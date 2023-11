La emoción de Sonsoles Ónega al firmarle su novela a un seguidor que está perdiendo la vista en Vigo

Sonsoles Ónega no ha presentado este martes el programa que lleva su nombre en las tardes de Antena 3, Y ahora, Sonsoles. El magacín estuvo, por eso, en las manos de Rebeca Haro, su sustituta habitual. No es que la periodista estuviese de vacaciones ni nada parecido, sino que se encontraba firmando ejemplares de Las hijas de la criada en Vigo, una novela por la que ha ganado el Premio Planeta de este 2023.

A pesar de que no lo presentase, Sonsoles sí estuvo presente en el formato, pues un equipo del programa se trasladó hasta la ciudad gallega para vivir de cerca esta experiencia de la comunicadora, que entró en una conexión en directo.

“Hay mucha gente, Vigo se ha volcado con Sonsoles”, narraba una reportera desde la librería en la que se estaba llevando a cabo la firma, y que habló con una lectora que estaba celebrando ese día su cumpleaños. “¿Eres una fan incondicional?”, le preguntaban a la mujer, llamada Ana, que reconocía que sí, y que también de su padre, Fernando Ónega.

“Queremos hablar con la protagonista”, seguía exponiendo la reportera. “Me pilláis en un momento de profunda emoción”, reconocía Sonsoles, que le pedía permiso a un hombre llamado Agostiño para contar lo que le había transmitido. Tras pedir que no le enfocasen, pues el hombre no quería aparecer ante la cámara, Ónega contaba cómo “me he encontrado con un lector, y se me acumula la emoción, que me ha dicho que las novelas de este año serán las últimas que lea porque se está quedando ciego”, contaba la periodista, sin ocultar sus sentimientos y con la voz entrecortada. “Acabo de dedicarle el libro, y son estas cosas que pasan cuando te encuentras con lectores apasionados la mayoría de las veces y generosos como ninguna que vienen a contarte su trocito de historia”, continuaba diciendo la presentadora, que deseó al hombre que Las hijas de la criada no sea la última que lea.

En ese momento, tanto en el plató de Antena 3 como en la librería se producía un espontáneo aplauso, que Sonsoles transmitió a Agustiño. “Te lo cedo”, le decía al asistente a la firma. “Estas cosas que pasan”, seguía diciendo Ónega, que también agradeció cómo Vigo le ha recibido con mucho cariño. “Y mañana espero volver a estar con todos ustedes, pero también dedicando un poco de rato a los lectores, que son siempre tan generosos”, decía poco antes de finalizar la conexión.

