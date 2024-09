Gabriel Rufián acusa a Junts de haber apoyado "el 86%" de las medidas del Gobierno "a cambio de nada"

Lo que prometía ser un debate sobre la financiación singular en Cataluña ha acabado convirtiéndose en una guerra civil sobre quién puede torcerle más el brazo al PSOE. O menos. En concreto, sobre si pesa más que Junts apoye "el 86%" de medidas socialistas "a cambio de nada" o, en cambio, que ERC haga lo respectivo con "el 89% [...], pero negociando cada una".

Así son las cifras calculadas por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, más centrado en su pulso particular contra Junts que en la defensa del acuerdo fiscal o en interpelar a la ministra de Hacienda. En lo que respecta a "la izquierda y la derecha catalana", como él las cataloga, lo único que se podía sacar en claro del Pleno de hoy en el Congreso era "demostrar que al PSOE se le puede obligar a mejorar las cosas".

"¿Por qué no aceptan una quita de la deuda que consiguió ERC? ¿Por qué no aceptan un pacto que alivia a una Cataluña que está infrafinanciada?", inquirió Rufián no dirigiéndose al PP y a Vox, sino a los siete diputados de Carles Puigdemont.

Los dos partidos que representan el independentismo catalán se acusan mutuamente de venderse "por unas lentejas", recordando una sonada expresión de Míriam Nogueras hace una semana en el Congreso. El portavoz de Junts en este debate, su compañero Josep Maria Cruset, tomó la misma senda.

"[Los de Esquerra] enmascaran la realidad", arrancó el diputado. "Llenan los noticieros y establecen marcos mentales [...] pero han vendido una legislatura de estabilidad a cambio de nada. Nos hacen ver que han acordado lo que no han acordado", acusó, poniendo en duda que el acuerdo de financiación singular llegue a ponerse en práctica.

El portavoz terminó su intervención haciendo tres preguntas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: si el acuerdo es un concierto económico, si representará el final del déficit fiscal en Cataluña y si es una financiación singular. A su homólogo de ERC no le hizo ninguna.

Lo de Rufián y Cruset, Cruset y Rufián, nunca fue un debate económico. Fue un debate sobre quién negocia mejor con el PSOE, a quién engañan menos los socialistas y quién vende sus principios por el plato más barato.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.