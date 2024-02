Quién es quién en el 'caso Koldo': el comisionista, el presidente del Zamora, el adjudicatario...

Las pesquisas se han saldado con la detención de, entre otros, Koldo García Izaguirre, asesor y hombre fuerte de José Luis Ábalos; su esposa, Patricia Úriz Iriarte, que ocupó un alto cargo dentro del Partido Socialista de Navarra; Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo; Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol; y el empresario José Ángel Escorial, presunto responsable de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L., un negocio ya implicado en los Paradise Papers por crear varias sociedades offshore en Malta.

Sobre los detenidos pesan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Se les atribuye el cobro fraudulento de comisiones por la venta de mascarillas a los ministerios de Transporte, entonces dirigido por José Luis Ábalos; Interior, a cuyo frente se encontraba Fernando Grande-Marlaska; y de las comunidades autónomas de Baleares, entonces presidida por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y Canarias, encabezada por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Las adjudicaciones de estos dos últimos territorios, de 13 millones de euros, tuvieron cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea.

El precio total de las presuntas ventas fraudulentas podría ascender, por lo menos, a los 53 millones de euros, de los cuales los García, Úriz y Aldama, además de una decena de nombres que aún no han trascendido, se habrían beneficiado durante los años de pandemia. Los presuntos cabecillas serían Koldo García y el presidente del Zamora, que habrían adjudicado contratos de productos sanitarios a varias empresas, entre ellas a Soluciones y Gestiones, a cambio de lo cual habrían cobrado comisiones ilegales o mordidas.

Las diligencias abiertas por Anticorrupción se remontan al año 2022 y a una denuncia sobre un contrato adjudicado por la empresa pública de Puertos del Estado. En ella, se menciona el suministro de mascarillas profilácticas por 24,2 millones de euros y otra concedida por ADIF por 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, con sede en Zaragoza, que no se dedicaba a la compraventa de material sanitario.

José Luis Ábalos

José Luis Ábalos Meco fue ministro de Transportes y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España entre los años 2018 y 2021. El socialista era el titular de la cartera durante la crisis sanitaria de la Covid-19 y adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas dos contratos por valor de 24,2 millones de euros y 12,5 millones de euros.

Ábalos Meco tenía como mano derecha a Koldo García, asesor y principal detenido de la 'operación Delorme'. Durante el día de ayer, el exministro y aún diputado socialista se mostró confuso con las informaciones publicadas sobre los contratos adjudicados durante la pandemia. "No tengo ni idea, me he enterado ahora, me he quedado estupefacto con esto", fueron sus primeras palabras al respecto.

[Moncloa advirtió a Ábalos sobre la actividad de Koldo García, pero el ministro lo protegió hasta su salida]

El socialista José Luis Ábalos aseguró que tuvo varios avisos sobre presuntas malas praxis de su colaborador. "Ten cuidado, mira esto, ¿estás al tanto de esto?". Su relación con los implicados en la trama también tiene que ver con uno de sus escoltas: Rubén de Aldama. Todo apunta a que fue gracias a él que Víctor de Aldama Delgado, presidente del Zamora CF, entró en la trama.