Socios de Aldama señalan que el hijo de Ábalos formaba parte de la trama y oculta patrimonio en el extranjero

El hijo mayor del exministro José Luis Ábalos formaría parte también de la trama liderada por Víctor de Aldama que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, según señalan a EL ESPAÑOL socios del comisionista.

Estas personas, de máxima confianza de Aldama, aseguran que "parte del dinero [de la trama] está en las empresas vinculadas al hijo de Ábalos". También apuntan a que existe patrimonio que Víctor Ábalos está ocultando en el extranjero.

"Ábalos estaba muy agradecido también a Aldama por los favores a su hijo", ya que el comisionista habría dado "dinero" a Víctor Ábalos, y sus empresas se habrían beneficiado también de los contactos del comisionista a lo largo y ancho de América Latina.

EL ESPAÑOL también puede confirmar que, cuando estalló el caso Koldo, Aldama hizo llegar a Ábalos, a través de terceras personas, este mensaje: "A ver cómo explica el incremento patrimonial de alguno de sus familiares".

Puestos en contacto con Víctor Ábalos, éste asegura no haber tenido relación alguna con la trama de Víctor Aldama a quien asegura "no conocer".

Este periódico también puede confirmar que la última vez que Aldama se puso en contacto con Ábalos fue tras una entrevista del exministro con la que el comisionista se sintió dañado.

Esta comunicación se produjo sólo unos días antes de que Aldama fuera detenido de nuevo por la trama del fuel y fuera enviado por el juez Santiago Pedraz a la prisión de Soto del Real.

Enlace con el Ministerio

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Aldama comparte la celda 14 del módulo 4 con Claudio Rivas, el empresario que compró un chalet para Ábalos y que está acusado junto al comisionista de haber defraudado 182 millones de euros con empresas de hidrocarburos.

Los socios de Aldama también señalan que Víctor Ábalos "utilizó el nombre de su padre para los negocios". El hijo del exministro ejercía, supuestamente, de enlace con empresarios que querían tener acceso al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hasta 2021.

Víctor Ábalos habría usado para ello su puesto en la junta directiva de FIJE -Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-, primero como vocal hasta 2019 y después como consejero.

Tras la detención de Aldama y Koldo García Izaguirre, el hijo de Ábalos desapareció de la web de la organización.

El primogénito de Ábalos también trabajó en el Global Youth Leadership Forum que se celebra en Santander y que organiza Jacobo Pombo, el exmiembro de Nuevas Generaciones del PP que se reunió en varias ocasiones con Koldo García y otros investigados en La Chalana.

Este foro se celebra actualmente en el Palacio de la Magdalena. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, ningún político español ha querido participar.

La UCO señaló en uno de sus informes que Pombo fue utilizado como "intermediario" de la trama de las mascarillas cuando el Partido Popular llegó al poder tras las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023.

Además, la Guardia Civil también detalló viajes de Pombo a Sudamérica y Norteamérica con Koldo García Izaguirre. Los investigadores encontraron pagos del Global Youth Leadership Forum al exasesor de Ábalos.

Víctor Ábalos aparece vinculado sólo a dos empresas en España y ambas estuvieron domiciliadas en la calle Humilladero de Madrid, el domicilio propiedad del exministro en el que también vivió Koldo García Izaguirre con su familia.

Estas empresas son External Programmes Consulting SL y Proyectos y Desarrollos Constructivos Especiales SL. La primera de ellas ofrecía "intermediación entre empresas, gobiernos e instituciones". Otro de sus servicios, según un dosier en poder de EL ESPAÑOL, era el de "asesoría para concurrir a licitaciones públicas".

El papel de Cuquerella

Por su parte, Proyectos y Desarrollos Constructivos Especiales SL era una empresa dedicada a la "construcción de edificios residenciales". Su antigua denominación era Reva Facility Services SL.

Esta sociedad cerró su hoja registral en noviembre de 2023, según el portal especializado Informa. El accionista mayoritario de la empresa era José Sanchis Cuquerella, exconsejero y exjefe de contabilidad de la inmboliaria Llanera, que fue a concurso de acreedores en 2007 con 700 millones de deuda.

Sanchis Cuquerella fue imputado por delito concursal y alzamiento de bienes en el caso de Llanera. Otra de sus sociedades, Deritesa Inversiones SL, aparece también en el accionariado en la empresa en la que compartía la administración con el hijo de Ábalos y que estaba domiciliada en la vivienda del exministro en Madrid.

Víctor Ábalos aparece en el último informe de la UCO. El hijo del exministro y su amigo Manuel habrían sido los encargados de intentar alquilar el chalet en La Alcaidesa (La Línea de la Concepción) que compró Claudio Rivas, jefe de Aldama en la trama de hidrocarburos.

José Luis Ábalos mandó un whatsapp el 28 de julio de 2021 a Koldo García en el que pedía a su asesor que hiciera una copia de llaves para "Víctor y Manu". El objetivo era "alquilar para turistas" la vivienda que la UCO señala como una comisión pagada al exministro de Transportes.

Los socios de Aldama también señalan a EL ESPAÑOL que el hijo de Ábalos tiene intereses empresariales en Colombia y República Dominicana, además de otros países en el continente americano.

El entorno más cercano al exministro aseguró a este periódico que existía una mala relación entre Aldama y el hijo de Ábalos por celos entre ambos. Esas mismas fuentes sostienen que el comisionista llegó a presentarse a políticos sudamericanos como "el hijo de Ábalos", algo que molestó mucho a Víctor Ábalos.

Sin embargo, los socios de Aldama desmienten esta versión y afirman que fue el comisionista quien se cansó de "hacer favores" al hijo del exministro. "Aldama tenía más y mejores contactos que Ábalos en Sudamérica", aseguran.

La versión de Víctor Ábalos

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Víctor Ábalos para conocer su versión. El hijo del exministro, afirma: "Al señor Aldama no le conozco de nada".

"Niego la mayor. No formo parte de ninguna trama ni de ningún negocio con el señor Aldama ni relacionado con él", asegura a este periódico. Sobre su patrimonio dice que no tiene en el extranjero y que "está declarado en España".

Por su parte, reconoce que hace negocios en Colombia, aunque no tiene "ni casa, ni patrimonio". Sobre el resto de la versión dada a EL ESPAÑOL por socios de Aldama afirma que "los datos no son verdad".

"A mí nadie me hace favores. Tengo mi trabajo y se acabó. No contrato con entidades públicas. El cien por cien de mi actividad está en el extranjero y no tengo relación comercial con empresas españolas ni tengo socios españoles", subraya.