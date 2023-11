La nueva vida de Orestes tras perder 'Pasapalabra': su segunda carrera y en 'El Cazador' para cotizar

El 16 de marzo de este año la vida le cambió por completo a Orestes Barbero, que vio que después de 360 programas en Pasapalabra, era su rival, Rafa Castaño, el que se llevaba el bote del concurso con 2.272.000 euros. No obstante, el burgalés no se fue con las manos vacías: se llevó un premio de 215.400 euros acumulados en todos los meses que había pasado contestando a las preguntas de Roberto Leal en el programa de Antena 3.

Tras esa experiencia, el joven decidió ralentizar un poco su ritmo de vida, dedicarse plenamente a sus estudios de Filosofía y retirarse de la primera línea mediática. Hasta que le llegó la oferta de unirse a El Cazador. Eso sí, no como participante, sino como uno de los 'cazadores' de concursantes que acuden al espacio de Televisión Española para sustituir a David Leo, otro ex de Pasapalabra que salió del programa acusado de violencia machista.

Orestes atendió a EL ESPAÑOL para contar cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida al otro lado de los concursos en su papel de anti concursante en el programa de Rodrigo Vázquez, donde le apodan El Espartano, y cómo lo compagina con sus estudios. Porque Orestes, recordemos, ha comenzado este año el cuarto curso de la carrera de Filosofía en la Universidad de Navarra (ya es licenciado en Filología), pero los estudios se les están alargando un poco más debido a su participación en diferentes concursos.

Orestes en El Tirón.

Comenzó en Pasapalabra, pasó por El Tirón, El Cazador y, después, fue de vuelta a Pasapalabra, donde concluyó su participación en marzo de 2023. Desde entonces, el burgalés ha estado centrado en sus estudios, acabando el curso de la mejor manera posible y aprobar todas las asignaturas de 3º de carrera: "También he tenido que recuperar algunas que se me habían quedado rezagadas de dos cursos atrás", afirma.

Desde abril a julio, Orestes estuvo tranquilo: "Estoy en una época algo más relajada y querría alejarme de la opinión pública y de todos los medios. Me hacen falta unos meses o un año de desintoxicación pública. A finales de junio acabé el curso y me encuentro en una temporada que quiero cerrar bien todo el tema de los estudios”, comentó a EL ESPAÑOL.

[Orestes Barbero rompe su silencio tras su derrota en 'Pasapalabra': "Me encuentro perfectamente"]

No obstante, desde El Cazador le tentaron, pero no para concursar, que ya lo había hecho en junio de 2020, llevándose su equipo 30.000 euros tras vencer a Erundino en la caza final, si no de cazador en sustitución de David Leo. Tras pensárselo, aceptó la propuesta y el pasado mes de octubre debutó en el espacio presentado por Rodrigo Vázquez en La 1 todas las tardes a las 19:30 horas.

De esta manera, Orestes cambia de bando, como ya hicieron anteriormente sus compañeros de El Cazador, intentándoselo poner muy difícil a todos los que vayan a participar en el concurso los próximos meses junto a sus compañeros, que también cuentan con un amplio bagaje como concursantes de diferentes formatos. Por ejemplo, tendrá a su lado a dos ganadoras del bote de Pasapalabra como Paz Herrera y Lilit Manukyan; a Ruth de Andrés, triunfadora en Saber y ganar; y a Erundino Alonso, campeón de ¡Boom! con Los Lobos.

[Orestes Barbero, alias 'El Espartano', llega fuerte a ‘El Cazador’ y no deja opción a los concursantes]

Los cuatro le han recibido con los brazos abiertos: "Bienvenido a este nuestro coto, que está compuesto de una gran familia. Espero que disfrute con nosotros. Le voy a dar un consejo: que sea rápido y a la garganta", le dijo Ruth.

"Ya forma parte de nuestra familia. Me alegro mucho de que esté con nosotros y seguramente lo va a hacer muy bien porque lo de estudiar mucho lo lleva en las venas, arterias y capilares. ¿Mi consejo? Que siga la actualidad", señaló Lilit.

Orestes, en 'Pasapalabra'. Imagen cedida

Erundino, por su parte, comentó que espera "que sea totalmente feliz" entre ellos: "Y me atrevo a darle un consejo, y es que se lo pase bien". Por último, Paz también tuvo unas palabras para el nuevo miembro del equipo de cazadores: "Sólo le quiero decir que no se tome muy a pecho tener que ganar siempre".

PREGUNTA.– La última vez que hablamos nos dijo que iba a dejar un tiempo entre Pasapalabra y Saber y ganar, que era su objetivo, para volver a concursar: ¿Con El Cazador le han cambiado los planes?

RESPUESTA.– Completamente. Que te propongan unirte al plantel de cazadores es un golpe de suerte que no depende tanto de tus intenciones (como podría haber sido presentarme a Saber y Ganar en unos años) y que no se puede dejar pasar.

[Quién es David Leo, el sabio de ‘El cazador’ al que TVE ha despedido tras ser acusado de violencia de género]

P.– ¿Es más difícil compatibilizar los estudios con las grabaciones de Pasapalabra o con las de El Cazador?

R.– Con Pasapalabra tenía que ir a trompicones tanto con las clases como con los trabajos y exámenes por la solución de continuidad que exige el formato, que me obligaba a aplazar o reducir los aspectos con los estudios. Con El Cazador, en cambio, es compaginable casi totalmente; lo cual agradezco muchísimo, ya que, además, la productora, Mediacrest, hace un esfuerzo generoso de ajustar las grabaciones de los cazadores a posibles preferencias por sus dedicaciones externas.

P.– ¿Qué antiguo compañero de Pasapalabra le gustaría que se sumase a El Cazador? Gero, Pablo, Luis de Lama, Marco Antonio, Rafa…

R.– Tengo gran cariño y admiración por todos ellos y con varios, amistad. Pero si debo decantarme por uno, tanto por amistad más trabajada como por aptitudes para el formato que ya demostró cuando vino de concursante elegiría a Nacho Mangut. Sería un cazador inapelable y con méritos más que labrados en los concursos para recibir el estatus de cazador.

[Rodrigo Vázquez, el gamer motero que triunfa en 'El Cazador' de TVE: "En los descansos juego al FIFA"]

P.– ¿Pasapalabra y Saber y ganar son la cantera de El Cazador?

R.– En efecto, son los otros dos grandes formatos culturales cotidianos de nuestro país que pueden llevar a consagrarse tanto en méritos como en la acogida en los hogares a ciertos concursantes para obtener el estatus de cazador. A ellos uniría ¡Boom!, cuando estaba en emisión, y que junto con Saber y Ganar consolidó a nuestro Erundino.

Cómo se fraguó su fichaje

Uno de los motivos por lo que Orestes volvió a la televisión tenía que ver con su futuro laboral, ya que, aunque ha ganado bastante dinero en los concursos los últimos años, el burgalés no piensa en relajarse y vivir de esos premios, si no en buscar un trabajo y labrarse un futuro.

"Quiero seguir sumando experiencias para mi currículum, buscando que sea lo más original y amplio posible para salir al mundo laboral a un mundo tan competitivo como son hoy día los de la enseñanza, el académico y el de la gestión cultural, a los que quiero dedicarme en el futuro. Otra razón es que trabajar en El Cazador es una oportunidad laboral, ya que estoy cotizando", admite Orestes. Y es que el burgalés, entre estudios y concursos, no ha conseguido ampliar su experiencia laboral, por lo que le preocupa mucho su futuro.

Equipo nuevo equipo de El Cazador. TVE

Él mismo fue el encargado de anunciar su llegada al concurso de La 1, donde comenzó a trabajar a finales de octubre: "Estoy agradecidísimo de esta oportunidad, ilusionado con el proyecto, tenía ganas de venir a divertirme como un cosaco aquí. Quiero destacar que es una gozada y un honor, pero a la vez una responsabilidad pasar a ser parte de este plantel de unos sabios tan ilustres y consolidados como los cazadores. Intentaré estar a su altura y nos vemos en la próxima caza", afirmó en su presentación.

P.– ¿Cómo surgió su incorporación a El Cazador?

R.– Recibí una llamada en julio y en cuanto escuché la propuesta me hizo una enorme ilusión y comenzamos a trabajar para unirme al equipo lo antes posible.

P.– ¿Se lo pensó mucho?

R.– Ni un instante. Sabía que es una oportunidad irrechazable y que tenía que aprovecharla.

[David Leo se apartará de 'El Cazador' de La 1 para no afectar al proceso judicial en el que está inmerso]

P.– ¿Qué ha sido lo que más le ha atraído del proyecto?

R.– Un cúmulo de factores que por separado ya serían suficientes, pero que juntos lo hacen imbatible. Por ejemplo, incorporarme a un equipo de referentes intelectuales como son Paz Herrera, Lilit Manukyan, Ruth de Andrés y Erundino Alonso, los cazadores del programa. Otro sería la emoción que te recorre el cuerpo al enfrentarte a la dinámica tan estimulante de preguntas y respuestas de El Cazador, que es un concurso que conlleva además un plus de responsabilidad por tu estatus de ex concursante y ahora caza concursantes que mientras combina humor e ironía, debes ser implacable y cálido a la vez para que público y concursantes se lo pasen bien.

P.– Erundino nos comentó que ahora son ‘anticoncursantes’ y que se sentía mal cuando derrotaba a los participantes, pero también que no le gustaba perder: ¿Le pasa lo mismo?

R.– Esa es exactamente la dualidad interna que se vive como cazador. Quieres dar lo mejor de ti, pero a la vez quieres que le vaya bien a los concursantes que van a vivir una experiencia memorable y de plena intensidad en la tele que tú mismo conoces tan bien. De todos modos, para los que tenemos la faceta de concursante en nuestro ADN, como somos todos los cazadores, en cuanto empiezan las preguntas aflora un instinto que te hace estar totalmente enfocado en ellas y te abstraes de lo demás. Al acabar, pues te alegras de si han ganado o les aplaudes por su esfuerzo con un poco de pena por ellos si han perdido.

['El cazador' 'pesca' otra vez en 'Pasapalabra': Nacho Mangut reaparece batiendo un récord histórico]

P.– ¿Por qué ha elegido de mote El Espartano?

R.– Me lo propusieron y me encantó de primeras, así que ni pensé en ofrecer otras opciones ya que Erundino Alonso es El justiciero; Paz Herrera, La profesora; Ruth de Andrés, La gobernanta; y Lilit Manukyan, La espía.

P.– ¿Qué tal con Rodrigo Vázquez, Erundino, Paz, Ruth y Lilit?

R.– Es una gozada que los compañeros con quienes comparto tantas jornadas de grabación y trabajo sean ellos.

P.– Ya participó como concursante. ¿Cómo se ha visto del otro lado?

R.– Con un popurrí de sensaciones interesante entre tranquilidad y concentración por tu labor, y esa emocioncilla que nunca se va de querer disfrutar de cada pregunta y de cada intercambio comunicativo con los concursantes.

Sigue los temas que te interesan