Sonsoles Ónega reconoce su miedo a defraudar tras ganar el Planeta: “No me permito ser disfrutona”

La periodista Sonsoles Ónega fue anunciada este domingo como ganadora del Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada. Un galardón que ha llevado hasta el plató de su programa Y ahora, Sonsoles, en la tarde de Antena 3, y sobre el que ha charlado con Miguel Lago. La presentación al concurso literario era algo que “nadie lo sabía, ni los miembros más cercanos, la directora sigue más lejos, Patricia”, le decía el humorista a la presentadora.

“Ni mis hijos, ni mis padres, es que no lo sabía nadie. Yo sabía que era finalista desde el lunes, que sale la lista de finalistas que optarán a las deliberaciones del jurado, que se producen el domingo en este caso. Y yo me callé porque dije: a ver si digo algo, que tuve la tentación de hacerlo, y los voy a defraudar si luego no ocurre. Y si no lo digo, pues se llevarán una tremenda ilusión”, reflexionaba la comunicadora madrileña.

“Has dicho: tenía miedo a defraudar. Te voy a hacer una pregunta, y voy a aprovechar de poder hacértela aquí. Cómo es posible que hace un año haya sido el fichaje más llamativo de la televisión nacional, que lleves un año siendo la líder de las tardes en una franja imposible, que en tu faceta como escritora ganes el Premio Planeta y sigas teniendo miedo defraudar cuando eres un claro ejemplo de éxito. No lo entiendo”, exponía Miguel Lago, consiguiendo que el público estallase en aplausos.

“Es una inseguridad que vendrá en mi ADN, viene de serie, todo me produce inseguridad. Sabes que hacemos el programa cada día de cero, como si no hubiésemos sido líderes la temporada anterior. Tenemos que hacer lo mejor cada día, y no siempre se gana”, exponía Ónega.

Miguel Lago quería saber por qué no se permite gozar del éxito, y Sonsoles le daba la razón. “No lo sé, pero tienes toda la razón. Hay una parte de mí que no me permite ser disfrutona”, contaba, detallando cómo sus hijos se han enfadado con ella por guardarlo todo en secreto. “Les dije: imagínate que no ocurre. No vais a estar contentos con mamá, los niños esperan lo mejor para su madre”. En ese sentido, contó cómo sus hijos conocen a Jorge Díaz, ganador del Planeta como parte de Carmen Mola, y desde que fue premiado su hijo Gonzalo le decía: “por qué no te apuntas al Planeta como si esto fuera apuntarse a uno a un partido de fútbol. Y yo decía: bueno, hijo, pues cuando tenga novela”. Algo que, finalmente, ha sucedido este 2023, y que le ha permitido obtener el reconocimiento y un premio en metálico de un millón de euros.

