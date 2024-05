El centro de 'menas' que el PP levanta en Fuenlabrada con el PSOE en contra: "Nos están despreciando"

La llegada de los menores no acompañados a España es uno de los temas que más enfrentamientos causan cuando se les debe derivar a un centro. Una polémica de este tipo ha aterrizado en Madrid después de que el Gobierno regional anunciara que va a acondicionar en Fuenlabrada (al suroeste de la capital) un edificio para este fin.

"El Ayuntamiento de Fuenlabrada está enormemente sorprendido e indignado porque la Comunidad de Madrid anuncie un equipamiento de este tipo a espaldas de nuestras espaldas, de manera unilateral", ha difundido la cuenta oficial del ayuntamiento, que está liderado por el Alcalde Francisco Javier Ayala Ortega, del PSOE.

7 millones de euros

Hace tan sólo unos días que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una inversión de casi 7 millones de euros para acondicionar por trámite de emergencia la instalación de un centro de primera acogida en La Cantueña. Según detallan desde el Ejecutivo madrileño, éste tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase y estará opereativo en el segundo semestre de este año.

Los trabajos se centrarán en 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.

"La Comunidad de Madrid tiene la obligación legal de atender a estos menores. Dentro de las posibilidades que había, se ha optado por este inmueble, que es propiedad nuestra, declara a EL ESPAÑOL la diputada en el Congreso y concejala del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez.

La conocida como 'la Ayuso de Fuenla', ha aprovechado también para criticar al Gobierno de España: "El Presidente Sánchez, no informa, no mantiene reuniones. Considero que es un tema que requiere importancia y hay que tratarlo con más sensibilidad. No hay una política migratoria clara, porque está trasladando a migrantes menores a las comunidades autónomas sin planificación, sin criterios objetivos, con total arbitrariedad".

La ubicación del centro

La ubicación de este centro está en un entorno natural, una zona verde del cerro de la Cantueña. Es próximo a Parla, no dentro del polígono, sino localizado al lado de Cobo Callejas. En las proximidades hay una extensión promedio de 1200 naves industriales. Son pocos los autobuses que pasan cerca del lugar y, en fin de semana, los tiempos son más espaciados.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con los propietarios de algunas de las naves del polígono y dicen que no están informados al respecto. Han visto más movimiento de control policial de la zona y eso sí les ha llamado la atención, debido a que varios medios de comunicación luchan por acceder al lugar para saber más detalles del edificio La Cantueña.

Problema de desinformación

Esta situación ha generado posiciones encontradas de los habitantes por la desinformación causada. Usualmente se estigmatiza y se generaliza sobre la condición delincuencial a todo el colectivo de inmigrantes que viene a España en búsqueda de una vida digna con mejores oportunidades.

Algunos vecinos que pertenecen a asociaciones de Fuenlabrada, y que prefieren no dar sus nombres por temor a represalias, señalan que se quieren hacer obras sin consultar y que también se debería de pensar en muchos jóvenes que viven toda su vida en ese municipio y esperan que las autoridades los apoyen en sus necesidades como educación y empleo.

Sin embargo, otro vecino discordia de esa opinión, y dice que la gente se queja hasta del aire y que no tiene nada en contra, siempre y cuando estén vigilados, supervisados y se aumente el control policial por la zona: "El lugar lleva abandonado desde 2008, desde la crisis, y nadie se ha preocupado en hacer nada todo este tiempo".

Inicio de expediente

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada indican que el edificio fue cedido a la Comunidad de Madrid sólo con la finalidad de ser un espacio de difusión ambiental. A lo Núñez, la concejala del PP, responde con que "hay prioridades, se tiene que atender y cumplir las obligaciones legales impuestas por el Gobierno de Sánchez".

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado, por su parte, el inicio del expediente para recuperar el espacio de La Cantueña. Con él buscarán activar la posibilidad de dejar sin efecto el convenio por el cual la Comunidad de Madrid puede hacer uso de su espacio.

Además, el gobierno municipal ha vuelto a criticar "las formas" elegidas por la Comunidad de Madrid en este caso y su "desprecio" a la necesaria colaboración institucional al pretender "colar por la puerta de atrás y sin contar con la ciudad" este macrocentro. "La Comunidad se ha dotado con un arma que pretende vaciar de contenido la autonomía local, pudiendo imponer los proyectos que quiera y cambiando las normas urbanísticas de los ayuntamientos de manera unilateral", señala el ayuntamiento.

Ha insistido el Ejecutivo local en que Fuenlabrada "es una ciudad solidaria y de acogida de personas de otras nacionalidades" y ha recordado que la ciudad "siempre está abierta a sentarse con los responsables de la Comunidad de Madrid para hablar de cómo atender a los menores no acompañados mediante programas de acogida e integración".

Según manifiesta la Concejala Núñez, del Partido Popular, todavía no han sido informados del número de menores que tendrán que recibir. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha oficializado que serán 100 menores los que reciban atención integral en este centro, si finalmente procede, y se sumarán a los 350 menores no acompañados de otros centros.