El nuevo restaurante de Carlos Maldonado y sus futuros planes con su estrella Michelin Raíces

Desde su paso por la 3.ª edición de MasterChef, su rostro ha sido uno de los más carismáticos y mediáticos de la escena gastronómica. Pero triunfo se Carlos Maldonado no se quedó solo en un plató de televisión, en cumpliría 2017 su sueño al abrir su restaurante Raíces (Talavera de la Reina, Toledo) para en 2020 convertirse en el único concursante del programa de televisión que ha conseguido una estrella Michelín.

2024 vino con una polémica bajo el brazo que envolvía el restaurante del talaverano, -"hemos mezclado todo, es un popurrí de noticias que para entenderla habría que desarrollar", lamentaba Maldonado- que se tradujo con la posible mudanza del restaurante a otro municipio cercano.

Sin embargo, los planes del chef han acabado siendo otros. "Se ha tergiversado todo mucho hasta el punto de recibir llamadas importantes de todos los lados que nos han hecho reflexionar sobre los calentones que tenemos en un momento determinado y hablar en ocasiones más de la cuenta".

Tal y cómo ha compartido en exclusiva para Cocinillas El Español en una entrevista Raíces (de momento) se queda, pero será en ese municipio cercano donde Maldonado abrirá en pocos días su nuevo restaurante. Su deseo es abrir el 27 de julio -fecha 'amuleto' para el chef que coincide con la apertura de Raíces-, pero solo la evolución de la semana lo dirá. "Finalmente raíces por ahora, un año más se queda donde está".

El nuevo restaurante Carlos Maldonado

"Hemos cogido un establecimiento donde vamos a hacer otro restaurante que va a ser muy chulo. Las tierras pertenecen a San Román, que es un pueblo que está al ladito de Talavera, en una urbanización muy chula que se llama Serranillos Playa, pegado al pantano de Cazalejas y creo que tiene un potencial enorme" cuenta sobre ese espacio que en su día pensó que ocuparía Raíces, "pero creo que Raíces sin sus raíces, Talavera de la Reina y su gente, no tiene ningún sentido. Entonces hoy por hoy seguirá en Talavera".

En cuanto al nuevo restaurante del que todavía no ha querido compartir nombre, "posiblemente haya que retrasarlo un poquito. Se está trabajando a saco, por eso no tenemos vacaciones". Aunque ha contado algún detalle sobre el espacio: "Es precioso, con una cocina muy sencillita, muy cariñosa, enfocado principalmente a producto, con carnes, pescado, cámaras de maduración y con un servicio muy cercano.

Un nuevo proyecto que, además, en época de eventos, se dedicará también a las bodas, comuniones, etc., "tenemos un espacio muy amplio con un potencial increíble y creo que también una forma de financiar todo este proyecto es a través de las bodas. El servicio del restaurante, que estará abierto de jueves a domingo, se podrá compaginar con los eventos por el tamaño que tiene, tiene diferentes puertas de entrada y diferentes puertas de salida".

La propuesta del restaurante se servirá a la carta, aunque "no lo tenemos muy claro todavía, porque rascando ciertos platillos de la carta se puede hacer perfectamente un menú con bastante potencial, sin pretensiones. No buscamos más que el reconocimiento de la gente y que salgan bien comidos y bien bebidos".

¿Qué pasará con Raíces?

Hace un par de meses las aguas por las que navegaba Raíces estaban algo revueltas, lo que empujó a Carlos Maldonado a tomar la decisión de mover su estrellla Michelin a una ubicación que estuviera exenta de polémica. Pero bien es sabido que las decisiones nunca deben tomarse en caliente y que el tiempo, para bien o para mal, lo pone todo en su sitio.

"Empecé a mezclar la problemática que saltó con el tema del Ayuntamiento. Una persona salió en los medios de comunicación para atentar contra este es el proyecto, nos hizo muchísimo daño" explica el chef de Raíces.

"Buscamos asesoramiento En todos los ámbitos y te das cuenta de que trasladar todo de una forma exprés a un establecimiento no tenía sentido. Ha sido una locura, hasta el punto de recibir llamadas importantes que nos han hecho reflexionar sobre los calentones que tenemos en un momento determinado y hablar en ocasiones más de la cuenta".

"Es verdad que sigue teniendo los mismos problemas que hemos tenido: de aparcamiento; al estar tan cerquita del río por las noches en verano no podemos abrir; tenemos problemas con los proveedores porque no tienen zona de carga y descarga; tenemos una cocina muy pequeñita; me encantaría dar un poquito más de amplitud entre mesa y mesa a los clientes. Pero, un año más, se queda donde está".

Los planes de Maldonado

Su maquinaria está bien engrasada y no para, a Raíces se suma la apertura de su nuevo restaurante y en ambos está invirtiendo tiempo en reflexionar sobre medidas para financiar el equipo y dignificar la profesión.

Entre esos detalles, no tiene claro todavía si incluirá menú, degustación ejecutivo, de los que Maldonado predica siempre que puede. Recientemente recomendaba a sus seguidores en su cuenta de Instagram cinco menús del día de restaurantes de distintas zonas Madrid que se podían disfrutar con una cerveza sin alcohol como Mahou 0,0 Tostada.

"Son menús cojonudos a un precio maravilloso, Si los acompañas todo en una cero cero porque luego tienes que volver a Talavera, pues mucho mejor" confiesa el chef que acabó comiendo en Raizes (Móstoles) -Cirkuk Gastrobar, Santinno, Miró y Oh Galo fueron los otros que recomendó-,"porque el nombre me llamó mucho. Son unos chavales encantadores que los he intentado convencer para que se vengan a dar una masterclass a la Fundación y han aceptado".

En la capital también contó con una propuesta de hamburguesas en formato delivery pero "lo paralizamos. Mientras, "estamos reorganizando todas las marcas que tenemos, formando un grupo, para que tenga más solidez. Buscamos formatos de trabajo que no solo buscan la rentabilidad, sin ninguna duda la rentabilidad es muy importante, pero no lo es todo", comparte Maldonado, que el próximo día 4 de agosto viajará a Albacete para unir su cocina manchega con la de Ababol, de Juan Monteagudo.

Carlos Maldonado está también al frente de la Fundación Semillas.

Colabora con Global Humanitaria, con la lucha contra la ELA, estamos colaborando con la asociación de la disfagia a nivel nacional creando menús para personas con problemas de disfagia. "Andrés es mi mentor, la persona que me ha metido en este tema, cuando yo tenía ni puta idea de cómo organizar un sistema del cual pueda aportar ayudas" cuenta sobre una actividad que lleva a cabo el chef y va más allá de los fogones.

Su lado más solidario se canaliza a través de Semillas -que forma a jóvenes en riesgo de exclusión de Talavera para trabajar como cocineros y se autofinancia con el restaurante. "Un proyecto que está sacando el 85% de los chicos y las chicas que se incorporan a este proyecto y se incorporan al mercado laboral" y que se ha 'inspirado' en la Fundación Raíces, nombre que coincide con su restaurante y por momentos también lo hizo con su fundación.

Nombres aparte, "no existe competencia, nuestro único beneficio y objetivo es que nuestros chicos y chicas se incorporen al mercado laboral" argumenta Maldonado y pone el foco en el fin solidario que debe haber tras cualquiera de estos proyectos.

"Ojalá mañana monten 300 Semillas por toda España o 400, me da igual el nombre, lo que importa es el fin, que salgan de la calle, que dejen la droga. Ojalá muchas personas dieran el paso y crearan estructuras a disposición de la gente que lo necesita y que la sociedad pudiente pueda aportar un granito de arena y así cambiar el mundo".