La denuncia de Sara Sálamo a un youtuber murciano: "Desprecia el género femenino"

A Sara Sálamo le sentaron peor las disculpas que le dedicó el youtuber 'Un murciano encabronao', que el vídeo con el que inicialmente la criticó, por las contradicciones de la actriz entre su activismo ecológico y sus lujosas vacaciones a bordo de un yate que consume gasolina a gogó. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la denuncia que la pareja del futbolista Isco Alarcón presentó en la Comisaría de Alcobendas, donde asegura a la Policía Nacional que el streamer está supuestamente obsesionado con la intérprete.

"Al día siguiente, este hombre, no satisfecho con su fijación tóxica contra mí, colgó un segundo vídeo titulado: ‘Lo siento Sara Sálamo, perdona tía, jopelines’, siendo su contenido más dañino que el anterior, al no consistir únicamente en este varón hablando mientras se graba, sino que intercala imágenes de contenido sexual de películas mías, con fotografías de mi pareja y mis hijos menores de edad", tal y como expone Sara Sálamo, en la denuncia que ha dado pie a la apertura de diligencias judiciales contra Raúl Alfonso Paredes (Cartagena, 1975).

O dicho de otra forma, contra el streamer conocido en YouTube por su extinto canal: 'Un murciano encabronao'. De momento, la huelga en la Administración de Justicia ha provocado la suspensión de la declaración de Raúl. De modo que la afamada actriz tendrá que esperar a septiembre para que este streamer que a veces luce camisetas de la Falange Española, tenga que ofrecer explicaciones en sede judicial sobre los dos vídeos que le dedicó en el verano de 2022: 'Sara Sálamo y la idiotez' y 'Lo siento Sara Sálamo, perdona tía, jopelines'.

El primer vídeo dura más de 9 minutos y el segundo supera los 48 minutos: ambos fueron visionados por la intérprete, cuya reacción fue plantarse en la Comisaría de Alcobendas para denunciar a Raúl, justo después de reclamar a YouTube que eliminase esas publicaciones: "En dicho vídeo, el cual se retiró de la plataforma a petición mía por el carácter de su contenido, se mostraba a este varón poniendo en entredicho no solo mi trabajo, sino mi reputación personal, profiriendo insultos, amenazas e injurias contra mí, atentando contra mi dignidad y generando un clima de odio que se reflejó en los numerosos comentarios que generó el vídeo".

De hecho, Sara Sálamo asegura a la Policía Nacional que sentía "temor a que la situación alcanzara cotas más violentas, ya que lo arrojado por la boca de este hombre, estaba dando lugar a una serie de opiniones que rayaban el acoso hacia mí". No hay que olvidar que la actriz suma 872.000 seguidores en Instagram y 95.996 en Twitter, mientras que 'Un murciano encabronao' superó los 100.000 followers en YouTube, antes de que le cancelasen su canal -por el contenido inapropiado de sus vídeos-.

El youtuber conocido como ‘Un murciano encabronao’, visitando una sede de Vox en el País Vasco.

Un buen ejemplo del impacto que está teniendo en redes sociales esta batalla entre la actriz y el streamer es el vídeo que Raúl lanzó el 6 de marzo para recaudar fondos, superando las 97.000 reproducciones: "Los ingresos son solo para demandar a Sara y a YouTube España... No es una causa distinta. Ellos han venido a por mí. Número de cuenta en ING [...]".

Las espadas siguen en alto entre ambos, puesto que la intérprete alerta a la Policía Nacional de que los internautas pueden seguir accediendo al vídeo: 'Sara Sálamo y la idiotez'. "A pesar de que YouTube quitó el contenido, el mismo se puede visualizar, previo pago, en la página www.es-tv.es/home, siendo el denunciado, obviamente, el dueño de la misma".

- 'Un murciano encabronao': Veras Sara, tú dices que todo aquel que critica las vacaciones que te pegas es porque pertenece a la extrema derecha, es fascista, franquista y demás. ¿Es correcto esto Sara? Lo que yo creo y alcanzo a entender es que la gente como tú, que eres una pija, acomplejada, millonaria, engreída, y amamantada del dinero público, es que eres la típica socialista de piel fina [...].

La gente lo que te critica, nena, es que vas diciendo que el cambio climático, que madre mía la extrema derecha que no apaga las luces de los escaparates y tú coges con todo tu [irreproducible], un jet privado para irte de vacaciones en un yate alquilado que consume 5.000 litros de gasoil al día, para hacer fotos para subirlas a Instagram. ¿Entiendes lo que critica la gente? [...]

La actriz Sara Sálamo durante una entrevista en El Hormiguero de Antena 3.

El tono del vídeo de disculpas de Raúl no es más suave, a pesar de su título: 'Lo siento Sara Sálamo, perdona tía, jopelines'. En la grabación, Raúl muestra imágenes de exparejas de Isco Alarcón, del que afirma que su currículum estudiantil es "una etiqueta de anís del mono", mientras ironiza sobre la forma de ser "súper de izquierdas" de la actriz. También proyecta en pantalla fotos de la intérprete y del futbolista disfrutando de un yate, junto a comentarios de Twitter que critican el contraste entre su ideología y su nivel de vida: "Para ser de izquierdas, vives muy bien en el capitalismo".

- 'Un murciano encabronao': Bueno quería pedir disculpas públicamente porque anoche, quizá, estuve un poco bronco y no es mi estilo. Yo soy una persona moderada y no me gusta hacer las cosas así, a salto de mata, y no quiero yo haber ofendido a nadie de la extrema izquierda. No es mi forma de ser, soy una persona muy tolerante, jacarandosa, dicharachera, y me sabe mal porque a lo mejor estuve un poco bronco con la pobre Sara Sálamo […].

Te lo voy a explicar Sara, ya te digo, es que anoche no pensaba lo que estaba diciendo. Me arranqué y no está bien eso, hay que hacer las cosas de otra manera. Eres muy buena actriz [afirma mientras aparece en pantalla una foto de una escena de cama de la intérprete]. De hecho, hablan muy bien de tu culo. De la actuación no, pero del culo hablan muy bien […]. Muy bien Sara, haces deporte muy bien, esta es la típica foto que cualquier persona se hecha haciendo deporte para subirla a las redes sociales.

Aquí se nota que estás trabajando muy fuerte los glúteos. Hay que trabajar el culo muy fuerte, Sara. Repeticiones: ‘¡Toma papi!’ […]. Haces bien en trabajar el culo porque viendo a la ex-ex de Isco, quizá le faltó trabajar el culo, por eso, ahora la Pedroche está trabajando muy fuerte el culo porque, claro, el cerebro no lo podéis trabajar, pa'eso ya vais tarde. Por eso, lo que tenéis que hacer es gastar esfuerzos en trabajar el culo, no te vaya a pasar lo que le ocurrió a esta y entonces, Isco, diga: 'Me voy y me llevo el dinero'.

El letrado murciano Manuel Martínez Martínez. Cedida

El streamer ha contratado los servicios del conocido abogado Manuel Martínez Martínez para defender su derecho a la libertad de expresión, frente al derecho a la reputación de la actriz, en cuya denuncia sostiene que 'Un murciano encabronao' ha hecho uso de fotos personales para atacarla como profesional de la interpretación, madre de familia y mujer. Así lo verbaliza Sara Sálamo en su comparecencia ante la Policía Nacional:

"Son fotos que él usurpó de mis redes sociales, un acto deplorable, al implicar en su inquina a mi familia, mentándolos en su canal y humillándolos, siendo esta la gran razón que me ha llevado a dejar por escrito en esta denuncia lo acaecido, ya que por mi trabajo puedo llegar a soportar hasta un punto de presión que ejercen tipos como el denunciando, pero no así que atenten contra mi familia y, especialmente, contra dos menores de edad".

"Además del odio hacia mí, este hombre hace gala de un desprecio absoluto hacia el género femenino, siendo soez y machista en extremo, con frases denigrantes que buscan poner la reputación de la mujer por el suelo", tal y como concluye la actriz, antes de reprochar que el youtuber supuestamente se lucra con esos contenidos. "Respecto al canal del que dispone este hombre, cuenta con dos números de teléfono con el objetivo de que sus suscriptores aporten dinero por bizum, todo ello, en aras de mantener el canal y que pueda seguir creando vídeos similares".

Raúl asegura que no vive de sus vídeos como streamer de "derechas" y sostiene que Podemos está detrás de la apertura de estas diligencias, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas, por un supuesto delito de revelación de secretos. "La denuncia no viene de por sí de Sara, viene del señor Pablo Iglesias porque no puede conmigo y se aprovecharon de que le hice un vídeo a una mujer, cosa que no suelo hacer, para intentar buscar acoso a una mujer porque la demanda está llena de errores garrafales". La Justicia tendrá la última palabra.

