La nueva vida de Borjamina tras un año en TV con los 'Mozos de Arousa': qué va a hacer con su dinero

Nada más superar los dos millones de euros ganados en 'Reacción en cadena', de Telecinco, Ion Aramendi sorprendió a Los Mozos de Arousa con las llamadas de sus familiares para felicitarles. Mientras que a Bruno le llamó su madre, el padre de los hermanos Santamaría, se puso en contacto con sus hijos.

“Estamos muy felices y orgullosos de ellos. Que tengan la cabecita bien amueblada”, afirmó Ángel. “No os preocupéis que aquí les cuidamos y les queremos mucho. Lo hacen increíblemente bien y ahí está el resultado”, le contestó el presentador.

Borjamina se mostró muy feliz con la gesta que habían conseguido, y es que el gallego era el que más experiencia en concursos tiene de los tres miembros de Los Mozos de Arousa, pero nunca había conseguido un premio tan suculento, ya que el botín más alto que se había llevado fueron 131.004 euros cuando participó en ¡Ahora caigo! en Antena 3.

“No nos lo esperábamos para nada estar más de un año en Reacción en cadena y, menos aún, superar los dos millones. Raúl y yo éramos más modestos, pensábamos que con aguantar un programa y ganar a los campeones, nos conformábamos. Bruno quería un poquito más, pero ni de coña imaginamos que aguantaríamos tanto”, reconoce Borjamina a EL ESPAÑOL.

Sobre el dinero ganado, el gallego destaca que: “Como dijimos desde un principio de nuestra participación, el objetivo principal es conseguir un local para la asociación de la que formamos parte, Arousa Moza, ya que, anteriormente organizábamos un montón de actividades y eventos para personas de todas las edades, en un local municipal. El Ayuntamiento decidió destinarlo a otros fines, por lo que esperamos que con el premio podamos tener un 'espacio propio' y recuperar la actividad”.

“Viendo la cantidad de dinero que llevamos ganado hasta ahora (si les eliminaran próximamente, los hermanos Santamaría y Bruno se llevarían unos 700.000 euros). También va apareciendo la posibilidad del acceso a una vivienda propia, algo impensable para la mayoría de los jóvenes de nuestra edad”, asegura Borjamina.

Los Mozos de Arousa en el programa concurso Reacción en cadena. Redes sociales

Y señala que: “En mi caso, yo estaba contento con lo que estaba haciendo en Arousa Moza, pero cobraba el salario mínimo. Era complicado el acceso a la vivienda, a ser propietario, a tener un coche propio. Pienso que cuando acabe en Reacción en cadena siguen las puertas abiertas a retomar mi vida pasada con un colchón muy importante. Eso es un alivio”.

Un experto en concursos

Reacción en cadena no ha sido el primer concurso de Borja Santamaría ni el último. Mientras se emitía su participación en el espacio de Telecinco, los espectadores le pudieron ver en una efímera aparición en 'The Floor', en Antena 3, donde fue eliminado en el primer programa.

Pero antes de participar en Reacción en cadena o The Floor, el mayor de los Santamaría ya tenía experiencia en otros formatos. El concursante forma parte de la historia de ¡Ahora caigo!, el concurso que presentaba Arturo Valls en Antena 3, ya que se convirtió en el participante más longevo con 32 participaciones y 131.004 euros ganados.

Eso fue en 2021, pero antes, ya había pisado las trampillas del programa en un especial con Santi Millán de invitado, donde Borjamina ganó 500 euros, lo invirtió en comprar una cámara de fotos. Además, participó en el último programa de despedida de los 10 años de ¡Ahora caigo!, siendo el concursante que más veces se cayó por la trampilla y el último en hacerlo.

Borjamina junto a Santi Millán en un programa de televisión. Redes sociales

Además, con 18 años participó en Cifras y Letras de la TVG animado por su profesora de Matemáticas y, desde entonces, no ha parado. Hasta el momento ha participado en varios formatos de la Televisión de Galicia, en El Cazador y Bloqueados por el muro de Televisión Española.

Pero: ¿Se plantea Borjamina ir a otro concurso cuando acabe su participación en Reacción en cadena? El gallego lo tiene claro: "Yo siempre fui de concursos desde que cumplí los 18 años y me fui apuntando a uno cada año o cada dos, pero ahora es cierto que, después de éste, me apetece un descanso y poder disfrutar de lo ganado".

"Quién sabe si en el futuro iré a otro. El gusanillo, una vez que empiezas, está ahí siempre. Y es lo que nos motiva día a querer aprender cosas nuevas y tener la curiosidad despierta", apunta.

Los Mozos de Arousa mientras esperan su participación en Telecinco. Redes sociales

Su vida ahora

Borja y sus compañeros tienen asumido que tarde o temprano caerán eliminados de Reacción en cadena, pero están preparados: “Ya hemos superado todas nuestras expectativas y decimos: Si tiene que llegar un equipo que nos gane y pierda, al menos cobramos por fin”, afirma entre risas.

La experiencia en un grado y a la hora de jugar, ya no tienen esos nervios de hace un año, están mucho más tranquilos y, de hecho, hay programas en los que están con el agua al cuello, hay pocos segundos, pero tienen esa tranquilidad que quizá no tienen otros equipos, por eso no ha llegado el que les gane.

No obstante, es evidente que su vida ha cambiado en estos 365 días en Reacción en cadena: “Sobre todo lo ha hecho a nivel personal, que es lo que más percibo, porque a nivel económico, vemos una cifra que va subiendo, pero todavía es un dinero que no tenemos”, comenta Borja.

“Pero sí que hemos notado en nuestro día a día que hemos tenido que aparcar nuestros trabajos y estudios y nos paran por la calle por todos lados. No sólo es en Vilagarcía de Arousa, porque salimos de allí y nos paran todavía más en otros sitios. Es lo que más percibimos”, añade.

La fama, como le pasa a casi todos los que aparecen en televisión, tiene una cara B que el gallego comenta: “En el tema redes vemos que hay mucha gente que nos quiere, pero también vemos comentarios negativos en Instagram, que a veces van hacia el aspecto físico y no es agradable”.