El cambio de vida del Mozo de Arousa Bruno Vila: "A lo mejor en un mes no estoy en ningún programa"

Los Mozos de Arousa se han convertido en toda una sensación en televisión. Su participación cada día en Reacción en cadena de Telecinco es seguida por millones de espectadores, ansiosos por ver cómo aumenta el bote que van acumulando Borjamina, Raúl y Bruno.

En Navidad ya superaron el millón de euros ganados en más de 150 programas, pero van a por más y, de momento, nadie ha conseguido derrotarles. Eso sí, son conscientes del desgaste que les está produciendo su participación en el concurso presentado por Ion Aramendi, y están preparados por si, algún día, son derrotados, abriendo puertas a nuevos proyectos.

Su éxito ha traspasado las fronteras de su Vilagarcía de Arousa, y son reconocidos por toda la geografía española. Ese tirón mediático lo ha aprovechado Bailando con las estrellas, el nuevo programa de Telecinco de los sábados por la noche, que entre las 'celebrities' que aprenderán a bailar en el programa han incluido a uno de los concursantes de Reacción en cadena, Bruno Vila.

El gallego ha atendido a EL ESPAÑOL de camino a los ensayos del concurso de baile para recordar cómo era su vida antes de alcanzar la fama y cómo compagina su participación en el programa diario (grabado) con el semanal (en directo).

El primero de la clase

La vida de Bruno Vila ha dado un vuelco espectacular desde que decidió presentarse a Reacción en cadena junto a Borjamina y Raúl, alcanzando una fama que no se podía imaginar cuando comenzó su andadura en el concurso de Telecinco y que no había logrado en su paso por El Cazador o Bloqueados por el muro.

El gallego reconoce que, aunque no se pueden comparar, la intensidad de los días que tenía hace unos meses se parece mucho a la que tiene ahora, ya que antes iba de Vilagarcía de Arousa a Santiago, a estudiar; ahora va de la localidad gallega a Madrid, a concursar.

"Todos los días me levantaba temprano, cogía el tren y me iba a la universidad, a la Facultad de Derecho en Santiago y no volvía hasta por la tarde. Era una hora de ida y otra de vuelta, así que me daba bastante tute. Por eso ya estaba acostumbrado a las jornadas intensas como las que estoy viviendo con Reacción en cadena y Bailando con las estrellas", admite.

Pregunta: ¿Cómo era en el colegio?

Respuesta: En el colegio siempre fui más de pupitre que de actividad física, así que sacaba muy buenas notas porque estudiaba mucho. Aunque conocía a mis compañeros de Reacción en cadena de vista en el colegio, no coincidimos en clase porque Borja me saca ocho años y Raúl, tres.

P: A pesar de la diferencia de edad, ¿cuándo comenzaron a entablar más amistad?

R: Nos conocimos más en la Asociación Arousa Moza, que la montó Borja Santamaría. Y ahí, en las actividades que hacía la asociación, fue cuando empecé a tener amistad con ellos. Y hasta ahora (risas).

P: ¿Cómo era su vida hasta que entró en el concurso?

R: Cuando estaba estudiando Derecho no estaba en un buen momento personal porque no me sentía realizado, no sentía que ese fuera mi sitio, no era feliz. Y lo digo claramente porque vivimos en una sociedad en la que parece que hay que aparentar ser feliz todo el rato y no, yo no era feliz.

Ahora sí, porque estoy haciendo cosas que me gustan, que me hacen feliz, donde me lo paso bien con mucha gente con personalidades parecidas a la mía. Es algo interesante que me gusta conocer. De todas formas, espero poder retomar los estudios a partir de septiembre de este año, porque también tenía preparado un curso de inglés en Australia para septiembre de 2023 que pospuse. Veremos en 2024.

P: ¿Piensa retomar la carrera de Derecho cuando acabe su participación en los programas o prefiere seguir en el mundo televisivo?

R: Vivo el día a día, no me pongo expectativas de después de esto qué vendrá o qué no vendrá. Ahora estoy en Reacción en cadena y en Bailando con las estrellas. A lo mejor en tres semanas estoy en una radio, solo en el concurso de Ion, solo en Bailando con las Estrellas, o en ninguno, ya que puedo perder en cualquier momento en uno de los dos y a lo mejor dentro de un mes ya no estoy en nada. Nunca se sabe.

La fama

La popularidad que han alcanzado Bruno, Borjamina y Raúl en su Galicia natal es tal que, aparte de legiones de seguidores que les siguen en redes sociales y les ven todos los días en Telecinco para ver con qué cantidad aumentan el premio que están logrando, también les solicitan para eventos.

En las últimas semanas han estado recorriendo por Villagarcía de Arousa varios colegios e institutos intentando mostrar la importancia de trabajar en equipo y que, aunque uno tenga una opinión, entre todos se puede llegar a un consenso, como hacen ellos en Reacción en cadena. Los concursantes aconsejan a los estudiantes que, a la hora de hacer trabajos en el colegio, es muy importante no echarle la culpa al otro cuando uno se equivoca sino apoyarle. Esa es la dinámica que intentan mostrar.

P: ¿Qué le suele decir la gente por la calle cuando le reconoce?

R: Me dicen que les gustamos mucho como equipo, que se ríen mucho con nosotros y que no quieren que perdamos. Me reconocen bastante, y puedo decir, toco madera, que, hasta ahora, ni una sola persona me ha dicho algo malo. También suelen decirme que se ríen bastante conmigo, me hace feliz que digan conmigo y no de mí (risas).

P: ¿Puede salir a tomar algo a un bar tranquilamente sin que le paren a cada paso para pedirle una foto?

R: En Vilagarcía sí que me paran bastante, pero lo veo normal. Al final el pueblo se ha volcado mucho con nosotros pues es de sobra conocido que de la zona de las Rías Baixas, en ocasiones, no se han dicho cosas buenas de nosotros… Ahora que se está hablando para bien, el pueblo está bastante volcado con nosotros.

P: ¿Cree que esa repercusión en el público ha hecho posible su fichaje por Bailando con las estrellas?

R: Me quedé muy sorprendido cuando me lo ofrecieron, pero es que todo el mundo se ha quedado boquiabierto, nunca pensé que me eligieran a mí.

Los pasos de baile

Bruno Vila es uno de los 13 participantes de Bailando con las estrellas, el nuevo programa de Telecinco para el prime time de los sábados. El gallego competirá con futbolistas (Miguel Torres y José Manuel Pinto); con cantantes que han llenado estadios y ganado Grammys (María Isabel y Mala Rodríguez); o intérpretes que han actuado en cine, teatro y televisión (Carlota Boza y Adrián Lastra), entre otros.

El programa está presentado por Jesús Vázquez y la exmodelo argentina Valeria Mazza, una de las top model más conocidas en los 90. El jurado está integrado por eminencias de la danza y el espectáculo como Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez. Les acompañan y personajes tan conocidos y mediáticos como Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre y Cristóbal Soria, que será el Tribuno del Pueblo en las votaciones.

P: ¿Le han elegido para el concurso por sus habilidades bailando?

R: Cantar no se me da muy bien, pero bailar, a ver qué tal... Los espectadores me tienen que ver los sábados por la noche en Telecinco. Reconozco que no me siento muy coordinado y me da cierto vértigo concursar en el programa, pero, precisamente por eso, lo considero un reto muy emocionante.

Nunca he bailado, no es mi fuerte, pero me considero buen alumno en el sentido de que, para mí, mi compañera es como mi profesora y le hago mucho caso. La atiendo todo el tiempo y trato de aprender de ella lo máximo posible.

P: ¿Cómo está compaginando las grabaciones de Reacción en cadena con los ensayos para la emisión en directo de Bailando con las estrellas?

R: Me está requiriendo un esfuerzo importante porque claro, los programas ocupan mucho tiempo, muchas horas implica sacrificio personal de otras cosas que yo hacía en mi vida ya que ahora no las puedo hacer porque le dedico el tiempo a esto. Pero como tengo mucha ilusión y muchas ganas, pues eso también es lo que me da fuerza para rendir y poder con todo.

P: ¿Cómo le llegó la oferta para participar?

R: Fue muy curioso. Estaba hablando con una persona por teléfono que me preguntó si quería seguir ligado al mundo de la televisión o hacer otras cosas. Yo le dije que si me hicieran una oferta de algo que yo lo considerase interesante y que no hubiera conflictos, en el que aprendiera, que entretuviera a la gente, que fuese conmigo, con mi personalidad, pues sí que lo aceptaría.

Y justo fue terminar esa conversación y entro en WhatsApp con un mensaje de una persona de de la productora diciendo que querían hablar conmigo para ofrecerme participar en Bailando con las estrellas, me quedé flipando. Fue como algo así un poco de como una señal, o así lo sentí.

P: ¿Cómo ve sus posibilidades de victoria?

R: Hay gente en este programa que tiene nivel de baile muy alto, pero también que tiene muchos seguidores en redes sociales o de sus trabajos que les pueden ayudar con sus votos. Creo que puedo hacerlo bien y espero llegar lejos, pero tampoco me veo en la final ni cosas de esas. Eso sí, aspiro a contar con el apoyo de los espectadores de Reacción en cadena para que me voten en la app de Mitele.

