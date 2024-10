Aldama contó a Javier Hidalgo que amenazó a Koldo por Air Europa: "Le he dicho que o arregla esto o se acabó todo"

El rescate de Air Europa provocó importantes fricciones y tensiones entre los integrantes de la trama Koldo. Llegaron a tal nivel que el empresario y comisionista Víctor de Aldama llegó a amenazar a otro protagonista del entramado, Koldo García, por entonces asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

Ocurrió el 31 de agosto de 2020. Por entonces, se daba por hecho que el Gobierno rescataría a Air Europa, del Grupo Globalia, donde Javier Hidalgo, protagonista frecuente en las investigaciones de la trama, era CEO. Sin embargo, había mucha inquietud por parte del directivo, que habría expresado a Aldama sus nervios por los prolongados plazos del rescate a la aerolínea, que no se resolvió hasta noviembre de ese mismo año.

Así lo indican los archivos de sonido enviados por Aldama (hoy detenido) a Hidalgo mediante WhatsApp, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a los que ha tenido acceso este periódico.

Los whatsapp del caso Koldo: Aldama garantizó a Hidalgo el rescate con amenazas al Gobierno: "O arreglan esto o se ha acabado todo"

En ellos, Aldama indica explícitamente a Hidalgo que ha pedido explicaciones a Koldo García por la situación de la aerolínea: "Me he cagado en su puta madre porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Tú estás quedando mal con tu padre (Javier Hidalgo, presidente de la compañía), con tu familia, con todo el mundo..."

"Yo (estoy quedando mal) a la vez contigo porque parezco gilipollas, diciéndote las payasadas que me dicen, que estoy hasta el nabo". Y, entonces, afirmó haber amenazado a Koldo García: "Ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo".

Jesús Hellín Europa Press Ábalos y Aldama presionaron a Calviño, Montero y la SEPI para rescatar a Air Europa

Se trata de la respuesta de Aldama al propio Javier Hidalgo, que le había mandado un audio previamente explicándole que había estado en contacto con García. "He hablado con Koldo otra vez, y me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro (José Luis Ábalos) y luego con (Pedro) Saura", por entonces secretario de Estado de Transportes, hoy presidente de Correos. "Y el jueves con Luis, Bartolomé (Lora, vicepresidente de la SEPI), Saura y yo".

"Me ha dicho Koldo que estés tranquilo y que tal y que cual. Ya te digo, mañana cuando tenga mejor cobertura te llamo", añadía Hidalgo.

Nervios

Los nervios de Aldama e Hidalgo estaban, en cualquie caso, justificados. Sólo unos días antes, el 27 de agosto, el exCEO de Globalia avisó a Aldama de que Air Europa había recibido una amenaza de default por parte de una de las compañías que suministraba aviones a la aerolínea.

Concretamente, se trata de un correo recibido por Richard Clark, director general de Air Europa (hace cuatro años y ahora). "Confiábamos en que Air Europa pagaría esta semana los atrasos, ya que usted se lo había prometido a Denis", indica el mail, en un pantallazo que Hidalgo envió a Aldama mediante WhatsApp.

"Deberíamos ser razonables y justos entre nosotros, nos hemos apoyado mucho, pero nuestra línea de crédito se ha terminado, especialmente teniendo en cuenta que no se ha acordado ni documentado nada en relación con los aplazamientos del alquiler", indica el texto.

"Desde marzo hemos recibido sólo tres pagos de un millón de dólares y, por lo tanto, todavía hay una factura pendiente", continúa el mail, cuyo remitente no es revelado por Hidalgo.

"El total de atrasos supera los 20 millones de dólares y nos dirigimos a septiembre con nuevas facturas pendientes. Si no se paga nada pronto o no se llega a un acuerdo entre las partes, no tengo otra opción que emitir avisos de inmovilización de los aviones durante el transcurso de la próxima semana".

En comunicaciones como estas, la trama revela en varias ocasiones sus movimientos para favorecer los intereses de la aerolínea, recurriendo al exministro de Transportes. De hecho, Koldo García calificó de "lobbista" en favor de Air Europa a José Luis Ábalos.

Lo hizo en un chat con Víctor de Aldama, fechado el 10 de junio de 2021, casi un año más tarde que los citados anteriormente. García envió al empresario el enlace a una noticia publicada por un medio de comunicación digital titulada: Ábalos pide ayuda a Bruselas para evitar un segundo rescate de Air Europa de 150 millones de euros.

El subtítulo del texto recogía: "El Gobierno de Pedro Sánchez intensifica sus contactos para que la Comisión Europea apruebe la compra de la aerolínea por parte de Iberia, ambas golpeadas por la Covid-19". García envió esta noticia junto al mensaje: "Actuando de lobbista".

Así consta en los chats de WhatsApp a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que se encontraban en un teléfono móvil intervenido a Koldo García por la UCO. Y ya han sido enviados al juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

La causa investiga una trama, de la que serían cabecillas ambos, dedicada, supuestamente, al cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos públicos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión SL al inicio a la pandemia de la Covid y destinados a que la Administración recibiera mascarillas.

La investigación ha alcanzado otros ámbitos, que incluyen presuntos tejemanejes en otros sectores, como los citados en el caso de Air Europa.

Víctor de Aldama, además de estar vinculado a Soluciones de Gestión SL, fue asesor de la aerolínea Air Europa, que fue, además, la encargada de transportar desde China a Madrid las mascarillas.

El 10 de junio de 2021, García envía la noticia a ese chat con el empresario. Antes, en noviembre de 2020, el Consejo de Ministros había aprobado conceder un préstamo, a modo de rescate, a Air Europa por valor de 475 millones de euros para paliar las consecuencias de la Covid-19. La previsión del Ejecutivo central era inyectar esta cantidad en varias fases.