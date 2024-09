En el corazón del comunismo en España con Rufián y Matute: "La derecha nos ha robado el concepto de libertad"

Era el plato fuerte del fin de semana de la I Escuela de Otoño organizada por Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez, en Marinaleda (Sevilla): la mesa de debate sobre soberanismos, con la participación de los diputados Oskar Matute (Bildu) y Gabriel Rufián (ERC), además de Laure Vega, de la CUP, Ana Miranda del BNG y José Ignacio García, de Adelante Andalucía. No obstante, la presencia de los dos diputados fue la que más expectación y respuesta generó de todas las ponencias y debates organizados desde el pasado viernes.

Con el salón del Sindicato de Obreros del Campo de Marinaleda abarrotado de público, Oskar Matute, diputado de Bildu, y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, coincidieron en que el independentismo de izquierdas está perdiendo frente "a la derecha y la ultraderecha", pues "nos ha robado los conceptos de libertad y orden", indicó Rufián. Matute fue más allá, reconociendo además la debilidad del Gobierno PSOE-Sumar. Porque, explicó, "podemos dar nuestros votos a aquello que no sea PP y Vox. Y eso no va a evitar que tarde o temprano alcancen el poder. Es tanto lo que tenemos que recuperar que no podemos permitirnos un paso atrás ni para tomar impulso".

Ante un público entregado, el diputado de Bildu comenzó aseverando que "lo que digáis aquí me importa mucho más que la gente a la que nos enfrentamos en el Congreso de los Diputados". A continuación, agradeció a Adelante Andalucía la invitación porque "sé que no es fácil invitar a Euskal Herria Bildu a según qué". Luego se embarcó en explicar las diferencias entre soberanismo, nacionalismo o separatismo, pues "el concepto de soberanismo podría haber sido sustituido por nacionalismo o separatismo, y no es exactamente así".

Oskar Matute también aseguró que "en Euskal Herria, vascos son todos los que viven en Euskal Herria. Ahí podemos ofrecer una imagen de ser más tolerantes, cuando otros hablan ahora de cupos", haciendo alusión al debate sobre la inmigración y el reparto de menores no acompañados".

"A principios del siglo XXI empezó un proceso revolucionario en Venezuela", que, explicó, en aquel momento "me recuerda a Euskal Herria" por la aparición de pintadas sobre "independencia y socialismo. ¿Por qué, si Venezuela es independiente desde hace 200 años?", se preguntó. A su juicio, Matute subrayó que "el socialismo no es un fin en sí mismo, sino una praxis que hay que hacer todos los días. Y ser un estado soberano no garantiza per se ser independiente".

EL salón del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Marinaleda, durante la charla.

Abundó en que "nuestra hoja de ruta es obtener una soberanía para lograr una democracia radical y devolver todo el poder a la clase trabajadora". En cambio, el Estado español nos dice "buscaremos la manera de que os integréis. Yo no quiero estar integrado en un régimen de desigualdad. Yo no quiero estar integrado más que con el pueblo vasco".

Con respecto al marco político, advirtió que "la gente que se plantea que la lucha del pueblo vasco o catalán que rompe un marco común le diría que si no se está dando cuenta de que la idea de la España unida es construida por las élites económicas, no por las clases populares. No creo que un jornalero andaluz se moleste porque un trabajador vasco prospere". Por último, subrayó, que la soberanía "es el estado más alto de la libertad".

Por su parte, Gabriel Rufián comenzó su intervención indicando que "para mí es algo novedoso hablar frente a gente con buena cara y que me quiere escuchar, porque siempre hablo frente a gente chunga".

Explicar el soberanismo "es complicado pero a la par sencillo. Es tener conciencia de quién eres, de quién es el causante de la opresión que sufres, y rebelarte contra eso. Y ser consciente de que esa rebelión tendrá un coste personal y mediático terrible", y eso es así porque los de ERC "no somos el PSOE", ironizó.

Igualmente, advirtió que "no se puede ser soberanista si no se es republicano. Me lo explicó hace años Joan Tardà. Ser republicano es entender que nadie es más que nadie". Por ello, puso de ejemplo a Marinaleda, "un ejemplo de soberanismo", pues "techo y pan están garantizados, en Marinaleda".

Por último, subrayó que "la derecha y la ultraderecha le ha robado conceptos a la izquierda que debemos recuperar. El primero es la libertad, y el segundo, el orden. Ser de izquierdas y republicano es tener orden".

La Escuela de Otoño se ha celebrado este fin de semana en un lugar elegido no por casualidad: Marinaleda representa "un símbolo andaluz de resistencia, de que es posible hacer las cosas de otra manera en un pueblo histórico del movimiento jornalero", según explica la formación de Teresa rodríguez. Durante tres días ha habido foros, charlas, mesas, formaciones y talleres, y se han abordado temas como. Palestina, el capitalismo andaluz, el ecologismo, la turistificación, el feminismo o el antifascismo, entre otros asuntos.