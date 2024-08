Mariam sufrió un ictus en Ceuta y tardaron 14 horas en llevarla a Cádiz: "Está muy grave en la UCI"

Tiene afectados los pulmones y el cerebro. "Se encuentra muy grave y no hay mejoría" cuenta Yamal Hayek, entre el dolor y la indignación por lo que le ha ocurrido a su hermana Mariam, de 29 años y con síndrome de Down. "Una niña eterna, un ángel, ya sabes tú como son", precisa el hombre con la voz entrecortada.

La tragedia comenzó el martes, cuando la joven, natural y residente en Ceuta, en torno a las tres de la tarde se encontró mal estando en casa. Tan mal que hubo que llamar a la ambulancia para trasladarla a urgencias del Hospital Universitario de Ceuta. "Allí la diagnosticaron inmediatamente: estaba sufriendo un ictus, con lo que el médico tramitó el traslado de urgencia a la península en helicóptero e incluso habló por teléfono con el neurocirujano del Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, para agilizarlo todo. A las 4 de la tarde en Cádiz ya tenían el quirófano preparado y la estaban esperando para intervenirla", precisa.

El traslado de urgencia, sin embargo, "se prolongó 7 horas", cuenta su hermano. El helicóptero se encontraba a primera hora de la tarde prestando otro servicio de urgencia hospitalaria hasta Cádiz, y no regresó a Ceuta hasta las 10 de la noche. La familia, cuando fue evacuada, cogió el último ferry hasta Algeciras y se trasladó posteriormente en coche hasta la capital gaditana, para acompañarla durante la intervención.

"Llegamos al hospital a las 2 y media de la mañana. Pero allí nadie sabía nada de Mariam: no había llegado, no sabían nada de nada", cuenta con impotencia. Nadie les informó, nadie les advirtió. "A la media hora llegó una ambulancia y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que llevaba a Mariam... y venía desde Málaga. En ambulancia". Estaba en coma inducido. El traslado en carretera desde Málaga a Cádiz supuso otras dos horas y media de retraso adicionales.

En Cádiz, "los médicos no daban crédito. El neurocirujano pensaba que habían anulado el desplazamiento después de tantísimas horas". Cuando fue intervenida en Cádiz eran las 5 de la madrugada. Habían pasado 14 horas, durante las cuales había sufrido varios microinfartos cerebrales.

"Los daños que padece, por la enorme demora que ha sufrido para ser tratada, nos han dicho que son irreversibles, y que para seguir con vida, lo único que tiene a favor es su edad". Durante la operación, de tres horas de duración, a Mariam le han introducido un chip en el cerebro para que le envíe información por si empeora y tener un control exhaustivo de su estado de salud. Los médicos les han dicho "que esto es una negligencia enorme, enorme". Y que muy probablemente no logre superar los daños.

Este periódico ha consultado el caso al Ingesa, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad que es el que tiene las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla. "La coordinación fue correcta por nuestra parte, debían aceptarla en Málaga pero no la aceptó la UCI de Málaga, por eso se trasladó desde Málaga a Cádiz".

"Desde el Ingesa queremos recalcar que se ha hecho todo lo correcto y ha puesto todos los medios de nuestra parte según los protocolos establecidos. No se pudo evacuar (a la joven) en helicóptero porque había otra emergencia sanitaria grave que requería de un traslado. (Mariam Hayek) Se fue a Málaga y en Málaga se decidió que no podía ser tratada allí y fue trasladada a Cádiz. No hay más información".

A lo que no ha respondido el Ingesa con claridad es sobre el motivo por el que se demoró 7 horas el helicóptero en regresar de aquella evacuación previa y urgente, para trasladar a continuación e inmediatamente a Mariam de Ceuta a Cádiz. Desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, cuando el trayecto de ida y vuelta es de poco más de una hora. "Puede ser que la emergencia grave (anterior a la de Mariam) requiera varias horas".

Yamal Hayek, desde el quirófano del hospital de Cádiz, en una videodenuncia sobre lo ocurrido.

También EL ESPAÑOL ha contactado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para recabar los motivos por los que tuvo que ser trasladada de Málaga a Cádiz, y además por carretera, respondiendo que se encuentran "analizando los hechos".

Las claves

Fuentes sanitarias consultadas de toda solvencia y conocedoras del proceso precisan que el servicio de traslado urgente en helicóptero, que cuenta con una única aeronave, se realiza en un 90% hacia el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Los aterrizajes en la capital gaditana se efectúan en un espacio que pertenece a la Zona Franca de la capital gaditana, tal y como aparece en el pliego de condiciones del Ingesa para adjudicar el servicio de helicóptero medicalizado.

Una vez allí, es el SAS el que facilita una ambulancia para el último tramo hasta el Hospital, a pocos minutos de coche. "Pero en la Zona Franca no se aterriza de noche. Puede hacerse en el Aeropuerto de Jerez, pero está en obras. Como se tardó tanto en evacuarla, a las 10 de la noche, ya hubo que trasladarla a Málaga".

"Esto", abunda la misma fuente, "podría haberse evitado e incluso solucionado en dos horas y media si el Ingesa no hubiera suprimido el servicio de transporte en barco para las urgencias: en dos horas y media habría entrado en el quirófano de Cádiz. Es algo que no tiene sentido porque el transporte en barco se mantiene para las consultas programadas o pruebas, es decir, para traslados que no requieran medicalización, pero no para las urgencias médicas. Se fía todo a un helicóptero. La negligencia, por tanto, es técnica: no se puede aterrizar en Cádiz desde hace meses de noche. Por cuestiones técnicas y administrativas del Ministerio de Sanidad, y en contra de una orden médica, una chica o morirá o quedará con graves secuelas".

Precisamente el servicio de evacuación médica vía aérea acaba de ser adjudicado el pasado 25 de julio, mediante un contrato público del Ingesa valorado en 11.977.824 euros, un importe anual de 5.988.912 euros, y un plazo de ejecución de dos años, según la Plataforma de Contratación del Estado consultada por EL ESPAÑOL.

"Lo que tenemos claro", ultima el hermano de Miriam, "es que el Ingesa es responsable del traslado, y por tanto, el Gobierno y la ministra de Sanidad, Mónica García. Ahora se pasarán la pelota unos a otros. Vamos a llegar hasta el final, hasta el fondo del asunto", por lo que interpondrán una demanda. "No lo haremos por mi hermana: lo haremos por todos los ceutíes. No puede ser que dependamos de un único helicóptero, porque en Ceuta no hay neurocirujanos, ni se puede tratar un ictus, ni hay equipamientos. Sanitariamente, en Ceuta no hay ni lo básico".