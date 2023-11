Mar Flores continúa su idilio con Antena 3 y se incorpora a ‘Espejo Público’ como colaboradora

Este martes, Espejo Público avanzó que tenían una nueva colaboradora en el horizonte, y dieron varias pistas sobre su identidad. Finalmente, este 8 de noviembre se ha desvelado su identidad. Se trata de la modelo Mar Flores, tal como ha avanzado Nando Escribano.

Así, la madrileña se encargará de presentar su propia sección, titulada Marvelous. En ella descubrirá a los espectadores diferentes trucos de belleza, y su incorporación se producirá el próximo viernes.

Su vuelta a la televisión sucede justo en el momento en el que ha vuelto a centrar muchas informaciones, a raíz del fallecimiento del que fuese su pareja, Fernando Fernández Tapias.

Gema López ha querido saber si Mar Flores, más allá de su sección, respondería a diversas preguntas que le gustaría realizarle, y Nando Escribano ha opinado que, por el buen ambiente que hay en el matinal, posiblemente Mar no tuviese problema en ello.

De esta forma, Mar Flores continúa su idilio profesional con Antena 3, la única cadena a la que ha estado vinculada en los últimos años. La madrileña fue una de las maniquíes más punteras de España en la década de los 90. Desfiló para Armani, hizo incursiones como presentadora en varios programas como VIP Noche o Bellezas en la nieve, y participó en películas como Resultado final y Los años desnudos.

En 2021 reapareció en televisión bajo la máscara de Flamenco en Mask Singer, el cual calificó como “un superprograma” que encanta a sus hijos, quienes entonces entenderían las salidas de su madre para ensayar y grabar las entregas.

En 2022, Flores regresó a la televisión de forma regular con Y ahora, Sonsoles. Tal como aseguró en una entrevista a LOC en diciembre de ese año, la modelo explicó que su única condición para aceptar la oferta de Antena 3 “fue no hablar de corazón, porque es algo que mí no me gusta. No me gusta contar mi vida, ni tampoco de los demás”. Es por esta razón por lo que la colaboradora no solía estar presente cuando en el programa se adentra en su sección rosa.

En septiembre, cuando arrancó el nuevo curso televisivo, Mar Flores fue baja del programa de Sonsoles junto a Esther Doña. Sin embargo, queda demostrado que su presente etapa televisiva no ha acabado en absoluto, y ahora continuará en Espejo Público.

