Sánchez subraya "por enésima vez" que sacó a Ábalos de su Gobierno por el desgaste tras la pandemia del coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este miércoles por "enésima vez" que sacó de su Gobierno a José Luis Ábalos por el desgaste tras la pandemia y no por sospechas de corrupción.

Preguntado tras conocerse que la Audiencia Nacional ha pedido este miércoles imputar ya al exministro, Sánchez se ha remitido a la necesidad de "renovar y relanzar" la labor gubernamental en aquellos momentos tras más de un año de crisis sanitaria.

"En el año 2021, el Gobierno de España y yo particularmente decidimos hacer una crisis de Gobierno para relanzar al Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia tremenda en el ámbito nacional. Esa crisis de Gobierno profunda que hice a nivel ministerial hizo que el exministro Ábalos saliera del Gobierno de España. Eso es lo que le puedo decir, por enésima vez, sobre esta cuestión", ha subrayado en rueda de prensa en Faro (Portugal) al término de la XXXV Hispano-Lusa.

También, ha defendido el rescate de Air Europa en 2020 y ha asegurado que volvería a hacerlo de nuevo tras ser preguntado expresamente si se reunió en algún momento con el empresario Víctor de Aldama.

"Defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal" del rescate a Air Europa, ha sostenido Sánchez, subrayando la necesidad de hacerlo en el contexto de la pandemia y esgrimiendo que contó con el aval de la UE, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia Europeo.

Asimismo, sin responder en ningún momento sobre si mantuvo contactos con Aldama, el presidente del Gobierno ha aprovechado para explicar a los ciudadanos que "ese rescate se hizo con préstamos y con condiciones muy estrictas" y ahora el Estado está cobrando "esos préstamos" a la aerolínea.

"Las decisiones que yo tomé las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy también porque, afortunadamente, tenemos una Air Europa que funciona y que cumple con su labor, que es la de la movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España, sino también a las Islas Canarias", ha remachado.

"Si no hubiéramos rescatado a Air Europa en ese momento de la pandemia, España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas", ha subrayado.

La querella contra Peinado

El jefe del Ejecutivo ha expresado además su respeto y acatamiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la querella interpuesta por su esposa, Begoña Gómez, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado.

"No he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento", ha reconocido. "Lo único que puedo trasladar es, lógicamente, el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia", se ha limitado a señalar, tras ser preguntado por su valoración de la decisión.

No obstante, Sánchez no ha querido responder a la pregunta de si es de la misma opinión que su ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha apuntado a que los jueces están ayudando al PP en su estrategia contra el Gobierno.

La crisis migratoria

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que "hay gobiernos europeos que se están equivocando a la hora de enfocar el debate sobre la migración, porque lo centran en aspectos negativos, estigmatizando al inmigrante e identificando la migración con inseguridad".

Según Sánchez, "afortunadamente la migración que viene a España, que viene a Europa, lo que hace es buscar un futuro mejor de oportunidades que le niegan en aquellos países de origen".

En este contexto, el presidente del Gobierno considera "obligación imperiosa de Europa construir un discurso positivo sobre la migración porque lo tiene". "Según todas las previsiones, en el año 2025, es decir, el próximo año, Europa en términos poblacionales va a tocar el techo de población y si no hacemos nada durante los próximos 20 años Europa va a perder 30 millones de personas en edad de trabajar", ha explicado.

"Eso significa reto demográfico. Eso significa que Europa está sufriendo el invierno demográfico y puede abordarlo de distintas maneras. Uno, con la tecnología, aumentando la productividad; Dos, con políticas de natalidad, pero desengañémonos, no vamos a llegar a tener la natalidad que tenía, por ejemplo, España en los años 80 del siglo pasado; y tres, la migración. Casi 50% del crecimiento económico en España de estos últimos 20 años proviene del aporte de la inmigración al crecimiento económico. Por tanto, necesitamos migración", ha defendido.

Sánchez ha matizado, además, que "esa migración tiene que ser legal, ordenada y segura", pero tiene que haberla. "Ese es el gran debate que tenemos que abordar en Europa. En España hay 150.000 vacantes de empleo. Cuando se habla con empresarios en España, y estoy convencido en otras partes de Europa, se necesita mano de obra. Y por tanto, es imperativo que Europa construya un discurso en positivo de la migración", ha dicho.

"Desde luego yo, desde España, lo estoy intentando hacer. Y de ahí que cuando escuche propuestas que tienen que ver con la creación de estos centros en terceros países, diga lo que he dicho siempre. No resuelve nada y crea nuevos problemas, como estamos viendo precisamente en aquellos países que están impulsando este tipo de medidas", ha concluido.