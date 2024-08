El verano del 'Mozo de Arousa' Raúl: en qué se ha gastado el dinero además de en ir a parques

“A mí me llegan a decir hace un año que yo iba a pasar más tiempo con Bruno que con mis padres o con mi novia y diría que era imposible. Así que sí que fue un año diferente, un año en el que pasaron muchísimas cosas y aquí seguimos”, afirmó Raúl Santamaría el día que Los Mozos de Arousa alcanzaron el año de participación en Reacción en cadena.

El gallego ya ha ganado más de dos millones de euros en el programa de Telecinco presentado por Ion Aramendi junto a su hermano Borja y Bruno Vila. Los tres ya han entrado en la historia de los concursos en España, pero su objetivo, más allá del dinero, es alcanzar el hito uno de los equipos de participantes más famosos de televisión, Los Lobos.

“Es pensar a lo grande, pero hay un reto que tenemos ahí en rojo en el calendario, que es superar el Récord Guinness Mundial de permanencia en un concurso de televisión, que ahora tienen ellos. ¿Por qué no llevarnos ese mérito? Ojalá sea posible”, reconoce el joven, que tiene entre ceja y ceja el récord de ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad, superando los 6.689.700 euros que consiguieron Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos.

Raúl Santamaría.

Lo Lobos se llevaron 4.130.000 euros del bote de ¡Boom!, a los que hubo que sumar a la cantidad que llevaban acumulada en 505 programas (2 años y dos meses de participación en ¡Boom!), alcanzando casi los siete millones de euros de premio. De momento, Los Mozos de Arousa ya lleva la mitad del récord de tiempo de permanencia logrado y más de un tercio del premio superado.

“Nos vamos marcando metas accesibles como superar ese año o esos dos millones para mantener ese hambre de seguir ganando a equipos para seguir jugando en Reacción en cadena”, confiesa Raúl.

Y es que lo que han logrado los tres gallegos está al alcance de muy pocos concursantes (solo Rafa Castaño en Paapalabra ha superado los dos millones de euros ganados como premio en un programa de televisión en los últimos años), pero Raúl destaca que, además del dinero, él se lleva algo más de su actual paso por el programa de Mediaset.

“Soy profesor el hecho de ver a niños de 6, 7 años que les motiva el concurso, que les piden a los padres que se lo pongan en ver de ver dibujos o estar con el teléfono, es un placer. Hay un niño en nuestro pueblo de cuatro años que cada noche le pide a sus padres ver el programa antes de ir a dormir. Y se sabe lo que sucede de memoria. Nos nombraron en la Lista Forbes de los cien más creativos de España y es un orgullo ser ese referente y esa imagen de algo tan positivo”, asegura.

Su verano

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Raúl Santamaría para que nos cuente que hará en este verano tan diferente al resto, rodeado de una fama que no se podía ni imaginar cuando comenzó en mayo de 2023 su participación en Reacción en cadena.

El joven gallego intentará sacar unos pocos días libres para desconectar de su participación en el concurso de Telecinco y de su labor política con el PP en el parlamento gallego: “La verdad es que es muy complicado tener planes o poder organizar algo con tiempo”, apunta.

“Los planes que tengo son los mismos que los del verano pasado, aprovechar cualquier hueco para descansar, desconectar y poder ir un rato a la playa. También buscaremos un hueco para ir a algún parque de atracciones, ya que lo tenemos como tradición cada verano”, añade.

Y es que una tradición que no pierde Raúl es la de ir junto a su hermano Borja y unos amigos a la Warner para montarse en sus atracciones rodeados de Batman, Superman, Joker, el Pato Lucas o Bugs Bunny, disfrutando de montañas rusas y espectáculos que les ofrecen en el parque temático situado a las afueras de Madrid. ”En julio tocó la escapada que ya es un clásico de cada verano junto con mi hermano Raúl y unos amigos al Parque Warner”, comentó Borjamina a EL ESPAÑOL.

Raúl Santamaría.

Aunque la grabación de las entregas de Reacción en cadena han disminuido en verano, sobre todo porque ya no hacen la edición de fin de semana, Raúl admite que hacer planes mientras estamos en el concurso es muy complicado, así que las escapadas tienen que ser casi improvisadas y de uno o dos días como mucho.

El destino soñado

Dentro de esa escasa movilidad para viajar en verano y desconectar de la televisión que le dan las grabaciones del programa, si tuviera que elegir un destino, Raúl elegiría la playa, “aunque también me gusta conocer y explorar rutas por la montaña”.

Y es que, además, como le gustan mucho los animales, acaba de acoger a un cachorro de cinco meses en una protectora llamado Golfo, “por lo que necesita pasear y correr mucho”, así que los destinos de campo son los elegidos por el gallego y su nuevo amigo.

¿En qué viaje se gastaría parte de los más de 700.000 euros que lleva ganados Raúl de los más de dos millones que han acumulado Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena? Raúl reconoce que tiene pendiente ir con su pareja ir a Disneyland París. “Y ahora, con el dinero que llevamos acumulado, quizás después de París tocaría visitar Orlando para valorar qué parque es mejor”, afirma entre risas.

Otra opción, cuando sus obligaciones televisivas, laborales y políticas le permitieran, sería la de poder pasar un mes de desconexión en Tailandia, “pero con una mochila y a la aventura”, asegura el gallego.

Mientras, siempre recordará unas vacaciones de su infancia de forma especial: “Seguramente sean las del verano de mis 12 años”. Y es que en diciembre del año anterior sus padres, su hermano y él se habían ido a vivir a Málaga por motivos laborales de sus progenitores, dejando en Galicia a sus amigos, familiares...

“Fueron siete meses largos y difíciles, en los que me tuve que adaptar a una nueva realidad. En verano pude volver a Galicia de vacaciones. Reconozco que fueron las vacaciones que más recuerdo porque fue el que más exprimí, el que más aproveché, porque sabía que al acabar, tenía que volver para Málaga”, recuerda.

Raúl confiesa que no lo olvida porque la vuelta al sur tras las vacaciones estivales le costaron muchísimo, ya que sabía que no iba a volver a su Vilagarcía de Arousa natal hasta el año siguiente.

Las vacaciones y la fama

Si algo en que lo que los hermanos Santamaría y Bruno coinciden es que la fama les ha cambiado su vida por completo, como la anécdota que siempre recuerda el gallego en la que iba en un tren, él estaba en su asiento y una señora le saludó al entrar. Cuando ella se fue a bajar quiso despedirse, pero el gallego estaba dormido. Pero, aún así, la señora le despertó para decirle adiós. "Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta. Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos", asegura.

Raúl Santamaría.

"Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y no como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave", explica Raúl.

El gallego asegura que la fama le ha dado una experiencia nueva, conocer gente que seguramente de otra forma no habría conocido, y mucha visibilidad, ya que, seguramente le sirvió para ser más visible en la política. Pero todo tiene su parte negativa: “La fama te quita intimidad, estás mucho más expuesto y te obliga a estar más pendiente de todo lo que haces o todo lo que dices”, admite.

Y eso hace que irse de vacaciones sea mucho más complicado este 2024 que otros años: “Es cierto que viajar por España es un poco más complicado, porque la gente ya nos conoce y nos para, nos piden fotos y eso hace que la intimidad o la desconexión cueste conseguirla. Por eso si podemos nos gusta visitar otros países. Aunque también da mucha satisfacción ver el cariño que nos tiene la gente dentro y fuera de Galicia”, concluye.