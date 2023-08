El difícil papel que tiene Sandra Barneda: imagen de Telecinco en la peor crisis de audiencia de la cadena

Telecinco se desangra sin que nadie lo pueda evitar. Ni Sandra Barneda. La presentadora catalana ha sido elegida por los nuevos directivos de Mediaset España para liderar a una cadena que vive el peor momento de su historia. La crisis de audiencia quedó patente en julio, cuando La 1 arrebató el segundo puesto al canal de la compañía de la familia Berlusconi.

Telecinco bajó de la barrera psicológica del 10% de share al promediar un 9,4%, cuatro décimas menos que la pública. Además, la cadena de Mediaset se pegó un tremendo batacazo de 1,6 puntos respecto a junio. La caída es mucho más fuerte (3,8 puntos) si comparamos la cuota de pantalla con la de julio del año pasado.

La cadena de Fuencarral se ha ganado a pulso pasar a ser la tercera opción por los espectadores tras la cancelación de Sálvame después de 14 años siendo el buque insignia de sus tardes. Sus sustitutos, Mía es la venganza y Así es la vida, no han logrado acercarse a los datos que solía marcar el programa de La Fábrica de la Tele en los últimos meses. Ni siquiera alcanzan el 10%.

El desastre de Telecinco se agudiza en su prime time. A la espera del nuevo curso que arrancará en septiembre con la vuelta de GH VIP como principal baza, la mayoría de los estrenos en el horario estelar marchan a la deriva. Días Mejores, Me Resbala, La vida sin filtros, Vaya vacaciones y La última noche han fracasado. Tan sólo se salva el regreso del mítico Allá Tú con Jesús Vázquez.

En esta travesía por el desierto, Sandra Barneda se ha convertido en el rostro más reconocible de Telecinco. Podemos decir que es la nueva Jorge Javier Vázquez, con permiso de Ana Rosa, que regresará en septiembre con el reto de remontar estas preocupantes audiencias. La nueva cúpula de Mediaset España confió a la presentadora catalana la responsabilidad de capitanear los espacios que ocuparían el hueco del universo Sálvame: el diario y el Deluxe.

Pese a que la finalista del Premio Planeta en 2020 por su novela Un océano para llegar aquí realiza un trabajo más que digno, los datos son los que son, y los titulares del hundimiento de Telecinco llevan su nombre y su cara. La comunicadora se ha convertido en el rostro vivible de la cadena mientras ésta se hunde poco a poco y ve cómo la ventaja de Antena 3 es la mayor desde 1998.

Barneda tiene un papel difícil sabiendo las circunstancias actuales de Telecinco. La comunicadora fichó en 2008 por el canal. Así recordó en la SER su primer encuentro con Vasile. "Me metieron en su despacho y me dio la bienvenida. Entonces, me dijo: 'He visto muy poco de ti en televisión, pero hacía tiempo que no me encontraba a un animal televisivo como tú. Si tú, lo que estoy viendo ahora mientras me hablas, eres capaz de trasladarlo a la televisión, tú y yo vamos a estar mucho tiempo juntos".

Desde entonces, sumó trabajos como De buena ley, La Noria, Un tiempo nuevo, Hable con ellas o los debates de Supervivientes y Gran Hermano VIP. Sin embargo, Barneda desapareció de Telecinco al acabar GH VIP 7 al incorporar a Carlos Sobera al trío de rostros titulares de Supervivientes 2019. Barneda regresó a la primera línea poniéndose al frente de La isla de las tentaciones sustituyendo a Mónica Naranjo. Y no le ha ido mal al mantener el listón.

Aunque Así es la vida tiene fecha de caducidad y La última noche tiene muy dificil continuar en temporada alta, Barneda tiene sitio asegurado en los próximos meses: presentará la nueva entrega, la séptima, de La isla de las tentaciones. Y ojo, porque podría haberse ganado un hueco en el plantel de presentadores del regreso de GH VIP junto a Marta Flich y Ion Aramendi. Los rumores han crecido después de una promo. Hasta entonces, Sandra tendrá que seguir remando.

