Sonsoles Ónega lamenta tener que justificar su Premio Planeta y se abre a convertirlo en una serie

Sonsoles Ónega está concediendo en la actualidad entrevistas por Las hijas de la criada, novela que le ha permitido ganar el Premio Planeta 2023. Así, esta mañana la vimos junto a Susanna Griso en Espejo Público, donde, con humor, comentó que desde la editorial le tiran de la oreja por hacer demasiados spoilers en sus declaraciones a la prensa. Allí, además, se sinceró cómo ha tardado tres años en darle forma al texto, que ha estado “horneándose”, y con muchos paréntesis de tener la tentación y abandonarla.

Por otro lado, en declaraciones a elDiario.es, Ónega ha explicado que estaría dispuesta a que la novela, de corte histórico, se convirtiese en una serie de televisión. “Si se adapta, genial, porque será darle otra vida a estos personajes. Si no, no pasa nada. Escribo para escribir, no para adaptar. ¿Que hay un proyecto serio? Lo haremos seguro”, explica la comunicadora.

A diferencia de otros autores que tienen en mente que sus relatos se lleven a la pequeña o la gran pantalla, Ónega reconoce que no sabe “escribir para adaptar. Me gustaría, porque en saber hacer guiones hay una parcela profesional impresionante. Yo no sé. ¿Que las novelas son muy visuales? Es probable porque me imagino mucho las escenas, los escenarios. En este caso toda la zona de la ría que mira a Cíes ha sido escenario personal. He escrito mucho mirando a Cíes e imaginándome cómo era la mirada de los personajes”, detalla.

El Premio Planeta le llegó a Ónega justo en la etapa en la que está trabajando en Antena 3, haciéndose cargo de las tardes. Y, en ese sentido, le “duele” que se haya cuestionado la calidad de su novela por pertenecer al grupo empresarial que la distinción, que conlleva un millón de euros.

“Me cuesta mucho tener que justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y que llevo presentándome a premios sin ganar. Sé perfectamente lo que es ganar un premio y lo que no. No sólo por el Planeta, sino por el Premio Fernando Lara que gané en 2017, que es el segundo premio más importante de este grupo editorial, y trabajaba en Telecinco. No había vasos comunicantes como ahora quieren ver”, aclara.

“Este es un premio a una novela. Y se la ha juzgado antes incluso que estuviera en las librerías. El desprestigio con el que han querido barnizar el premio está injustificado. A partir de este miércoles que sale el libro, estaré encantada de leer críticas y aprender de todas ellas. Todo lo de antes ha sido un poquito prematuro. Es como juzgarle la belleza a un bebé que no ha nacido. O su fealdad. Y también a un jurado”, añade en ese mismo sentido.

