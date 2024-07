La nueva vida de Raúl tras un año en TV con los 'Mozos de Arousa': qué va a hacer con su dinero

Los Mozos de Arousa están haciendo historia en televisión. La participación de Raúl, Borjamina y Bruno en 'Reacción en cadena', el concurso de Telecinco, ya está a la altura de otros hitos logrados por concursantes míticos como Los Lobos en '¡Boom!', con sus casi siete millones de euros de premio; o Rafa Castaño en 'Pasapalabra', que ganó 2.272.000 euros en el bote del concurso de Antena 3.

Los gallegos ya han superado la barrera de los millones de euros ganados tras más de un año concursando y, tras rebasarla, Ion Aramendi decidió sorprenderles con una llamada muy especial, la de Ángel, el padre de los hermanos Santamaría, que se puso en contacto con sus hijos.

"Estamos muy felices y orgullosos de ellos. Que tengan la cabecita bien amueblada", afirmó Ángel. "No os preocupéis que aquí les cuidamos y les queremos mucho. Lo hacen increíblemente bien y ahí está el resultado", le contestó el presentador.

Raúl admite entre risas: "a mí me llegan a decir hace un año que iba a pasar más tiempo con Bruno que con mis padres o con mi novia, diría que era imposible. Así que sí que ha sido un año diferente, un año en el que pasaron muchísimas cosas y aquí seguimos".

"Es cierto que aquí pasamos no las 24 horas, porque dormimos en habitaciones diferentes, pero sí que es cierto que llega el fin de semana y yo por ejemplo intento no verles. A Borja no me queda otra porque vivimos juntos (risas), pero intento estar mucho fuera, hacer actividades que no suelo hacer, olvidarme del teléfono y las redes, hacer rutas… pero muchas veces los días que no grabamos nos llaman para ir a dar algún pregón, para ir a alguna fiesta... Llevamos un año que no sé si por virtud o por desgracia, nos tenemos que ver mucho", comenta el pequeño de los Santamaría.

El gallego reconoce que ahora los equipos rivales van a 'Reacción en cadena' cada vez más preparados porque van viendo los trucos que usan, tácticas que descubren, pero Los Mozos de Arousa, al final, lo que hacen es ser ellos mismos olvidándose de que hay cámaras y pensando que están jugando a los juegos de mesa en su asociación, que es lo que suelen hacer cuando están en Galicia. "Esa es la esencia: no estar nerviosos, jugar independientemente del resultado que tenga el otro equipo. Y no nos está yendo mal", explica el gallego.

Los hermanos Santamaría. Cedida

Pero como buenos seguidores de los concursos y tras haber rebasado algunos objetivos en el de Telecinco, como el de permanencia o dinero, ahora piensan a lo grande: "Hay un reto que tenemos marcado en rojo en el calendario, que es superar el Récord Guinness Mundial de permanencia en un concurso de televisión que tienen Los Lobos en '¡Boom!' ¿Por qué no llevarnos ese mérito? Ojalá sea posible", admite el pequeño de los Santamaría.

Valentín, Manu, Erundino y Alberto, Los Lobos, están en el Libro Guinness de los Récords por méritos propios, ya que son los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad, 6.689.700 euros. A los 4.130.000 del bote hubo que sumar a la cantidad que llevaban acumulada en 505 programas (2 años y dos meses de participación en '¡Boom!'), alcanzando casi los siete millones de euros de premio.

Los Mozos de Arousa todavía están lejos de esas cifras, pero ya han superado los dos millones de euros ganados y más de 300 programas jugando, así que van camino de alcanzar a los mejores concursantes que han pasado por la televisión en España y no pierden la esperanza.

El dinero del premio

Si les eliminaran, los hermanos Santamaría y Bruno se llevarían unos 700.000 euros, a los que habría que restar lo que se llevaría Hacienda en impuestos, pero Raúl reconoce que ese pellizco de la administración "es como si fuera una persona más en el equipo, pero lo vamos asimilando".

La idea inicial que tenían Los Mozos de Arousa para participar en 'Reacción en cadena' era conseguir dinero para montar un local para su asociación, Arousa Moza, pero ese objetivo ha sido rebasado, lo que les ha hecho pensar más allá, intentando ver en qué se gastarán el dinero ganado.

"Sí que es cierto que estaba el objetivo del local, pero cuando pasamos cierta cantidad pensé: Ya me da para el coche. Una vez que superamos otra cifra, pensé: ¡Ahora ya me da para el piso! Y vas avanzando y te da para nuevos proyectos, esto te abre muchas puertas a la hora del día que tengamos que irnos", señala Raúl.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'. Cedida

De todas formas, llevar más de un año en televisión pasa factura. No tiene miedo a la eliminación, ya que "alejarnos de los focos va a venirnos bien también", pero tiene claro que los tres se lo pasan muy bien participando en los concursos, por eso… "no creo ni que éste sea el último ni que tardemos en ir a otro", confiesa entre risas.

En Mediaset también se les podría abrir la posibilidad de participar en uno de los múltiples realities que tiene el grupo de comunicación: "Es cierto que me gusta mucho el tema aventura (por Supervivientes), pero lo que no me gusta es que entren en mi vida, que mezclen a la familia o a gente que no quiere salir en televisión. Por esa razón rechazaría entrar en un reality de ese estilo, pero me gustan los concursos de cocina o de superación, pero sin que entren en mi vida privada", comenta.

Y es que su paso por 'Reacción en cadena' les ha dado una fama a los hermanos Santamaría y a Bruno que no se esperaban. Raúl recuerda una anécdota de cuando comenzaron su participación en el concurso. Iba en un tren, él estaba en su asiento y una señora le saludó al entrar. Cuando ella se fue a bajar quiso despedirse, pero el gallego estaba dormido. Pero aún así la señora le despertó para decirle adiós.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

"Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta. Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos", asegura.

"Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y no como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave", explica Raúl.

Su faceta como actor

Los fans de Los Mozos de Arousa se quedaron de piedra cuando en la serie 'Clanes', de Netflix, concretamente en el cuarto episodio, Raúl hace un cameo junto al reparto juvenil de la serie. En la escena se puede ver a Raúl hablando en un grupo de jóvenes en el momento que una de ellas, María (Marta Costa), les dice que se va porque ha quedado con su novio Marco (Nuno Gallego), el ahijado del protagonista.

"¿Ahora? Si acabamos de llegar", es la frase que dice el concursante gallego en su aparición en la ficción de Netflix. De esta manera, el público ha descubierto una faceta más del pequeño de los Santamaría, además de su vocación como profesor y la de político.

EL ESPAÑOL ha hablado con Raúl sobre esta sorprendente nueva faceta como actor del gallego: "La serie se grabó el verano pasado, aunque se ha estrenado en junio en Netflix, así que no ha sido por mi participación en 'Reacción en cadena' y la repercusión que estamos teniendo".

Raúl Santamaría, en la serie 'Clanes'.

"Como se grababa en Galicia me llamaron para ver si quería hacer una prueba para unos personajes con frase y fui a hacerla. Me dijeron que se pondrían en contacto y, al final, me incorporé a la serie", recuerda. Uno de los detalles de los que se han percatado los espectadores y los fans de los gallegos era que Raúl aparece sin su característica barba.

"La experiencia me gustó mucho, pero me tuve que afeitar, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. No obstante, no era la primera vez que participaba en una serie, en 'Vivir sin permiso' hice de extra en alguna escena, pero sin que se me viera claramente y sin frase. En 'Clanes he dado' un paso más al tener frase y saliendo en pantalla algo más. Ojalá haya más ocasiones", comenta el gallego.

Además de su profesión como profesor, su faceta política o su afición por los concursos, el mundo de la interpretación atrae a Raúl: "La verdad que el mundo del cine o de la interpretación también me ha gustado mucho y sí que no me importaría hacer algo más de ese estilo más adelante".

Sigue en política

Raúl siempre era de los primeros en el colegio e instituto que se apuntaba a los grupos de debate, y esa afición ha ido aumentando a lo largo de los años desembocando, poco a poco, en el mundo de la política.

El gallego fue en la lista del PP por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero, que lideró el actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, con el que ha compartió viajes y mítines a lo largo de toda Galicia. Tras el resultado en las elecciones autonómicas, y al estar el número siete en las listas, Raúl Santamaría logró un escaño en la abrumadora victoria del Partido Popular en Galicia.

"Por la asociación me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. En su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular no tenía un grupo de Nuevas Generaciones desde hacía años, y que porqué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo", recuerda Raúl.

Raúl Santamaría sigue haciendo política.

En el año 2019 se celebraron las elecciones municipales y el que fue candidato le ofreció ir en las listas de número 12. A mitad de legislatura entró, con 21 años (cumplió los 22 a los dos meses de ocupar su cargo) como concejal en Vilagarcía. "Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y en esta última, en las elecciones de este año, pues volví a ir de número 6 en las elecciones municipales con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades", explica.

Compatibilizar política y televisión ha sido complicado: "Es cierto que fue una decisión difícil meterme en política porque estaba en el concurso y yo tenía una responsabilidad con Borja y Bruno, no sabía cómo podía afectar. Es cierto que ya estaba en ese mundo antes de 'Reacción en cadena'", comenta.

La reacción de los espectadores al verle inclinarse hacia un partido también afectó a sus seguidores: "No suelo contestar a mensajes en redes sociales, pero yo ya estaba en política, es mi vida privada y si la gente dice que va a dejar de ver 'Reacción en cadena' porque esté en un partido o en otro, no lo entiendo. Considero que es positivo que la gente esté en política y quiera cambiar las cosas. Hay que respetar las ideas de todos y no hay que mezclar un programa de cultura general con la política", comenta.

Raúl está encontrándose con mucha ayuda para compaginar televisión y política: "Tanto por parte del programa como del partido me lo están haciendo llevar muy bien, me permiten compatibilizar las dos cosas y la idea es hacerlo mientras esté en el concurso".

Destaca que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y del Partido Popular de Galicia, es fan de 'Reacción en cadena': "Él ve el programa, siempre me dice que ni se me ocurra dejarlo por tener que estar en la política, que para ellos es un orgullo tener un referente en televisión, en este caso en un concurso. Es positivo", concluye Raúl.