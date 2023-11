‘El cazador’ da el mayor bote de su historia y entrega 113.000 euros en su prueba final

El concurso de TVE El cazador ha escrito un nuevo capítulo en su historia este martes. Y es que ha entregado en su prueba final un bote de 113.000 euros, el premio más alto que había entregado hasta la fecha. Superan así el anterior récord, cifrado en 107.199 euros, y que se obtuvo en abril de este año. Del mismo modo, el premio se convertía el importe más alto acumulado hasta entonces en el espacio que presenta Rodrigo Vázquez.

El importe se consiguió gracias a la suma del dinero obtenido por dos de las cuatro participantes, pues hoy eran todas chicas. Al inicio comenzaron Tamara, Amanda, Laura y Sandra, pero Tamara y Laura fueron cazadas por Orestes Barbero, apodado ‘El espartano’, el experto en concursos que se turna el rol de cazador con Erundino ‘el justiciero’, Paz ‘la profesora’, Ruth ‘La gobernanta’ y Lilith ‘la espía’.

De esta forma, Orestes no le puso las cosas fáciles a las participantes; Tamara, la primera en concursar, acudió con 6.000 euros acumulados en la primera prueba, y Orestes le ofreció hasta 60.000, pero ella prefirió quedarse con los 6.000 y una casilla más de ventaja. Eso no impidió que el que fuese participante de Pasapalabra acabase con ella. Amanda, traductora jurada, ganó 8.000 en la primera ronda, pero le ofrecieron hasta 80.000; no aceptó al reto y jugó por la cifra más baja, 3.000, que consiguió meter en el bote común finalmente. Laura, jugadora de fútbol, partía con 5.000, pero solo jugó por 1.000, y fue cazada. La última en salir fue Sandra, tuvo una gran ronda con 11.000 euros, pero aceptó luchar por hasta 110.000, que acabó llevando al bote.

[Orestes Barbero, alias 'El Espartano', llega fuerte a ‘El Cazador’ y no deja opción a los concursantes]

En la prueba final, Amanda y Sandra lograron 20 aciertos, que podía parecer una cifra moderada. Sandra llevó ahí la voz cantante, dando todas las respuestas acertadas, salvo una. Amanda, por su parte, tuvo tino al conseguir dos rebotes, y uno más que acertó su compañera. Finalmente, Orestes solo avanzó hasta la casilla 18. Esto suponía la primera derrota del burgalés desde que se convirtiese en uno de los cazadores del formato.

Hay que recordar que en El Cazador cada tarde se pone en juego una cantidad de dinero diferente, según lo que los concursantes quieran arriesgarse en la primera ronda. Cuantas más casillas de distancia prefieran mantener con el cazador al inicio, menos será la cuantía a la que puedan acceder.

🥳 ¡¡¡PREMIO HISTÓRICO: 113.000 EUROS!!! 😱



Hoy @OrestesBarbsalc pierde por primera vez contra dos mujeres luchadoras y valientes ❤



✋ 20 aciertos y 2 rebotes consiguen vencer al gran Espartano y se llevan un bote histórico 🙌 ¡Muy felices por ellas! ✨ pic.twitter.com/aq7zS1XzIp — El Cazador (@ElCazadorTVE) November 14, 2023

