Jorge, el policía ganador de '¡Allá tú!': de un internado militar en Calatayud a conseguir 16.700 euros

Ha pasado más de una década desde que Mediaset canceló la segunda etapa de ¡Allá tú!, el 'concurso de las cajas' que presentaba Jesús Vázquez en Cuatro y que vivió sus tiempos de mayor esplendor de 2004 a 2008 en Telecinco. Pero la nostalgia está de moda: la televisión en España vive en los últimos tiempos un aluvión de programas que fueron un éxito en el pasado y que están volviendo a nuestras pantallas. Desde el Grand Prix a Password, pasando por El castillo de Takeshi (el antiguo Humor Amarillo) o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?: las cadenas quieren viajar al pasado para recuperar éxitos de audiencia de hace años.

En ese intento de traer de vuelta un concurso mítico para cautivar a los nuevos espectadores, Telecinco estrenó a principios de julio la nueva versión de ¡Allá tú! los domingos a las 22:00 horas. El formato volvió en prime time con Jesús Vázquez, una vez más, como maestro de ceremonias. "Se está haciendo una revisión y todos sabemos que la televisión se mueve por tendencias y modas. Bienvenida sea porque tengo algún programa más que me encantaría volver a hacer", reconoce el gallego entre risas.

El protagonista de la última entrega de ¡Allá tú! fue Jorge, un policía local de Valladolid que se llevó 16.700 euros, pero que durante el programa también habló de su vida personal, de sus hijos, de lo que haría con el dinero del premio o de su pasado en un internado militar, el Éjército o la Guardia Civil.

Jesús Vázquez en el programa '¡Allá tú!' Fotograma del programa

El vallisoletano ha seguido la exitosa estela de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que triunfaron en concursos televisivos, como el guardia civil Luis de Lama, que confesó a EL ESPAÑOL en qué invirtió los 39.600 € que ganó en Pasapalabra; o Luis J. Esteban, que logró en el mismo programa 354.000 € al resolver el rosco cuando era comisario de Policía en 2015 (hoy es el jefe del Grupo Especial de Operaciones –GEO- de la Policía Nacional).

La vuelta de un clásico

Doce años después de que las puertas del plató de ¡Allá tú! se cerraran, Jesús Vázquez las ha vuelto a abrir para recibir a nuevos concursantes en el mítico concurso 'de las cajas'. Es la tercera vez que el presentador se pone al frente del formato, ya que la primera etapa fue de 2004 a 2008 en Telecinco y se trató de traerlo de vuelta en 2011 en Cuatro, pero sólo duró 10 meses en la parrilla de Mediaset.

"Todos los formatos que he hecho han sido maravillosos, algunos magníficos, con platós enormes; de todos he aprendido y han contribuido a mi carrera. No obstante, ¡Allá tú! ha sido el programa en el que he sido más feliz, en el que más me he divertido, el que me ha permitido ser yo mismo; he hecho más el payaso, en el mejor sentido de la palabra; he compartido más emociones llorando, riendo, enfadándome..." recuerda Vázquez. "Fue una alegría que Jaime Guerra, director de la división de producción de contenidos de Mediaset España, me dijera que retornaba a Telecinco, porque he crecido personal y profesionalmente con el formato".

Este verano se ha introducido como novedad que su emisión no sea diaria, sino los domingos en prime time para cautivar a los espectadores y testar si podría continuar en otoño en el horario de tarde, donde logró sus mayores éxitos.

"Se ha puesto en ese horario porque el formato, que se ha seguido emitiendo en diferentes países como Italia, va en prime time y está funcionando muy bien. Incluso durante la pandemia se hizo en directo por temas de protocolo de seguridad. En Reino Unido, en Francia, y pensamos que podíamos probarlo en España con algunos cambios en la mecánica para adaptarlo al horario nocturno, pero sin tocar la esencia del formato”, explica el gallego.

El policía Jorge, de Valladolid, durante el programa '¡Allá tú!' Fotograma del programa

Aunque de lo que sí se ha percatado Vázquez es del cambio de actitud en los concursantes que han acudido a ¡Allá tú! en esta nueva etapa: "He visto que ha variado la percepción del valor del dinero para la gente. Ha cambiado tanto la sociedad y el poder adquisitivo de las personas que no está equiparado a las subidas del coste de la vida", señala.

"Los concursantes valoran mucho más el dinero del premio que hace 12 años, les preocupan mucho más 1.000 euros arriba o abajo. Antes hablábamos del dinero con cierta ligereza, y ahora no, unos euros más de premio les suponen mucho, perder 3.000 euros es una catástrofe y te lo dicen. Hay gente que se ha plantado con esa cifra porque me han dicho que ese dinero, ahora mismo, les resolvía un problema económico muy gordo, y eso antes no pasaba. La percepción del valor del dinero ha cambiado", asegura.

Jorge entra en escena

De momento, todos los domingos sigue repartiendo dinero entre sus 22 participantes, como ocurrió el pasado 6 de agosto, fecha en la que Jorge, un Policía Local de Valladolid, logró llevarse un suculento premio de 16.700 €. La primera en participar el pasado fin de semana fue la soriana Sara, que se llevó 13.000 €. Entre su participación y la del policía, el programa emitió un vídeo de una fiesta celebrada entre los concursantes, donde Jorge comentó: "El ambiente es brutal, mucho más salvaje de lo que me habría esperado".

Fue en la segunda ronda cuando le tocó al vallisoletano pasar al centro del plató para sentarse con Jesús Vázquez y jugarse por 250.000 € de premio. Cuando salió en la pantalla del programa 'Valladolid', todos acudieron a abrazar a Jorge para darle la enhorabuena por su participación al grito de: "¡Ay, mi poli!".

"Soy Policía Local de Valladolid, tengo dos hijos mellizos de cinco años que se llaman Enzo y Elena" explica el agente a este diario. "Estudié la carrera de educador social y en mi trabajo como policía estoy en formación a menores para darles charlas y así evitar problemas de drogas y acoso. Pero, sobre todo, hablo de los riesgos de internet, el mayor de todos por el dichoso teléfono móvil, que es una maravilla si se utiliza bien, pero, desgraciadamente, los chavales acceden muy jóvenes a los terminales y a su información, generando muchos problemas".

"El no controlar y no gestionar bien esa información está siendo muy peligroso", añadió el concursante. Jesús Vázquez quiso destacar que "siempre asociamos a la policía a robos, delincuencia, violencia, pero hacéis una labor pedagógica muy importante. Cuando un niño ve a un señor vestido de policía, sabe que dice la verdad Es muy gratificante porque agradecen mucho la intervención y la cercanía, desmitificando los prejuicios que tienen contra nosotros. Hacemos una labor preventiva que es igual de importante o más que la posterior" aseguró el participante de ¡Allá tú!, quien también se confiesa aficionado del Atlético de Madrid.

Jesús Vázquez estrecha la mano del policía vallisoletano durante el programa '¡Allá tú!' Fotograma del programa

El presentador quiso saber en qué invertiría el dinero del premio: "Como procuro pasar el máximo tiempo con mis hijos, y como tienen pasión por los dinosaurios y por los animales, quiero hacer un safari para ver animales, porque los zoos que hay alrededor de donde vivimos ya los conocemos. Hay que buscar algo más lejos", asegura.

El vallisoletano también hizo un repaso a su pasado: "No siempre he sido policía: he dado muchos tumbos en mi vida. Con 15 años no era buen estudiante y no me centraba en las clases, me aburría. Para motivarme se me ocurrió irme a un internado militar, lo ideal para alguien un poco rebelde... Estuve tres años en Calatayud y disfruté como en mi vida, me encantó la experiencia", recuerda.

"También estuve en el Ejército, pero como me gusta cambiar y experimentar, me fui a la Guardia Civil. Tengo toda la colección de uniformes, de todos los colores. Espero ya no cambiar y quedarme de policía local. He tenido trabajos muy satisfactorios, pero donde también he visto muchas cosas, las peores situaciones de algunas personas, dramáticas, duras y desagradables".

Su participación en el programa

La primera caja que descartó fue la de José, de Cádiz, que tenía un euro: "Tú te vas al Serengueti, seguro", le dijo su compañero vaticinando su victoria. La siguiente fue la de la zaragozana Vero, que tenía los 250.000 €, quedándose sin el premio más alto del concurso. Jorge fue descartando cajas de compañeros con cifras más o menos altas hasta que el presentador recibió la llamada del banquero ofreciéndole 1.800 euros, pero decidió no aceptar la oferta y seguir jugando.

Continuó abriendo cajas y recibiendo llamadas hasta que comenzó a dudar de la suya, la 16, y decidió intercambiarla: "Como mis mellizos nacieron en el 14, me gustaría tener la de ese número", cogiendo la de la barcelonesa Juls.

A continuación, decidió descartar la número 15 del sevillano Deme, que le comentó: "Espero que en mi caja haya algo malo. Lo que sí me gustaría que me prometieras es que si está el tutú (uno de los posibles premios que se podía llevar Jorge), te lo pongas". Pero el policía le hizo una contraoferta: "Si me llevo algo cercano a los 125.000 € será cuando me lo ponga". Propuesta a la que se sumó el presentador: "Si te lo llevas, yo también me lo pongo. Pero es que en cientos de programas que hemos hecho nunca nos había pasado que hubiera una súper caja y los tres objetos".

El banquero le ofreció 6.666 euros porque le quedaban cajas con 0,10 euros, un chupete, un botijo, un tutú, 5.000, 25.000 y 125.000 euros. Pero Jorge no aceptó y prefirió seguir jugando. La emoción fue la gran protagonista de la participación, ya que fue descubriendo cajas hasta que se quedó con "un panel extremo", como lo calificó el presentador gallego, al ver que le quedaban más opciones bajas que altas en los premios.

El banquero volvió a llamar a Jesús Vázquez para hacerle otra oferta al concursante: "Te ofrece un supositorio de una entrega anterior que no nos lo pusimos y 16.666 €". El vallisoletano reconoció que "pienso con la cabeza fría y veo que es probable mantener los 125.000 euros en la siguiente jugada, pero como pierda esa… me voy peladísimo".

Vázquez le recordó que todavía tenía a su disposición una de las novedades de esta nueva etapa de ¡Allá tú! en Telecinco, El Pulsador de la Oferta Extra, que brindaba al concursante la ocasión de disponer de una propuesta del banquero a voluntad. "Otra opción es que optes a la Comunidad de la Suerte (un juego alternativo para que el participante puede optar una suculenta cantidad de dinero si sus posibilidades de ganar un buen premio en el juego principal se ha ido esfumando)", le advirtió el gallego.

Con tono de broma, Jorge señaló: "Lo que me tira para atrás de la oferta es el objeto, si hubiera sido el tutú u otra cosa, pues sí, pero el supositorio no me motiva mucho…". El conductor del programa le hizo caso y llamó al banquero para tantear la posibilidad del cambio, consiguiendo que subiera a 16.700 € y le quitara el objeto.

Jorge, el policía de Valladolid, celebra su victoria en '¡Allá tú!' Fotograma del programa

"Después de haber tenido la experiencia de haber conocido a todos mis compañeros, que es una gente excepcional, que me lo he pasado genial, esa cifra me llega para hacerme el viaje que quiero, de sobra", admitió Jorge, aceptando la oferta y plantándose.

Vázquez quiso saber qué habría pasado si hubiera continuado participando. En el juego de la comunidad Jorge habría elegido Cataluña por 30.000 euros y Extremadura por 10.000, por ejemplo. Vázquez abrió la caja para comprobar que se habría llevado la cifra más alta al estar la tarjeta catalana.

A continuación abrieron las cajas que faltaban: en primer lugar salió la de 0,10 euros; luego la de 125.000; a continuación, le habría salido el tutú; la que tenía originalmente, la 16, contenía el botijo; y la 14, la que cambió, contenía 5.000 euros. "¡Has vendido un botijo por 16.700 euros! ¡Olé! Le has ganado la jugada a la banca. El botijo más caro de España ha salido en ¡Allá tú!", exclamó Jesús Vázquez para concluir el programa.

