La historia tras Bruno, Borja y Raúl, los 'Mozos de Aurosa' con 400.000 € en 'Reacción en cadena'

Llevan más de 70 programas en 'Reacción en cadena', pero los Mozos de Arousa no se cansan de ganar dinero y de engordar su bote, que ya ha superado los 400.000 euros, y parece que seguirá aumentando las próximas semanas.

Bruno Vila y los hermanos Santamaría, Raúl y Borja, son unos expertos en concursos en televisión con varios a sus espaldas, aunque el que más veces ha pisado un plató ha sido Borjamina (como le gusta que le llamen en honor a una perra que tenía su familia que se llamaba Mina), siendo el más longevo de la historia de ‘¡Ahora caigo!’ y el último concursante que cayó por la trampilla antes de que cancelaran el programa.

EL ESPAÑOL ha charlado con los tres para hacer un repaso a su trayectoria en ‘Reacción en cadena’, pero también para saber que harán con el dinero que logren una vez finalice su participación en el espacio de Telecinco, además de sus otras experiencias en concursos.

Objetivo: un local

Bruno fue el ‘responsable’ de que Borja y Raúl le acompañaran en la aventura que está siendo participar en ‘Reacción en cadena’, pero lo que no se podían imaginar es que iban a estar más de 70 programas jugando y conseguir acumular más de 400.000 de euros de premio, de momento…

Lo que sí tienen claro es el destino de parte de ese premio. Al fin y al cabo, esa fue la motivación principal para acudir al programa de Telecinco: “Queremos conseguir un local para la asociación de la que formamos parte, Arousa Moza. Allí, anteriormente, organizábamos un montón de actividades y eventos para personas de todas las edades, especialmente para la juventud, en un local municipal, pero el ayuntamiento decidió destinarlo a otros fines… Esperamos que con el premio podamos tener un espacio propio y recuperar toda esa actividad”, explica Borja.

Borja (o Borjamina, como le gusta que le llamen), pinchando. Cedida

“Viendo la cantidad de dinero que llevamos, también va apareciendo la posibilidad del acceso a una vivienda propia, algo impensable para la mayoría de los jóvenes de nuestra edad”, añade el concursante. Raúl, su hermano, coincide con él en dedicar parte del dinero al local, pero también para algún capricho: “Me gustaría hacer un viaje a París, comprarme un coche y, quizás, invertir en algo”.

Bruno, en cambio, tiene otros planes: "La primera, que es nuestro principal objetivo, será para el local. Luego me gustaría tomarme un año sabático en Australia, independizarme, sino físicamente por lo menos económicamente. Algún viaje, ayudar en casa...”.

Su participación les ha hecho muy conocidos en su localidad, tanto que casi parecen estrellas del rock cuando pasean por sus calles: “La verdad es que está siendo una locura. Es algo que nunca antes había vivido y que a ratos, me abruma”, admite Borja.

Aún así, confiesan que no son muy conscientes de lo que están consiguiendo y lo entusiasmada que está la gente con ellos. Tanto es así que los invitan a fiestas populares, los paran por la calle y, por supuesto, sus seguidores en redes sociales no paran de subir. "Antes intentaba leer y responder a todo el mundo, pero ahora es una batalla perdida. Necesitaría más horas de las que tiene el día, porque entre las grabaciones, mi trabajo y que cada vez son más los mensajes que recibimos… Nos alegra que cada día que pasa, más gente sintonice Telecinco y no falte a su cita con ‘Reacción en cadena’ y con Los Mozos de Arousa”.

A Raúl también le para la gente por la calle para pedirle fotos o vídeos y para luego subirlos a redes, aunque su fama ha traspasado fronteras: “Al principio era gente de nuestra ciudad, pero ahora me paran en cada sitio que voy. Estoy muy agradecido a toda esta gente porque me transmiten cosas buenas, me dicen que nos siguen todas las tardes, que les alegramos los días… Hay quien dice que soy muy guapo y, la verdad, que gente que casi no te conoce te diga todo eso, sentir ese cariño, es muy bonito”, comenta entre risas.

Su compañero Bruno está viviendo algo parecido: “Me dicen que les gustamos mucho como equipo, que se ríen mucho con nosotros y que no quieren que perdamos. Puedo decir, y toco madera para que todo continúe así, que hasta ahora ni una sola persona me ha dicho nada malo”.

Su experiencia en concursos

Estar en un plató de televisión no es algo que les sea ajeno, ya que los tres han acudido a varios concursos como ‘Bloqueados por el muro’, ‘El Cazador’, ‘Alta tensión’, ‘¡Ahora caigo¡’ o alguno de la autonómica gallega como ‘Atrápame si puedes’.

A Bruno ya le paran por la calle para que se eche fotos. Cedida

No obstante, el que más experiencia tiene es Borja, que con 18 años participó en ‘Cifras y Letras’ de la TVG animado por su profesora de Matemáticas y, desde entonces, no ha parado. “Cuando entra el gusanillo de los concursos, ya no sale”, reconoce el gallego que hasta el momento ha participado en varios formatos de la Televisión de Galicia, en ‘El Cazador’ y ‘Bloqueados por el muro’ de Televisión Española o ‘¡Ahora Caigo!’ de Antena 3.

En el que presentaba Arturo Valls (donde también acudió Raúl, pero no se llevó nada), Borja apareció con un look muy diferente, una larga melena, al que luce en la actualidad, con el pelo más corto, que dificultó a los espectadores reconocerle y ubicarle en ambos concursos. El gallego participó en 2012 en una entrega especial en que estuvo Santi Millán en la trampilla central.

“Aquel día gané 500 euros porque a Santi se le olvidó usar el comodín. Con ese dinero me compré una cámara de fotos. Sigo usándola y gracias a ella encontré una nueva afición”, recuerda, a la que ha sumado la de DJ en sus ratos libres.

En 2021 volvió al concurso de Atresmedia, convirtiéndose en el participante más longevo del formato con 32 participaciones y 131.004 euros ganados: “Hacienda se llevó casi la mitad y el resto fue para ayudar a mi familia. También me permitió dejar el trabajo en el que estaba, donde no estaba contento, y dedicarme a lo que me dedico ahora mismo, formador en cursos e intercambios internacionales”, comenta Borja. “También participé en el último programa de despedida de los 10 años de ‘¡Ahora caigo!’ así que fui el que más veces se cayó por la trampilla y el último en hacerlo”, añade.

Los tres, junto a su amigo Pablo, también participaron como equipo (se llamaban Los Lapas) en el concurso presentado por Ángel Llácer 'Bloqueados por el muro' de La 1 en 2020, donde se llevaron 38.000 euros y, tras cumplir con Hacienda, se repartieron lo que les quedó entre los cuatro.

Aunque todavía no se atisba su derrota en ‘Reacción en cadena’, los tres tienen claro sus próximas participaciones en concursos: “En estos momentos no me lo planteo, pero tampoco lo descarto. Llevaba más de dos años sin ir a ninguno y me animé tras recibir la llamada de Bruno y verlo en televisión. Este concurso encaja bastante bien con mi forma de ser y mis conocimientos, por lo que ahora mismo solo pienso en continuar el máximo tiempo posible y en disfrutar de cada programa”, reconoce Borja.

Raúl, en la playa.

Su paso por 'Reacción en cadena'

Tan buenas experiencias habían tenido en los concursos televisivos que no dudaron en apuntarse a ‘Reacción en cadena’ con un fin muy claro, el local para su asociación, pero todo surgió cuando Bruno se lo propuso a Borja, que no se lo pensó dos veces, reclutó a su hermano y decidieron probar suerte: “Todas mis experiencias en concursos habían sido muy positivas. Además, es un programa que jugando desde casa se me daba bastante bien y que nos permite ser nosotros mismos, soltarnos más allá de solamente dar respuestas”, comenta el gallego.

“Tiene un componente cultural importante, pero tampoco de nivel altísimo”, comenta Bruno, que está en el último año de la carrera de Derecho. Raúl, por su parte, recuerda que “había visto alguna vez el programa y consideraba que podía ser un formato que se me podía dar bastante bien y me dijeron que por qué no nos animábamos”. El profesor de Primaria añade que “a mí me gustan mucho los concursos, así que les dije que contaran conmigo”.

También tuvieron muy claro el nombre del equipo: “Porque somos mozos, amamos nuestra Ría de Arousa y estamos muy orgullosos de llevar su nombre a los hogares de toda España cada tarde. No perdemos la oportunidad de promocionarla para que la conozca más gente”, explica Borja.

“Además, queríamos que fuera un nombre directo y que no requiriera de mucha explicación para que quien se conecte cada tarde sin ver programas anteriores no necesite un contexto sobre el porqué del nombre”, añade. Raúl y Bruno también afirman que el nombre también hace referencia a su asociación, Arousa Moza.

Los Mozos de Arousa celebran con una hamburguesa una de sus victorias. Cedida

“En ‘Reacción en cadena’ nos divertimos de principio a fin e intentamos que la gente lo haga con nosotros. Ante todo es un programa de entretenimiento y entendemos que lo primordial es divertirnos para transmitir esa diversión a la gente que nos ve desde sus casas y que busca un rato de desconexión. Aunque las primeras pruebas son las más distendidas, lo cierto es que también ha salido algún que otro momento cómico de las pruebas más serias y decisivas como Complicidad Ganadora o La Última Cadena”, valora Borja.

Su hermano reconoce que es un formato que “te permite ser tú, donde puedes cantar, bailar y también tener momentos para hablar y contar anécdotas. También es un formato en el que puede jugar todo el mundo y eso hace que desde casa también se pase un rato divertido. Pero he de decir que la prueba de Palabras encadenadas es mi favorita, ya que la imaginación es fundamental y me lo pasó muy bien”. Por último, Bruno confiesa que “las deducciones que a veces hacemos en esa prueba cuando no tenemos ni idea suelen quedar graciosas”.

