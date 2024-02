Qué sabemos y qué no sobre el caso de Koldo García, el asesor de Ábalos que ha sido detenido

Este miércoles se ha conocido una veintena de detenidos en la Operación Delorme, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una supuesta trama delictiva por el "pago de comisiones" ilegales de mascarillas profilácticas durante la pandemia de Covid-19.

Uno de los arrestados es Koldo García Izaguirre, que en la época era hombre de máxima confianza del exministro José Luis Ábalos. La operación aún plantea muchas incógnitas. Todavía hay datos que no se conocen, dado que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, encabezado por el juez Ismael Moreno, ha decretado el secreto de las actuaciones. Esto es todo lo que se conoce (y lo que no) del caso hasta ahora.

¿Sabía Ábalos lo que pasaba?

Él dice que no. El propio José Luis Ábalos salió a desmentirlo este miércoles en el Congreso: "Me he quedado estupefacto, no tengo ni idea", ha aseverado.