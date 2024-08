El youtuber condenado a pagar 30.000 euros al líder de FACUA protesta que "la jueza es amiga suya"

Una acusación en redes sociales puede suponer una condena. El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez García, no dudó en acudir a los tribunales al saber que Raúl Alfonso Paredes, un youtuber conocido como 'Un murciano encabronao', "había estado viralizando entre sus seguidores que soy consumidor de cocaína, algo que no es verdad". Sánchez explica a EL ESPAÑOL que estas recriminaciones "provocaron que más personas me acusaran de lo mismo, causando un daño a mi imagen".

Este diario ha accedido a la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Sevilla, en las que la jueza falla en favor del líder de FACUA. Como consecuencia, en esta sentencia contra la que cabe recurso de apelación, se condena a Paredes a "abonar a la parte actora la cantidad de 30.000 euros e intereses", a "retirar las afirmaciones afrentosas de las redes donde las tiene colgadas" y a "publicar el fallo de la sentencia".

El secretario general de FACUA recalca que "las afirmaciones en las que este señor (Raúl Alfonso Paredes) dice que yo consumo cocaína son mentira". En este sentido, Sánchez indica que "estas acusaciones son consecuencia del odio ideológico que este youtuber tiene contra personas del ámbito de la izquierda".

El ultraderechista Raúl Alfonso Paredes, conocido como Un murciano encabronao, condenado a indemnizarme con 30.000€ por inventar que soy cocainómano. Tendrá que pagar más de 10.000€ de costas y publicar el fallo en YouTube, iVoox, Facebook y Patreon.https://t.co/yukvgGtsPs — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 24, 2024

- ¿Cómo se enteró de las acusaciones que Raúl Alfonso Paredes estaba vertiendo contra usted?

- Rubén Sánchez: Me enteré por gente de mi entorno que había visto vídeos suyos, porque yo no lo sabía. En ese momento, se da la casualidad de que de repente, varias personas me habían escrito por Twitter con el apelativo de 'farlopín'. Por redes sociales, algunos usuarios del entorno de la extrema derecha me decían otras cosas, pero el hecho de que de repente empezaran a acusarme de que yo consumo esta sustancia no me había pasado hasta entonces.

Cuando me puse a investigar, comprobé que todo esto salía de este hombre, él había estado viralizando esta acusación provocando que otra gente me acusara de lo mismo. Evidentemente es un daño al honor, una práctica que no es buena para la imagen de nadie, y yo entendí que ese daño reputacional tenía que tener consecuencias.

Raúl Alfonso Paredes es conocido por su tono contundente y por expresar sus pensamientos sin tapujos. En sus distintas redes sociales, se dedica a comentar temas relacionados con la política y la actualidad aportando siempre su propia opinión, la cual suele generar controversias.

Ya no necesitan las ongs hacer campañas pidiendo, nada de solidaridad... eso ya no hace falta.

Ya, las nóminas se pagan con dinero público.

Son una parte más del empleado público.

Los negreros del siglo 21. — Un murciano encabronao (@murciano_un) August 20, 2024

De hecho, Sánchez afirma no ser la única persona "victima de ataques por parte de este hombre". El líder de FACUA detalla que el creador de contenido "habitualmente se dedica a proferir todo tipo de insultos y difamaciones contra muchísima gente".

Prueba de ello es uno de los litigios más sonados a los que se ha enfrentado este youtuber, el cual le llevó también a los tribunales contra la actriz Sara Sálamo, que le demandó. En aquel caso, Paredes contó a EL ESPAÑOL que le había dedicado un vídeo a la actriz "explicando cómo vive con contradicciones en su lucha contra el cambio climático y a favor del animalismo".

"Se ve que no le gustó la crítica y al contrario de lo que hace con otras personas, a las que les pide directamente que retiren el vídeo, a mí me ha puesto una demanda", añadió este youtuber originario de la Región de Murcia, en referencia a su litigio con la actriz.

En esta misma línea de críticas, Raúl Alfonso Paredes ha dedicado varios vídeos contra FACUA, la organización pública que dirige Rubén Sánchez. En estos audiovisuales, arremete, entre otros elementos, con la financiación de esta federación.

"Nunca dije que Rubén sea cocainómano"

Aunque en el caso que le enfrenta con el líder de FACUA, tras conocer la sentencia, publicó un vídeo en su canal de YouTube cargando contra Rubén Sánchez y contra el propio Juzgado: "Yo nunca he dicho que Rubén Sánchez sea un cocainómano, no hay ni una sola prueba documental. Pero 'el Facuo' (Rubén Sánchez) no tenía esa preocupación, porque fue a su Juzgado y a su jueza de referencia. En España existe lawfare, pero este siempre viene del mismo lado". Paredes también se hizo eco de esta idea en X [antes Twitter].

El ultracomunista que vive del dinero público, ve el futuro.

No hay documento alguno que demuestre que le he llamado coacinómano, la demanda fue archivada 2 veces.

Eso no lo cuenta.

Tiene una extraña fijación por el dinero de otros y por los no comunistas.

Ya se verá https://t.co/5ULz6GBvf8 — Un murciano encabronao (@murciano_un) August 8, 2024

Sin embargo, en la propia sentencia, el Juzgado explica que Paredes "le llama farlopín (al líder de FACUA)" a través de Facebook, además de "también utilizar canal de audio vídeo documental, profiere el demandado expresiones dirigidas al actor presentándolo efectivamente, adicto a la cocaína", "lo que se ha podido verificar al ejecutar el documento aportado a tal efecto", añade el documento judicial. De hecho, en la misma sentencia, el creador de contenido alega que "las expresiones utilizadas están amparadas por el derecho de libertad de expresión".

Asimismo, Raúl Alfonso Paredes ha publicado en sus distintas redes sociales su intención de recurrir la sentencia. Aunque en el citado vídeo que subió a su canal de YouTube, el cual ha sido eliminado de la plataforma, señalaba que "esta sentencia es muy difícilmente recurrible", según le había adelantado su abogado.

En este audiovisual, el creador de contenido hacía un llamamiento a su comunidad para que le prestasen ayuda económica con el fin de poder enfrentar esta situación: "Yo no tengo un ministro ni subvenciones públicas, así que el que pueda echarme una mano, que me eche una mano. A ver si entre todos podemos pagarle al pobre (Rubén Sánchez) algo que utilice para seguir denunciando gente".

Hoy sale la sentencia, a recurrir obviamente, al tiempo que le publican a la señora jueza un artículo sobre bienestar animal en centros comerciales.

Vamos a ver los vinculos políticos de la señora y si no le han influído.

El facuo no ha cobrao, no empiece a gastar ya que luego.. pic.twitter.com/rrC7Y980ct — Un murciano encabronao (@murciano_un) July 24, 2024

En este sentido, el secretario general de FACUA tacha de "bulos" los mensajes del youtuber contra la jueza. Además, Sánchez explica que los 30.000 euros a los que se ha condenado al creador de contenido "no son una multa, se trata de una indemnización. Hablamos de esa parte de la responsabilidad para reparar el daño que me ha provocado a nivel reputacional".

- ¿Por qué solicitaron en la demanda que Raúl Alfonso Paredes abonara la cantidad de 30.000 euros?

- Rubén Sánchez: Esta cifra se basa en que hay una sentencia en la Audiencia Provincial de Sevilla en la que por contenidos difamatorios de menor envergadura, solo a través de Twitter y en una cuenta con mucha menos viralidad o seguidores que los perfiles de este hombre en otras redes, se había logrado una sentencia firme de 30.000 euros de indemnización.

Por eso, mi abogado y yo planteamos que, si en este caso anterior, la Audiencia considera que por unos cuantos tuits en una cuenta con muy pocos miles de seguidores y por cuestiones menos graves, se condena a una indemnización reparadora de 30.000 euros, es sobradamente prudente haber planteado lo mismo para nuestro caso. Porque podríamos haber planteado más.

Así, el líder de FACUA se muestra confiado de que "si este señor recurre la sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla mantendrá la cuantía igualmente". Sánchez se ampara en "la gravedad y la reiteración de los hechos", dado que afirma haber llegado a contar "hasta 35 ocasiones en las que Raúl Alfonso Paredes afirma de manera directa o indirecta que yo sería consumidor de cocaína".