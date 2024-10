El primer favor de Aldama a Ábalos: un reservado en Amazónico para una reunión secreta con Pepe Blanco

El comisionista Víctor de Aldama se ganó la confianza de José Luis Ábalos y Koldo García logrando un reservado en el elitista restaurante Amazónico, de Madrid, para una comida secreta entre el entonces ministro de Transportes y Pepe Blanco, antiguo titular de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los mensajes entre el comisionista del caso Koldo y su hermano Rubén, escolta de Ábalos, que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los dispositivos electrónicos de Aldama. En ellos se evidencia ese primer encuentro en el que Aldama logró entablar relación con el titular de la cartera de Transportes.

21 de agosto de 2018. Ábalos es ministro de Transportes desde hace tan solo dos meses, tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. Rubén de Aldama pide a su hermano que logre un reservado en un buen restaurante de Madrid para la reunión entre Ábalos y Pepe Blanco.

El comisionista del caso Koldo, en prisión preventiva por defraudar 182 millones de euros a Hacienda con empresas de hidrocarburos, le ofrece el restaurante Amazónico situado en la calle Jorge Juan.

"Va a flipar porque es un reservado para 10", le dice Aldama a su hermano. "Va a quedar de cojones viendo que se ha reservado eso para él y otra persona", incide el comisionista al escolta, al ser interpelado sobre si no quedará mal "una mesa tan grande".

Víctor de Aldama concreta los detalles con Mariela, encargada del grupo hostelero que gestiona algunos de los restaurantes más famosos de Madrid como Amazónico, El Paraguas, Ten con Ten...

Hace la reserva a nombre de Ábalos. Sin embargo, su hermano le pide que la cambie para que la referencia sea el asesor del ministro de Transportes. Finalmente, el escolta afirma que ya se encarga él cuando vaya a visitar el restaurante antes de la comida.

La reunión entre Ábalos y Pepe Blanco tiene lugar un día después, el 22 de agosto de 2018, a las 14:30 horas. El que fue mano derecha de Zapatero fundó sólo unos meses después Acento, un lobby de los más importantes de España, con múltiples intereses con empresas contratistas del ministerio de Transportes.

Aldama se ofreció a pagar la cuenta: "¿Quieres que le invite o lo mismo le molesta?". Su hermano, escolta del ministro, le responde: "No, no. Koldo me mata".

Más tarde Rubén le explica: "De todas formas, le llamé [a Koldo] y le dije que al ir de tu parte les iban a invitar. Les dije que no para que el ministro no se sienta mal y me dijo que sí mejor, que más adelante igual está bien".

Koldo se interesó entonces por saber quién era el hermano del escolta del ministro que tenía ese poder de acceso a los locales más exclusivos de la capital de España.

Las cosas irían bien para los hermanos Aldama en los años siguientes. Víctor comenzó a hacer negocios con Koldo y con Ábalos en nombre de esa cartera ministerial y con toda clase de contactos, en lo público, en lo privado, e incluso con altos cargos del chavismo en Venezuela.

Rubén, su hermano, sería escogido años después para un destino muy codiciado en la Policía al terminar sus servicios en el Ministerio de Transportes. Logró una plaza en la embajada de Moscú, algo considerado como un premio dentro de la Policía. El sueldo de un agente con esa responsabilidad es de 13.000 euros al mes, según publicó este periódico.

Carta de presentación

La gestión de la reserva en el restaurante fue la carta de presentación de Víctor de Aldama ante el ministro y su asesor. Sólo diez días después, el 31 de agosto de 2019, se inició la relación entre el comisionista y el "binomio formado por Koldo - Ábalos", tal y como lo define la UCO en sus investigaciones.

Es en esa fecha cuando Aldama se reúne con el ministro y su asesor. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le dijo entonces el escolta de Ábalos. La UCO fecha el primer pago demostrado del "nexo corruptor" de la trama a altos cargos del Gobierno un año después, en octubre de 2019.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Koldo García se reunió con José Blanco al menos ocho veces para "resolver problemas de empresas". Las fechas de estas citas quedaron registradas en los dispositivos electrónicos requisados al asesor de Ábalos durante su detención en febrero de 2024.

Sobre los encuentros en un céntrico hotel de Madrid con Koldo García, Blanco aseguró a este periódico que "pudo ser, pero había más gente, y jamás sobre ningún tema relacionado con el Ministerio" y "nunca ocho veces".

"No sé si mantuve alguna conversación por Whatsapp con Koldo, tendría que repasarlo. Este es un señor del PSOE", argumentó el exministro y ahora lobista.

Cuestionado sobre si habló sobre empresas con Koldo, Pepe Blanco se limitó a afirmar: "Ya estoy mayor para estas cosas".