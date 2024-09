La UCO investiga a la empresa que alquiló el chalet a Ábalos: pagó 600.000€ a Aldama y vendía combustible a pérdidas

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga si Have Got Time SL, la empresa que alquiló un chalet a José Luis Ábalos situado en La Línea de la Concepción (Cádiz) en julio de 2021, blanqueó dinero de origen ilícito.

Have Got Time SL facturó 140 millones con la compra y venta de combustible en los seis meses inmediatamente posteriores a que el exministro de Transportes rubricara el contrato. Sin embargo, tuvo 165 millones de euros en gastos.

Según la extensa documentación sobre esta empresa a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Have Got Time SL vendió siempre el combustible a pérdida. La versión de la administradora única, Leonor María González Pano, es que lo hizo como "estrategia comercial" para captar nuevos clientes y "hacerse con cuota de mercado".

Leonor María González Pano es hija de María del Carmen Pano Sánchez, una antigua conocida de los investigadores debido a sus numerosos antecedentes y detenciones por "blanqueo de capitales, falsificación de documentos bancarios y receptación".

Esta empresa dedicada a la compra y venta de combustible pagó 600.000 euros a Víctor de Aldama, el doble de lo que en un principio expuso la Guardia Civil en uno de sus informes.

La investigación realizada por este periódico puede precisar que la primera transferencia al comisionista se produjo el 16 de junio de 2021, justo cuando se compró el chalet y se cerró el contrato de alquiler y opción de compra con Ábalos, por un importe de 181.500 euros.

La única inversión inmobiliaria que realizó Have Got Time SL en sus dos años de vida fue esta casa en la urbanización de La Alcaidesa, limítrofe con Sotogrande. La sociedad pagó 526.650 euros por el chalet, una cantidad muy similar a la que acabó entrando en las cuentas de Aldama a través de cinco transferencias entre 2021 y 2022, y posteriormente fue valorado en 950.000 euros.

El comisionista recibió el dinero en la cuenta de su sociedad MTM 180 Capital. El segundo pago recibido por el comisionista fue de 111.000 euros el 20 de julio de 2021. Las otras tres transferencias tuvieron lugar entre marzo y abril de 2022: una de 129.000 euros, otra de 49.610 euros y una última otra vez de 129.000 euros.

La Guardia Civil también investiga varios pagos de las sociedades de María del Carmen Pano Sánchez, madre de la dueña del chalet que alquiló Ábalos, a las empresas de Víctor de Aldama.

Las empresas de Pano Sánchez que realizaron transferencias al comisionista del caso Koldo fueron Promalter Marker (60.000 euros), Nerium Logística (14.520 euros), Kichwa Investments (60.000 euros). También existe un pago de Ornus Import al Zamora CF, equipo de fútbol propiedad de Aldama.

La investigación de EL ESPAÑOL también ha podido corroborar que existen dos transferencias a título personal de Pano Sánchez, madre de la administradora Have Got Time SL, al comisionista.

La primera de ellas fue a una cuenta que Aldama abrió específicamente para recibir el pago de 7.000 euros el 8 de agosto de 2022. En la segunda Pano Sánchez transfiere 10.000 euros a MTM 180 Capital SL, una de las principales sociedades del comisionista, el 26 de septiembre de 2022 con el concepto de un domicilio ubicado en la calle Valle de A (sin más datos).

El yate y Koldo

Las otras propiedades que compró la sociedad investigada -a pesar de sus múltiples pérdidas- fueron tres coches, uno de ellos modelo Land Rover RR Sport valorado en 91.000 euros, dos quads y una embarcación de lujo situada en el puerto de Villajoyosa (Alicante).

EL ESPAÑOL también ha podido comprobar que Koldo García realizó un pago con tarjeta de crédito en una tienda de material náutico, llamada El Pailabot, que está en el mismo puerto en el que se encontraba amarrado este yate modelo Astondoa AS 43 GLX. El puerto de Villajoyosa se encuentra muy cerca del domicilio habitual del exasesor de Ábalos.

En la liquidación de la sociedad, una empresa también de Villajoyosa, PROM 95 SL, entregó a la administración concursal una reserva de 10.000 euros que había realizado Have Got Time SL en una promoción inmobiliaria de la misma localidad alicantina.

Have Got Time SL facturó 140 millones de euros en 2021, en sólo medio año de actividad, y 77 millones en 2022. A pesar de ello, declaró unas pérdidas de 24 millones de euros y de 14 millones en cada uno de los ejercicios fiscales respectivamente.

La deuda de la empresa siempre fue incrementando, ya que nunca cumplió con sus obligaciones con Hacienda. De esta forma, en 2021 empezó debiendo 27 millones de euros y en 2022 se incrementaron hasta los 41.

Finalmente, en 2023 la cantidad era de 67 millones y ocupó el puesto 13 en la lista de los principales morosos de España con la Hacienda Pública.

"Nunca hablé con Ábalos"

EL ESPAÑOL logró contactar con Leonor María González Pano, administradora única de Have Got Time SL, tras meses de búsqueda de una mujer de la que apenas existen datos públicos y que jamás había tenido otra empresa.

La dueña del chalet afirmó a este periódico que no fue "una persona de paja" y que "siempre ha trabajado en el mundo de los hidrocarburos". Aseguró que tenía "un contrato de colaboración" con Víctor de Aldama y que su función era la de "captar clientes".

"En ningún momento hablé con Ábalos", asegura la dueña de la empresa. EL ESPAÑOL puede afirmar que el alquiler lo gestionó Víctor de Aldama, según fuentes de la investigación. El comisionista, acusado de pagar mordidas por las mascarillas, fue el encargado de cerrar el contrato, que incluía una opción de compra a los cinco años, para el entonces ministro de Transportes.

Fotografía de la terraza y de la piscina del chalet que alquiló José Luis Ábalos en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Leonor María González Pano citó a este periódico al día siguiente para hablar con más profundidad del asunto con su abogado. Su letrado nunca se puso en contacto y la administradora de Have Got Time SL rechaza más preguntas.

Have Got Time SL compró el chalet en Cádiz a mediados de junio de 2021 y Ábalos lo alquiló desde el 1 de julio de 2021. Se trataba de una casa unipersonal con seis habitaciones en la urbanización La Alcaidesa, limítrofe con los inmuebles más lujosos de Sotogrande.

La parcela tenía 750 metros cuadrados, 300 de ellos construidos. Además, tenía piscina y un gran jardín. El alquiler que pagaba Ábalos era de 2.500 euros mensuales.

El exministro transfirió el dinero de ese primer mes y de las dos mensualidades de fianza por contrato, sin embargo, fue destituido nueve días después y dejó de pagar, según su versión.

La sociedad que fue la casera del ministro de Transportes entró en concurso de acreedores el 18 de abril de 2023 tras dos años de pagos desmesurados a Aldama y de haber vendido 217 millones de euros de combustibles por debajo de su coste.

El 17 de julio de 2024 se declaró el cierre definitivo de la sociedad tras su liquidación y el fin del concurso de acreedores en un auto del Juzgado de Lo Mercantil nº7 de Madrid.

Have Got Time SL fue creada el 7 de enero de 2021 por una compañía de sociedades preconstituidas llamada Companies Intra Legem SL. Esta actividad es completamente legal en España, aunque suelen ser utilizadas para blanquear dinero o para ser usadas por personas que desean ocultar su identidad.

Además de Companies Intra Legem SL aparece como accionista fundacional Vanessa Durán Mesas. Esta mujer y esta empresa están muy vinculadas a Víctor de Aldama, ya que el comisionista recurrió en varias ocasiones a sus servicios para comprar sociedades preconstituidas y que están durmientes.

Realmente, Have Got Time SL empieza a tener actividad a partir del 22 de abril de 2021. Ese día se cambia el objeto social al de "refino, comercialización, intermediación, almacenamiento y distribución de petróleos y derivados", así como a "la explotación de estaciones de servicios".

Sólo 66.000€ en nóminas

Es en esta fecha en la que Leonor María González Pano compra todas las acciones y se queda como administradora única. El domicilio social en la empresa pasa a estar en Las Rozas (Madrid), en la calle Girasol número 10.

Sin embargo, su domicilio fiscal está en Sevilla, en un local situado en la calle Averroes 6, planta 4, módulo 1. Esta oficina fue alquilada, pero nunca tuvo uso ni aplicación práctica, según la propia empresa.

Have Got Time SL afirmó en el concurso de acreedores que "no necesita instalaciones al consistir su actividad en la compra y venta de combustibles, y al trasladarse la mercancía directamente desde el proveedor al cliente".

A pesar de facturar 140 millones de euros en 2021 y pagar cientos de miles de euros a Víctor de Aldama como consultor, Have Got Time SL sólo tuvo un gasto de 66.000 euros en nóminas. Por lo que, se supone, que Leonor María González Pano fue la única trabajadora de esta sociedad. En 2022, con menos ventas, esa cantidad fue de 140.000 euros.

Disponible por 10.000€ al mes

En la liquidación de los bienes de Have Got Time SL, la administración concursal vendió el chalet que alquiló Ábalos en 303.620 euros y el lote de vehículos por 122.760 euros. Ahora, ese mismo domicilio en La Línea de la Concepción está puesto a la venta en una inmobiliaria gaditana por más de 700.000 euros.

También se puede alquilar el chalet por 2.450 euros la semana, es decir, el mismo precio que pagó Ábalos por cada mes entero. Un incremento de un 300% en la renta, comparada con la que la empresa vinculada a Aldama llegó a un acuerdo con el exministro.