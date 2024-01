Raúl Santamaría, el Mozo de Arousa que va en las listas gallegas del PP: 'Sánchez acepta chantajes'

Los Mozos de Arousa suman y siguen en Reacción en cadena. Borjamina, Raúl y Bruno no sólo están acumulando una gran cantidad de dinero en el concurso de Telecinco (ya llevan más de un millón de euros ganados), si no también mucha popularidad.

Los millones de espectadores que cada tarde se sientan a ver su participación en el programa presentado por Ion Aramendi, también les siguen en redes sociales, les reclaman para charlas, para dar pregones o hacer inauguraciones.

Ese tirón mediático que han logrado ha servido para que Bruno Vila, por ejemplo, pruebe suerte en Bailando con las estrellas, el programa de baile Mediaset los sábados por la noche; o que Raúl Santamaría de un paso más en su carrera política, pasando de concejal en Vilagarcía de Arousa a formar parte de las listas del PP para las elecciones autonómicas.

Raúl Santamaría y Alfonso Rueda, el candidato del PP a las elecciones autonómicas de Galicia. Cedida

EL ESPAÑOL ha contactado con Raúl antes de acudir al plató de Reacción en cadena para que haga un repaso de su exitosa participación en el concurso, pero también de su relación con su hermano Borja, con el que comparte equipo y asociación; o su evolución en el mundo de la política, con una estrecha relación con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Hermanos casi inseparables

Los hermanos Santamaría, o lo que es lo mismo, Borja y Raúl, tienen una diferencia de edad de cinco años, pero siempre han realizado actividades juntos y fueron inseparables mucho tiempo hasta que, por circunstancias laborales de sus padres, el mayor se quedó en Galicia y el resto de la familia, se trasladó a Málaga en 2011.

“Yo empezaba en 1º de la ESO, pero mi hermano estaba en 2º de Bachillerato y se quedó un año más en Vilagarcía de Arousa con mi tía para terminar, pero al siguiente vino a Rincón de La Victoria con nosotros, que era donde vivimos durante cuatro años”, recuerda el gallego.

Raúl y Borja Santamaría, de pequeños. Cedida

Sus padres abrieron en la localidad andaluza un restaurante, pero Raúl se quería volver a Galicia “porque allí tenía mis amigos y mis abuelos” y Borja estaba de Erasmus en Francia. “Cada vez que volvía a Vilagarcía de vacaciones y luego tocaba ir a Málaga lo llevaba regular”, admite Raúl.

“Estamos hablando de una distancia muy grande, de una punta de España a otra. Para mí no, no era fácil, si bien es cierto que hice amistades nuevas en Andalucía que todavía conservo, pero no era lo mismo, así que mis padres decidieron volver”, recuerda.

Pregunta.– ¿Cómo ha sido su relación con su hermano todos estos años?

Los hermanos Raúl y Borja Santamaría. Cedida

Respuesta.– Aunque Borja es cinco años mayor que yo, hemos pasado una vida bastante en común porque cuando sus amigos venían a casa yo estaba con ellos y viceversa con los míos, los hermanos de los amigos de Borja eran amigos míos y al final, tenemos muchos en común. Creo que la relación entre Borja y yo ha sido de hermanos, pero también de amigos, de hacer todo juntos como viajar, quedar con la gente, las actividades de la asociación de Arousa Moza… aunque haya esa diferencia de edad, apenas se ha notado a lo largo de estos años.

Evidentemente, alguna bronca hay, pero más de convivencia. Ambos vivimos con nuestros padres y es más por temas de recoger la ropa, por ejemplo, que otras cosas. Temas del día a día (risas).

P.– ¿Cómo surgió la asociación?

R.– Cuando vivíamos en Andalucía, en el centro de Málaga había muchísimas actividades para la juventud, asociaciones en diferentes locales para reunirse, jugar a juegos de mesa… y cuando volvimos para Vilagarcía, Borja se dio cuenta de que no había nada para la juventud allí, que si los más jóvenes de la localidad querían hacer planes tenían que ir a un bar a tomar algo o estar en la calle. Y pensó que sería bueno hacer algo como Málaga me lo comentó y adelante.

Empezó siendo simplemente para hacer así algunas actividades concretas, pero fue creciendo y con el tema de Erasmus Plus a través de la Unión Europea hacemos proyectos a nivel internacional en Vilagarcía y luego a participar en otros fuera de nuestra localidad, en diferentes países que nos invitaban como asociación colaboradora. Tenemos el sello de calidad de la Unión Europea de Asociaciones. Antes teníamos sede propia, pero el Concello nos echó de ahí, por eso surgió la participación en Reacción en cadena, para conseguir dinero y tener nuestro propio local.

Raúl Santamaría con los otros Mozos de Arousa. Cedida

Bruno coincidió con nosotros porque a raíz de la asociación él empezó a venir a las actividades, sobre todo el Trivial que organizábamos los viernes, que lo montábamos como si fuera un concurso de televisión. Yo no participaba, solo lo organizaba, pero Bruno, que no tenía pareja en el juego me dijo que si me animaba a jugar con él. A través de eso, empezó a unirse más y más a la asociación, además su prima es amiga de Borja, luego participamos en otros concursos juntos...

Su incursión el la política

Raúl siempre era de los primeros en el colegio e instituto que se apuntaba a los grupos de debate, y esa afición ha ido aumentando a lo largo de los años desembocando, poco a poco, en el mundo de la política.

El gallego irá en la lista del PP por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero, que liderará el actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, con el que ha compartido viajes y mítines a lo largo de toda Galicia.

“Por la asociación me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. El su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular no tenía un grupo de Nuevas Generaciones desde hacía años, y que porqué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo”, recuerda Raúl.

Raúl Santamaría y Alfonso Rueda está en la lista del PP a las elecciones autonómicas. Cedida

En el año 2019 se celebraron las elecciones municipales y el que fue candidato le ofreció ir en las listas de número 12. A mitad de legislatura entró, con 21 años (cumplió los 22 a los dos meses de ocupar su cargo) como concejal en Vilagarcía. “Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y en esta última, en las elecciones de este año, pues volví a ir de número 6 en las elecciones municipales con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades”, explica.

P.– ¿Cómo se ve en el mundo de la política?

R.– Siempre estuve ligado a la política autonómica, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo, y provincial, desde muy joven. Mi relación con Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta, es muy buena porque le conozco desde que era presidente provincial del partido en Pontevedra.

En cuanto él me dijo que quería contar conmigo para las listas fue una decisión muy complicada. Y me explico. La televisión y la política son difíciles de compaginar, cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un no por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más. Ellos tuvieron que tomar también sus decisiones, Bruno tuvo que dejar a un lado las últimas asignaturas de la carrera, y Borja su trabajo. A mí me parecía muy feo dejar el programa por la política debido a la incompatibilidad en cuanto a horarios, a pesar de que era una oportunidad muy buena.

Se lo trasladé al partido, me dijeron que lo valorarían y me devolvieron la llamada para decirme que no me preocupara, que no pasaba nada por el tiempo que tuviera que faltar en campaña porque entendían que estaba en un equipo con dos personas más, que grabara lo que tuviera que grabar, y que el tiempo que estuviera en Vilagarcía lo destinara a la campaña.

Una vez que realicen las elecciones y salga el resultado, pues, en principio, lo mismo, compaginará ambas cosas, ya que a la productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas.

P.– ¿Se ve en política nacional?

R.– La política nacional ya son palabras mayores. Primero voy ver cómo va a nivel autonómico, si me gusta o no, quizás veo que no es lo mío. Al final llevo siete años en política, me gusta, pero también digo que en el momento que vea que no es mi sitio, no voy a estar por estar. Tengo que ver que mi decisión importa, que puedo aportar y si no, pues también tendré que dejar la política a un lado. Está claro que la enseñanza es a lo que me gustaría dedicarme en un futuro.

Raúl Santamaría.

P.– Es que antes de Reacción en cadena se dedicaba al mundo de la enseñanza…

R.– Estudié Educación primaria, y estuve unos meses de prácticas haciendo una sustitución en el colegio concertado en el que estuve estudiando mientras preparaba las oposiciones. Cuando llevaba cinco meses, surgió la oportunidad de Reacción en cadena, y las tuve que dejar aparcadas, temporalmente, para participar en el concurso.

P.– ¿No le da miedo que le afecte la vida política en el programa, que se pueda despistar y fallar?

R.– En política ya estaba a nivel municipal y es cierto que ahora he dado un paso más, pero no es una distracción. Esta semana hemos estado en Fitur, seguimos haciendo las actividades de la asociación, nos videollamamos para practicar, aprovechamos el tiempo.

Borja y yo vamos y venimos a Vilagracía, ya que Bruno se ha instalado en Madrid por las grabaciones de Reacción en cadena y los ensayos de Bailando con las estrellas, pero intentamos sacar el máximo tiempo posible para practicar.

Al final, tenemos un bagaje o una experiencia que nos permite poder dedicarnos a otras cosas ahora mismo, que llevamos ahí ocho o nueve meses concursando. Son oportunidades que nos ayudan a crecer. A Bruno le gusta el mundo de la tele y el concurso de baile era una oportunidad muy buena. En mi caso, aumentar mi experiencia en política porque nosotros estamos orgullosos de defender y de promover Galicia, de ser referentes ahora mismo en nuestra comunidad. Acepté la oferta para ver lo que puedo aportar para mejorar la calidad de vida de los gallegos y gallegas, esa fue la idea.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

P.– ¿Qué es lo que más le llama la atención del mundo de la política?

R.– Porque estoy descontento con la política nacional. Por cómo se afronta la política, que ahora parece que todo tiene que ser discusión, todo tiene que ser yo más, tú más… Yo entiendo la política como algo para ayudar realmente a la gente, y eso ahora se distorsiona cada vez más.

Lo vemos con el tema de la amnistía, que prevalece muchas veces más tener el puesto, tener el sillón, que no solo pasa en la política, también en más ámbitos. Yo me metí en la política para intentar ayudar a la gente. Me dan igual las ideas de un lado de otro. Mis amigos me suelen decir que parece que no tengo ideas del PP, y yo les digo: “A ver, ¿cuáles son las ideas del PP?”. Es decir, que parece que si eres del PP tienes que te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico… hay unos clichés que yo no los comparto.

Es cierto que en muchas áreas mis ideas van más acordes a las de centroderecha, por eso yo me siento cómodo en el Partido Popular. Pero eso no quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido.

Cuando me propusieron lo de las listas les advertí que aceptaba para ser una voz crítica en el partido, no una cabeza que diga sí a todo, diré lo que está mal y lo que se puede mejorar.

P.– ¿Cómo ve la situación política actual con los pactos, la amnistía…?

R.– Que vamos de mal en peor. El balance que nos muestran es que importa más tener el puesto de presidente del Gobierno que el bienestar de España. Parece que la amnistía solo es Cataluña, que es un tema entre el Gobierno y Cataluña y se están equivocando. Lo que están es aceptando son chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular.

Raúl Santamaría. Cedida

Y cada vez vemos que se da un paso más. La condonación de deuda, que a mí me decían que a Galicia no la afectaba, pero claro que lo hace, está calculado que a cada gallego le cuesta 400 euros de su bolsillo. Al final, lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras, que por ser catalán, ahora mismo, tienes más poder que por ser gallego, por ejemplo. Y todo eso simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Y así funciona.

Cuando decían que no iban a gobernar con Podemos, lo hacen; cuando decían que con independentistas no iban a gobernar, lo hacen; cuando Pedro Sánchez dijo durante toda la campaña que no iba haber amnistía, la hace… y lo siguiente será un referéndum. Y así funciona. La sensación es que hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno. Y eso es contrario a mi forma de pensar. Totalmente.

P.– ¿Y cómo definiría al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo?

R.– Que es la muestra de lo que es la valentía frente a la comodidad. Él estaba a gusto en Galicia, llevaba cuatro mayorías absolutas, no tenía necesidad de ir a Madrid porque sabemos cómo es la política nacional. Al final, cada comunidad tiene una cultura y cosas diferentes al resto, y él, para mí, es un ejemplo de responsabilidad, de que supo saber cuál era su momento, de coger las riendas de un partido que, por lo que sea, estaba en problemas. Para mí es una persona que sí que piensa en el Estado, en el país, y que lo que busca son los beneficios para España, que no se vende, siempre está. Fue muy valiente, dando el paso a nivel nacional y creo que será el próximo presidente del Gobierno, sinceramente.

Su paso por 'Reacción en cadena'

Los Mozos de Arousa llevan desde mayo de 2023 participando en Reacción en cadena y, tras más de 170 programas, los gallegos han conseguido acumular un bote de más de un millón de euros de premio, que, en un principio, parte irá dedicado a un local para su asociación, Arousa Moza.

No obstante, Raúl Santamaría o Bruno Vila han demostrado que hay vida más allá del programa que presenta Ion Aramendi en Telecinco, dando un salto a la política regional o participando en un concurso de baile.

Pero tantos meses de grabaciones les están pasando factura, también los viajes de Galicia a Madrid y vuelta, sus compromisos personales… todo eso hace que sean conscientes de que el final de su participación, más tarde o más temprano, llegará, pero se irán con un buen botín económico y de fama para seguir con sus vidas, dentro o fuera de la televisión o la política.

Los 'Mozos de Arousa', en 'Reacción en cadena'.

P.– ¿Tiene miedo de que llegue la derrota?

R.– Como llevamos tanto tiempo, cuando comienza el programa cada día ya no tenemos esos nervios del principio. En el momento que llega la prueba de Complicidad Ganadora, si el otro equipo va antes y te hace una buena cifra o cuando vemos que nos atascamos y estamos muy justos, pues sí que nos ponemos nerviosos. Es que hemos tenido programas que tuvimos que resolver casi tres palabras en diez segundos para ganar.

Cuando te acostumbras a algo y viene el golpe, es más fuerte. Una persona no es consciente de lo que tiene o de lo que está consiguiendo hasta que lo pierde. También nos daría pena por el equipo del programa, tenemos mucha confianza con ellos, un cariño, son muchos meses juntos… El día que cambie nuestra rutina será un golpe de realidad.

P.– ¿Le apetecería probar otro tipo de programa?

R.– No soy muy de realities, me gustan más los concursos de habilidades, con pruebas físicas o de cocina, me gusta mucho cocinar. Si llegara alguna oferta la valoraría.

P.– ¿Qué le dice la gente por la calle?

R.– La verdad que es increíble la cantidad de cosas buenas que recibo, desde que somos un ejemplo, que somos muy inteligentes, que somos un orgullo para nuestra ciudad, que le devolvemos la ilusión a mucha gente que estaba pasando por un mal momento. Es un increíble muy grande poder escuchar todo eso, ver cómo niños y niñas muy jóvenes me dicen que quieren ser como yo. Es impresionante.

