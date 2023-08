'Reacción en cadena', todo un revulsivo para el prime time de Telecinco en su verano más nefasto de la historia

Hay que irse hasta el domingo 6 de agosto para encontrar una oferta que supera el doble dígito en el prime time de Telecinco. Desde aquel día, cuando Allá Tú logró un buen 10,8% de share, la cadena principal de Mediaset España ha sido incapaz de alcanzar esa barrera psicológica en televisión. Ha ido sumando titulares negativos en un agosto negro que va camino de convertirse, salvo milagro de última hora, en su peor mes de la historia.

La caída en audiencias ha sido vertiginosa en todas sus franjas, precipitada por el final de Sálvame. Ahora, en este verano de transicción hacia una televisión más blanca y familiar, tan sólo puede resignarse como el tercer canal más visto, por detrás de La 1, y con todas las esperanzas puestas en la parrilla que ha confeccionado para la nueva temporada, con el salto de Ana Rosa a las tardes y el regreso de GH VIP como sus mejores bazas.

Como medida desesperada para intentar remontar el vuelo en el prime time, la franja más preciada por los anunciantes, Telecinco ha recurrido a Reacción en cadena, al emitir este jueves Retando a los mozos (22.00), la primera entrega de una serie de especiales del concurso de Bulldog TV, tal y como confirmó en la tarde de este miércoles mediante una nota de prensa enviada a los medios. Esto hace pensar que el programa ocupará el hueco de los jueves hasta que llegue GH VIP el 14 de septiembre.

Es la primera vez que el concurso que mejor funciona en las tardes salta al prime time. Y lo hace enfrentando a los Mozos de Arousa, que siguen en racha en sus emisiones regulares, con los Cocolocos, otros veteranos del programa. Los dos equipos pelearán por llevarse un premio de 150.000 euros. Los otros 150.000 se pondrán en juego en la primera parte del especial, con los famosos que luego apadrinarán a los equipos. El dinero irá destinado a UNICEF. Por un lado, el 'clan Domingín' está formado por Lucía Dominguín, su hija Jará Tristancho y Nacho Palau. Por su parte, 'Las reinas del glam' está compuesto por Bibiana Fernández y los hermanos Mario y Marta Vaquerizo.

Reacción en cadena, que ocupa el hueco de ¡Vaya vacaciones! no debería tener problemas para competir de tú a tú con las ofertas de la competencia. José Mota Live Show en La 1 y ACI: Alta capacidad intelectual en Antena 3 tampoco es que estén consiguiendo unas audiencias espectaculares. De hecho, el jueves pasado, el programa de humor de TVE lideró a la baja con sólo un 9,6% de share, propiciado por el descenso del consumo televisivo de estas fechas. Tampoco alcanzaron el millón de espectadores.

No es baladí que Telecinco haya recurrido a Reacción en cadena para intentar levantar su prime time. El concurso de Ion Aramendi ronda ya el 10% en sus tardes. Sus buenos datos se sustentan en el éxito que está teniendo el equipo formado por Borjamina (ex de ¡Ahora caigo!), Raúl Santamaría y Bruno Vila. Desde su debut, el pasado 25 de mayo, acumulan más de 350.000 euros en 65 entregas. Los Cocolocos, Aída, Carlos y Borja, reunieron 111.047 tras 18 tardes.

Pese a que la distancia con Pasapalabra es sideral -juega en otra liga-, el concurso de Aramendi va encontrando poco a poco su hueco en la franja. A lo largo de estos meses, el programa ha tenido una evolución ascendente, pues en julio alcanzó su récord mensual con un 9,3% (729.000 espectadores), tres puntos más que en su primer mes de emisiones, en diciembre de 2022 (6,3%).

Como ya analizamos, Reacción en cadena también creció en target comercial y comenzó a liderar varias franja de edad. Así pues, el concurso tendrá el reto de aliviar a Telecinco en su particular via crucis, en el que no deja de pegarse batacazos en su prime time, como el de esta semana con Me Resbala, que se despidió por la puerta de atrás con un raquítico 4,6%. O empieza a cambiar mucho la cosa, o la cuenta de resultados puede empezar a flojear.

