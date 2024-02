El cambio de vida del 'Mozo de Arousa' Borja Santamaría: su salto al 'estrellato' como DJ

Los Mozos de Arousa continúan con su marcha triunfal en Reacción en cadena, tal como llevan haciendo en los últimos nueve meses. Borjamina, Raúl y Bruno ya han conseguido derrotar a casi 180 equipos para conseguir acumular más de 1.200.000 euros.

No obstante, todos esos meses de gloria también les han otorgado una gran popularidad entre el público y las instituciones, ya que su asociación, Arousa Moza, funciona a la perfección con sus intercambios internacionales y ellos, si el tiempo se lo permite, dan charlas en colegios para explicar la importancia de trabajar en equipo.

Mientras que Borja Santamaría está totalmente centrado en el programa presentado por Ion Aramendi, ese éxito también ha hecho que sus compañeros compaginen el concurso de Telecinco con otras actividades.

Borja en Turín viendo a Chanel.

Bruno Vila está probando suerte en Bailando con las estrellas, el programa de baile Mediaset emitido los sábados por la noche, que también realiza la misma productora de Reacción en cadena, Bulldog TV. Su hermano, Raúl Santamaría, ha dado un paso más en su carrera política, y ha pasado de ser concejal en Vilagarcía de Arousa a formar parte de las listas del PP para las elecciones autonómicas.

Borja ha atendido a EL ESPAÑOL en uno de los descansos de las actividades que ha estado realizando en Arousa Moza durante esta semana con diferentes jóvenes procedentes de varios puntos de Europa. Además, aparte de hablar de Reacción en cadena, el gallego ha desvelado a este diario su faceta más desconocida, la de Dj y eurofan.

Aplicado, pero gamberro

La vida de Borja Santamaría dio un vuelco en 2011 cuando sus padres decidieron irse a vivir de Vilagarcía de Arousa a Málaga por circunstancias laborales. Mientras que su hermano Raúl se fue con ellos, Borja se quedó en Galicia terminando el Bachillerato viviendo con su tía.

"Siempre fui de de buenas notas, pero aplicado a medias. Iba a clase y atendía, pero en casa me costaba centrarme y no siempre sacaba las mejores calificaciones. También reconozco que era muy gamberro, como me decían las monjas del colegio, que tenía ingenio para los estudios y para liarla un poco", recuerda el gallego.

Tras la Selectividad, se mudó a Andalucía para estudiar en la universidad Administración y Dirección de Empresas y se encontró con una ciudad llena de oportunidades. "Málaga es una ciudad grande donde hay muchas opciones de ocio para los jóvenes. Un poco de casualidad conocí dos asociaciones, me hice voluntario de ellas y fue donde comencé a saber del tema de proyectos internacionales para viajar, hacer actividades también a nivel local para estudiantes Erasmus y todo eso", explica el concursante.

"Cuando acabé la carrera volví a Vilagarcía y no encontraba trabajo. Pensé que tenía mis estudios, pero al final como que no me servían para nada, así que se me ocurrió darle una oportunidad a gente que estaba en mi misma situación y hacer algo parecido a lo que había visto en Málaga", comenta el concursante de Reacción en cadena.

Así, sumado a la ayuda de su hermano Raúl y otros dos amigos, fue como nació Arousa Moza. "Empezamos con actividades locales para fomentar la naturaleza y un ocio un poco más saludable, porque aquí, si no vas a un bar con unos amigos, pues tampoco tienes mucho más que hacer", explica.

PREGUNTA.– ¿Cómo son esos intercambios internacionales que hacen en la asociación Arousa Moza?

RESPUESTA.– Los proyectos internacionales que tenemos son del programa Erasmus. Son como cursos o intercambios de una semana o diez días en el que se juntan entre 20 y 50 jóvenes de diferentes países a trabajar un tema en concreto. Es todo práctico, no son clases, sino a través de escape rooms, teatro, arte... algo muy dinámico y participativo. Al principio comenzamos a hacerlo en el Liceo Casino, que es una sociedad de muchísimos años. ¿Cuál fue el problema? Que nosotros firmamos un convenio con ellos, pero entraron en una situación muy complicada económicamente hablando por la bajada del número de socios y el local se lo compró el ayuntamiento.

Borja en las actividades de Arousa Moza.

Nosotros argumentamos que teníamos un convenio firmado y que tenían que proporcionarnos una alternativa. Pero ahí entraron temas políticos y de un día para otro nos cambiaron la cerradura dejándonos en la calle. De hecho, todas nuestras pertenencias todavía las tienen ellos en un almacén. Nosotros les decimos es que no es que no quisiéramos irnos, es que no teníamos donde meter todo lo que fuimos consiguiendo durante los años que estuvimos allí como futbolines, billares, muebles, mesas, sillas, juegos de mesa.

P.– ¿Qué actividades organizaban?

R.– Hacíamos un trivial todas las semanas, que fue donde conocimos a Bruno. También un bingo para la gente mayor, ludotecas para niños y niñas. Y nos quedamos sin eso de un día para otro. Ahora lo que hacemos para los proyectos internacionales es irnos a Vilanova, el pueblo de al lado, donde la Xunta de Galicia nos cede el albergue juvenil. Cuando hace buen tiempo organizamos juego y yincanas, pero en Galicia, que el invierno es más duro, necesitamos un espacio donde reunirnos todo el año, donde retomar la actividad que teníamos antes porque ahora es muy limitada.

Por ejemplo, hace poco hicimos una jornada en Cáritas y llevamos unos juegos de mesa porque no podíamos transportar las mesas de billa o los futbolines. Necesitamos un espacio esté gestionado por los propios jóvenes, porque en nuestra localidad tenemos la biblioteca municipal, pero ¿cuál es el problema? El horario, que es de lunes a viernes, los fines de semana, que es cuando los jóvenes tienen tiempo libre, pues está cerrado. Necesitamos un espacio que sea de los jóvenes y para los jóvenes. Autogestionado.

P.– De ahí nació el propósito por el que se animaron a participar en Reacción en cadena, para conseguir dinero para el local de la asociación.

R.– Ese fue el objetivo inicial porque desde el programa nos dijeron que había que definir un objetivo común del equipo para conseguir el dinero. De momento, hasta que perdamos no cobraremos lo que ganemos. Voy a ser sincero, también me fastidia que algo que nosotros nos estamos ganando, que nos está costando tanto trabajo, dejar parte de ese premio en algo que tendrían que aportar las instituciones públicas.

P.– ¿En qué trabajaba antes de entrar a participar en Reacción en cadena?

R.– En formación de proyectos internacionales, tanto los nuestros de Arousa Moza como de otras organizaciones. Me llamaban de Italia, de Rumanía para ir allí a impartir los cursos de formación. Pero claro, ahora me siguen contactando, pero no puedo decirles que sí porque tenemos las grabaciones del concurso y no sé cuando acabaremos, podemos caer eliminados cualquier día.

P.– ¿Cuántos idiomas habla para poder realizar esos cursos internacionales?

R.– Bien el francés, el inglés, el castellano y el gallego. Luego hablo un poco de italiano y portugués. Pero todos los proyectos, sean en el país que sean, son siempre en inglés.

Una carrera como DJ

Tiempo libre no le sobra a Borja. El gallego, además de coordinar las actividades Arousa Moza o participar en Reacción en cadena, también tiene tiempo para sus aficiones como el fútbol o la música. Gran aficionado del Celta de Vigo, no duda en acudir al estadio de Balaídos para ver a su equipo, como hace poco ante la Real Sociedad en la Copa del Rey, aunque también acude a la cancha del Obradoiro en Santiago a ver los encuentros del equipo de baloncesto o a alguno de su localidad, el Arosa Sociedad Cultural: "Soy del Celta a muerte", afirma Borja.

Pero la música es otra de sus pasiones a la que dedica todo el tiempo que puede, explorando su faceta como DJ en los eventos que le reclaman: "Me han llamado de alguno de Madrid, pero si estoy en Galicia es complicado que vaya. El viaje, toda la noche pinchando, en algunos sitios incluso me dicen la música que tengo que poner, recuperarte al día siguiente…".

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'.

P.– ¿Cómo comenzó en el mundo de la música?

R.– Es una afición que tengo desde antes incluso de ir a los concursos. Hice un curso de verano en el Ayuntamiento cuando yo tenía 16 años y ahí empecé. Y luego han ido surgiendo oportunidades de pinchar en algún evento y tal. Tampoco es algo que explotara mucho hasta ahora, porque al final pinchar en una discoteca un fin de semana no es algo que me llame porque está mal pagado, pierdes todo el fin de semana entre que tienes que echar la noche entera y luego el día siguiente estás muerto…

P.– ¿Cómo ha sido pinchar en el Benidorm Fest?

R.– Es una fecha que tengo marcada en el calendario. Es el tercer año que pincho en el Euro Club, que es donde se hacen las fiestas que hay todas las noches en el Benidorm Fest. Además, el año pasado también actué en la fiesta oficial de de Televisión Española.

Este año, como pinché el viernes, pude compaginarlo perfectamente con las con las grabaciones de Reacción en cadena. Es un evento al que tengo que ir sí o sí.

P.– ¿Qué le ha parecido la elección del tema Zorra de Nebulossa como representante de España en Eurovisión?

R.– Estoy muy contento con la elección, sobre todo porque fue una unanimidad, tanto del jurado como del público, era lo que querían. La gente quiere que esa canción nos represente, luego ya el resultado será mejor o peor. Respecto a la polémica que ha surgido y su repercusión, creo que todo es positivo porque no solo se está hablando de eso en España, sino fuera también, y eso es precisamente lo que se busca en un concurso como Eurovisión, no pasar desapercibido. Es publicidad gratuita. Me parece muy bien llevar el mensaje que transmite Zorra, no sólo van a ir siempre canciones vacías o el claro prototipo de tema bailable.

P.– ¿Es eurofan?

R.– Si, fui a Turín a ver la edición en la que participó Chanel, tenía entradas para la de Blanca Paloma, pero como estaba en Reacción en cadena no pude ir y las cancelé. También he conseguido para ir a Suecia este año, veremos si voy o no… También llevo yendo a los festivales de Eurovisión Junior desde 2019 ininterrumpidamente.

Raúl y Borja de pequeños.

Sus compañeros de televisión

Mientras que él está centrado en Reacción en cadena, sus compañeros Raúl y Bruno han perdido un poco el foco del concurso de Telecinco con otras actividades. Mientras que su hermano se ha lanzado al campo político, Bruno ha preferido la pista de baile.

"Al principio no me lo tomé muy bien porque puede resultar una distracción de cara a nuestra participación en el programa, pero tienen mi apoyo total. A Bruno le estoy viendo una gran evolución porque él no tenía ni idea de bailar y se está enfrentando, por ejemplo, a Adrián Lastra, que ganó el Bailando con las estrellas de Estados Unidos, o a Mala Rodríguez y María Isabel que llevan toda su vida en la música. Ojalá Bruno llegue muy lejos", comenta.

Sobre la incursión en el mundo de la política de su hermano Raúl, el gallego señala que "tiene esa voluntad de cambiar las cosas, de hacer algo por bueno por Vilagarcía y por Galicia, no quiere vivir del cuento y lleva años trabajando en ese mundo".

Su paso por Reacción en cadena

Borja tiene una gran experiencia en concursos. Con 18 años participó en Cifras y Letras de la TVG y, desde entonces, no ha parado, ya que, hasta el momento ha participado en varios formatos de la Televisión de Galicia, en El Cazador y Bloqueados por el muro de Televisión Española, o en The Floor en Antena 3.

Pero antes de participar en Reacción en cadena, Borja hizo historia en ¡Ahora caigo!, el formato que presentaba Arturo Valls en Atresmedia, ya que se convirtió en el participante más longevo con 32 participaciones y 131.004 euros ganados. Eso fue en 2021, pero antes ya había pisado las trampillas del programa en un especial con Santi Millán de invitado, donde Borjamina ganó 500 euros. Además, participó en el último programa de despedida de los 10 años de ¡Ahora caigo!, siendo el concursante que más veces se cayó por la trampilla y el último en hacerlo.

Ahora lleva nueve meses participando en el programa de Ion Aramendi junto a Raúl y Bruno, donde en casi 180 programas ya han acumulado un premio de más de 1.200.000 euros, cifra que va aumentando día a día según van derrotando equipos.

P.– ¿Cómo está siendo su participación en Reacción en cadena? ¿Se llegó a imaginar que estarían tanto tiempo en el programa?

R.– Para nada. De hecho, lo más complicado ahora es organizarnos. Por ejemplo, lo que me pasó con las entradas de Eurovisión del año pasado que renuncié a ir por esta oportunidad o dejar un poco de lado la asociación y los proyectos internacionales por falta de tiempo. Es que el récord de permanencia anterior al nuestro era de 18 programas, no imaginábamos esto. Ahora estamos en un punto que decimos vale, estamos ya en febrero, ya hace nueve meses que empezamos y hago planes para junio o no, ya que puedo seguir en el programa en esa fecha como que puedo perder mañana.

P.– ¿Cómo se organizan?

R.– El calendario de grabación nos lo van anunciando semana a semana. Nosotros superamos una semana y nos dicen las grabaciones de los siguientes 15 días, así que no podemos hacer muchos planes, y creo que eso es lo que lo que peor llevo. Por ejemplo, en la asociación hubo que contratar a dos compañeros porque la tuve que dejar, me era imposible compaginar recibir a 50 estudiantes de fuera y no estar justo esa semana en Galicia. Me ha tocado delegar. Estamos, sin embargo, muy contentos de estar en Reacción en cadena y esperamos seguir mucho tiempo más.

Borja en su faceta como DJ.

P.– ¿El cansancio está haciendo mella en su rendimiento en el concurso?

R.– La verdad es que ahora mismo para nada, todo lo contrario. Sí que hubo ahí momentos más críticos en los que veíamos que no podíamos con todo. Pero, para mí, Reacción en cadena en mi prioridad absoluta.

P.– ¿Ha tenido ofertas como las de sus compañeros para otros programas o proyectos?

R.– Tengo claro que cuando acabe en Reacción en cadena iré a otro concurso, pero no he tenido ofertas de realities o cosas así como han salido publicadas. Sólo cosas de DJ o temas de publicidad.

