5 de 10

En ocasiones las posturas en las que una se encuentra mientras hace su trabajo en el plató de televisión son algo traicioneras y también los elementos. Esto es precisamente lo que le ha pasado a Marisa Martín Blázquez que ha enseñado más escote de la cuenta, no porque a ella no le guste llevarlo, sino porque se abrió sin permiso. La periodista lo ha compartido igualmente escribiendo: "Micrófonos indiscretos. A veces oyen lo que no quieres que se escuche y otras te dejan al 'descubierto". No pasa nada, sus seguidores aplauden la naturalidad.