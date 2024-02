Ábalos se desvincula de la detención de Koldo: "Me he quedado estupefacto, no tengo ni idea"

"No tengo ni idea, me he enterado ahora, me he quedado estupefacto con esto". El exministro de Transportes y antaño número dos del PSOE, José Luis Ábalos, se ha desvinculado este miércoles de la detención del que fue uno de sus principales colaboradores en su etapa del Gobierno, Koldo García Izaguirre.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, finalizado el Pleno de este miércoles, el dirigente socialista se ha mostrado sorprendido con la investigación que pesa sobre el que era su hombre de confianza en el Ministerio, acusado por cohecho y organización criminal en un presunto caso de corrupción relacionado con la compra de material sanitario durante la pandemia.

