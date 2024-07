¿Se pueden lavar las frutas en el lavavajillas? Esto es lo que dicen los expertos

La pandemia del coronavirus nos hizo darle aún más importancia al tema de lavar correctamente las frutas y verduras que entran en nuestras casas. La desinfección de las hortalizas no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales y los vídeos virales con trucos y consejos para este tipo de limpiezas empezaron a florecer en internet.

Sin duda, uno de los más llamativos consiste en colocar verduras y hortalizas en las cestas del lavaplatos y utilizar alguno de los programas de éste para lavarlas todas de una vez. Vídeos que generan multitud de comentarios con opiniones encontradas, pues son muchos a los que no les parece tan buena idea.

Con la controversia puesta sobre la mesa, el tema bien merece ser razonado para entender con conocimiento de causa si es adecuado desinfectar alimentos en el lavavajillas o si, por el contrario, puede ser peor el remedio que la enfermedad.

¿Es seguro lavar las frutas y verduras en el lavaplatos?

Este vídeo de la tiktoker @maria_stevens1 es solo un ejemplo de los muchos que se pueden encontrar en las redes. En este caso, rocía los alimentos con bicarbonato y pone vinagre en el cajetín del lavaplatos.

Sobre el tema, el portal The dishwasher expert (El experto en lavavajillas) habla sobre los riesgos potenciales de esta práctica. Explican que "la exposición de las verduras a altas temperaturas durante el proceso de limpieza en el lavavajillas puede hacer que éstas pierdan parte de su valor nutricional e incluso afectar a su sabor y textura".

Además, continúa la explicación de este medio, "existe la posibilidad de contaminación cruzada si el lavavajillas no se limpia a fondo después de lavar los platos que pueden haber entrado en contacto con carne cruda u otros contaminantes".

No indican nada sobre si habría problemas con residuos de jabón acumulados de lavados anteriores, que es algo que apuntan en bastantes comentarios a estos vídeos.

Entendemos que la primera observación puede ser un problema, pues durante un programa de lavado normal, muchas verduras y hortalizas nos saldrán, literalmente, cocinadas. Pero sobre el tema de la contaminación cruzada, personalmente, tengo mis dudas, pues si eso fuese así, también se podrían contaminar platos y vasos si en un lavado previo hemos metido la tabla de cortar el pollo. Se supone que los lavados en lavavajillas eliminan esas bacterias, de lo contrario, su uso sería un peligro.

Lavavajillas para higienizar frutas y verduras

Indagando un poco más a la cuestión, hemos encontrado una marca de lavavajillas que incluye un programa de lavado específico de higienización de compras.

Tabla de programas de lavado extraída del manual de un lavavajillas que cuenta con una función específica para limpiar frutas Electrolux

Según se indica en el manual de uno estos modelos, el que se utiliza para lavar los alimentos es un programa corto que dura solo 49 minutos y consta de lavado y enjuague sin temperatura, otro enjuague a 36 ºC y un secado final. Para este lavado, en vez del detergente habitual, se emplearán 50 ml de blanqueador comercial que contenga una concentración de entre un 2 y un 2,5 % de cloro activo como la lejía que se puede utilizar para desinfectar las frutas manualmente.

Captura de la conversación mantenida con el servicio de atención al cliente del fabricante

Sobre los restos de detergente de lavados previos, en el servicio de atención al cliente de la marca que fabrica estos aparatos nos han explicado que el enjuagado elimina cualquier residuo de detergente por lo que no hay posibilidad de que el jabón usado anteriormente llegue a nuestras frutas.

Así que, la respuesta a si es buena idea lavar las frutas en el lavaplatos, no hay una respuesta tajante, si el lavaplatos cuenta con un programa que trabaje a la temperatura adecuada para no estropear la fruta, no habría problema en hacerlo. Si no es así, mejor lavarla al estilo de la abuela.

Cómo lavar la fruta correctamente

A modo de recordatorio, veremos una serie de recomendaciones para manipular correctamente las hortalizas y evitar toxiinfecciones alimentarias.

El primer paso es comprar piezas que no estén magulladas o dañadas o presenten signos de podredumbre. Tendremos especial cuidado cuando se trate de piezas que ya vienen en bolsas o mallas en las que es prácticamente imposible comprobar el aspecto de todas las unidades. Si se trata de alimentos precortados, como las típicas ensaladas listas para consumir, nos aseguraremos de que están convenientemente refrigeradas.

Una vez en casa, seguiremos los siguientes pasos: