener en cuenta que no debe realizarse demasiado fuerte para evitar que el cristal se rompa. Cambios de temperatura: para abrir botes de cristal con tapa metálica, es posible recurrir a los cambios de temperatura, ya que el metal de la tapa dilata más con el calor que el cristal. Por tanto, es posible sumergir la tapa del bote en agua caliente durante unos minutos, para luego sumergir rápidamente en agua fría, secar rápido y abrir. También puedes envolver la tapa del bote en un paño de cocina mojado en agua caliente, para esperar unos minutos, retirar el trapo, secar el bote e intentar abrirlo. Una alternativa a las anteriores es usar un secador de pelo para calentar la tapa del bote durante unos minutos.

¿Desechar el líquido de conserva?

Las latas de conserva tienen en su interior, además del propio alimento, un líquido muy característico al que se denomina líquido de gobierno, siendo muy frecuente que haya dudas con respecto a si se debe retirar antes de consumir el producto. Este líquido suele tener antioxidantes y conservantes, que hacen que se mantenga la comida en mejor estado.

Estos adictivos, tal y como indican los expertos, no tienen demasiado impacto en los alimentos que acompañan, como las legumbres, de forma que la dosis que se encuentra en este líquido no es suficiente como para afectar de forma negativa al producto. Pese a que estos aditivos pueden no ser preocupantes, hay expertos que recomiendan retirar el líquido de gobierno y realizar un pequeño enjuague para que así la mayor parte de los compuestos se eliminen. De hecho, muchas personas se deshacen del mismo por su sabor y textura, ya que en muchas ocasiones puede llegar a resultar desagradable.