Aldama compró el chalet de Cádiz para Ábalos, según los mensajes con su secretaria intervenidos por la UCO

Víctor de Aldama era el propietario real del chalet de La Línea de la Concepción (Cádiz) que alquiló en 2021 José Luis Ábalos, según los wasaps entre el comisionista del caso Koldo y su secretaria. Estos mensajes han sido intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y aportados al juez que investiga esta causa.

"Jefe, me temo que la vivienda de La Línea de la Concepción la vamos a perder. Claudio no me coge el móvil. Desde ayer tarde, le he llamado tres veces... ya no se fían después de lo que ya pasó con Henrique", advirtió Piedad Losada en un mensaje enviado a Aldama el 13 de abril de 2021.

La secretaria apremiaba al comisionista a conseguir el dinero para poder cerrar la compra del chalet ubicado en la lujosa urbanización gaditana de La Alcaidesa.

Al mencionar a Claudio, Piedad Losada hacía referencia a Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio de Víctor de Aldama en el negocio de los hidrocarburos y que, al igual que éste, fue detenido el pasado lunes como parte de otra red distinta, como miembro de una trama que defraudó, supuestamente, 182 millones de euros a Hacienda.

La compra del chalet en La Línea de la Concepción se cerró en junio de 2021, dos meses después del mensaje de Piedad Losada. Sin embargo, Aldama y Claudio Rivas utilizaron una sociedad instrumental recién creada, Have Got Time SL, la cual se dedicaba a la compraventa de hidrocarburos y cuya administradora era Leonor González Pano.

Have Got Time SL es una de las empresas investigadas ahora por la Audiencia Nacional por haber sido utilizadas por Víctor de Aldama y Claudio Rivas para, presuntamente, defraudar el pago del IVA a través de un entramado con testaferros.

El socio de Aldama

El 17 de agosto de 2021, Claudio Rivas, en un mensaje enviado a Aldama a través la app Signal, se quejó de la deuda que dejaba José Luis Ábalos tras ser destituido como ministro de Transportes: "Y el inquilino de la playa sin pagar la mensualidad...".

En efecto, Ábalos sólo pagó el mes de entrada, en julio de 2021, y los dos de fianza por el chalet de La Alcaidesa. El también ex secretario de Organización del PSOE no volvió a hacer ningún desembolso por la vivienda y fue desahuciado en diciembre.

Por ello, la sociedad Have Got Time SL envió un burofax, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, a Ábalos. Lo hizo el 12 de octubre de 2021 para instarle a que pagara las mensualidades pendientes o a que abandonara el chalet a cambio de perdonarle la deuda contraída.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Have Got Time SL facturó 140 millones de euros en 2021, en sólo medio año de actividad. Y 77 millones en 2022. A pesar de ello, declaró unas pérdidas de 24 millones de euros y de 14 millones en cada ejercicio, respectivamente.

La deuda de la empresa siempre fue incrementándose, ya que nunca cumplió con sus obligaciones con Hacienda. Empezó 2021 debiendo 27 millones de euros y en 2022 se incrementaron hasta los 41.

Aldama recibió una transferencia de Have Got Time SL el 16 de junio de 2021 de 181.500 euros, coincidiendo con la compra del chalet. En total, según pudo averiguar este periódico, el comisionista del caso Koldo recibió 600.000 euros de esta sociedad entre 2021 y 2022.

La única inversión inmobiliaria de esta sociedad fue la compra del chalet que terminó alquilando a Ábalos por 526.650 euros. También adquirió un yate en el puerto de Villajoyosa (Alicante), donde Koldo García adquirió material náutico y que se encuentra a escasos kilómetros de su domicilio habitual.

García fue el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste ostentaba la cartera de Transportes, hasta julio de 2021. En el caso que lleva su nombre, un juez de la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de contratos públicos concedidos a una empresa concreta desde dicho ministerio y otros departamentos de la Administración. Aldama, al igual que Koldo, es uno de los investigados en esta causa judicial.

El citado informe, en manos del juez Ismael Moreno, supone la primera ocasión en que el nombre de Claudio Rivas aparece en un informe de la Guardia Civil del caso Koldo. La figura de este socio de Víctor de Aldama ha adquirido relevancia tras su detención, este lunes, por el supuesto fraude de las empresas de hidrocarburos.

Tanto Aldama como Claudio Rivas pasarán este jueves a disposición del juez Santiago Pedraz como investigados por esta segunda trama, destapada este lunes con la detención de ambos, junto a otras 12 personas.