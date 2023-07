Carlo Constanzia habla por primera vez tras ser condenado por estafa: "Me han usado de cabeza de turco"

Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, ha roto su silencio tras ser condenado a 21 meses de prisión por estafa. El también actor se ha sentado en el plató de Espejo Público en una extensa entrevista con Susanna Griso, en la que ha defendido que el motivo de su condena se ha debido al "mal asesoramiento" de sus "primeros abogados dentro del procedimiento". El joven ha aseguro ser también parte perjudicada en este asunto. "He sido el tonto útil en esto", confiesa.

A pesar de ser una sentencia menor a dos años, el hijo de Mar Flores tendrá que cumplir la sentencia, al tener una condena previa, al haber sido procesado por un delito de conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas y sin carné de conducir. De hecho, el del aristócrata italiano Carlo Constanzia di Costigliole, lleva una pulsera telemática que le establece sus horarios, lo que le impide salir a ciertas horas, limitándole su vida a su trabajo como pizzero y poco más. "Nunca he tenido problemas en buscarme la vida", explicaba.

El actor de Toy Boy le comparte a Susanna Griso cómo sucedió todo, teniendo la oportunidad de ofrecer su versión. Precisamente, fue durante el rodaje de la serie de Atresplayer cuando surgió la oportunidad de realizar este negocio que ha terminando en una estafa por la que ha sido condenado. Todo surgió del hecho de querer tener un Porsche Cayenne.

[De Carlo Costanzia a José Fernando: los hijos de famosos que han tenido problemas judiciales]

"En Toy Boy, hay muchos coches de lujo que se alquilan para trabajar con ellos. Esta persona, Roberto, se entera de que me quiero comprar un coche. En seguida viene y me dice que le compre el coche a él, porque decía que los traía de Alemania. Me decía que me iba a hacer precio", expone.

"Firmé el contrato con él, de unos 10.000 euros. Se lo entrego. Como alquilaba los coches a la serie, pensé que era una persona seria. Luego descubrimos que no y que le debe dinero a la productora. Es más, nos enteramos después, él cogía unos vehículos que decía que eran suyos, que eran de otras empresas de alquileres y los hacía pasar como suyos", relataba ante una atenta Susanna Griso.

'Espejo Público'.

"Me pidió un pago de otros 20.000 euros para crear esta sociedad"

Fue en ese momento cuando le surgió la idea de montar una empresa de alquileres de coche. "Me encanta mi profesión, pero quería tener algo fijo también. La idea era no tener que regresar a un trabajo precario, ya había sido camarero y he tenido otros trabajos así", expone. Constanzia comparte que este socio fue el que le terminó de convencer para crear la empresa. "Pedí ayuda a mis familiares. Me fie de él, me enseñaba una serie de vehículos que yo podía subalquilar. Me pidió un pago de otros 20.000 euros para crear esta sociedad", comparte, además de revelarle que el Porsche Cayenne que le prometió nunca llegó. "Me dijo que lo vendió y que me iba a traer otro", señala. En ese momento, Roberto le debe a Constanzia 30.000 euros.

La presentadora le preguntó por los motivos por los que no sospechaba de que hubiese algo ilícito. "En un primer momento, no sospeché de ello. Él me mostraba vehículos, documentación con recibos y me traía clientes que yo no conocía", razona, para después revelar que descubrió que "todo era falso". "a única persona que ha salido ha sido Abraham. Es la misma persona con la que ya tengo contacto. Yo no sabía nada, pensaba que era una cosa lícita. Le pedí que grabase a Roberto. Yo tengo una grabación en la que Roberto admite cuatro o cinco veces que él es completamente responsable de todo y que yo no sabía nada ni estaba al corriente. Me ha utilizado de imagen pública", revala.

Constanzia señala que este tal Roberto "lleva estafando desde los 90 y que no sólo a rent-a-car de lujo". "Es un profesional de esto. Tiene otros 60 casos abiertos. Ha salido más gente que ha sido víctima de él", comparte.

Ante una situación así, Griso le señala que pecó de ser excesivamente ingenuo en este negocio. "Tengo que admitir que, efectivamente, no he sido el más listo del mundo. Obviamente, yo entro en este ambiente como novato, pero cuando yo me doy cuenta de que este señor ha estafado a gente durante muchos años. Me han utilizado de testaferro, de imagen pública, He sido el tonto útil", admite públicamente.

'Espejo Público'.

"El mal final de todo esto me viene por un mal asesoramiento"

Por supuesto, Griso le señala que el condenado por estafa ha sido él y no su socio; a pesar de contar con un audio en el que se evidenciaría presuntamente que el propio Constanzia es también perjudicado en esta causa. "El mal final de todo esto me viene por un mal asesoramiento de mis primeros abogados dentro del procedimiento", explica.

"Tengo WhatsApp y una serie de prueba que acreditan que yo he sido engañado. Pasa una cuantía por la cuenta de la sociedad de la que soy administrador único, 51.000 euros, sobrepasa 1.000 de estafa a estafa agravada. Lo que yo tengo que pagar, 101.000 euros, que ya pagué, ahí se suman 50.000 euros extra. Yo no tengo documentación que acredite esto. Supuestamente, es la cifra que las personas perjudicadas le entregaron en metálico a Roberto. Al único que conocí es Abraham", declara, señalando que son "más de 64 estafados" las víctimas de su socio y que fueron 5 los que le denunciaron a él.

[La historia de amor de Sofía Mazagatos y Tito Pajares: dos hijos y una desgracia que les marcó la vida para siempre]

Constanzia también comparte que son más de 140.000 euros los que lleva perdidos por este caso, un monto con el que sus padres le han ayudado. También señala que su verdad sobre lo que ha pasado se sabrá, aunque pasarán unos años dado que está también en un proceso judicial. "Puse una denuncia contra Roberto. Pero esta denuncia no puede aparecer en el mismo proceso en el que tú apareces como denunciado. Legalmente, no puedes ser denunciado y perjudicado al mismo tiempo. Primero me tienen que juzgar y paralela se hace un juicio a parte, que está en marcha. Le he denunciado dos veces, una que fue invalidada y otra por ese proceso paralelo y que aún no se ha celebrado el juicio", detalla.

"Ese juicio puede tarde entre 3-5 años en realizarse. Los jueces y fiscales cambian y todo se reestructura. La verdad se sabrá en ese tiempo", recalca, así como también recuerda que cuando ésta "vea la luz, no tendrá la misma repercusión mediática" de lo que está viviendo ahora.

El hijo de Mar Flores no dudó en hablar tanto de su complicada infancia como de esas adicciones que le llevaron a cometer los delitos por los que ya está cumpliendo sentencia en tercer grado. "Yo estoy cumpliendo una condena de tráfico, sucedió dos veces en una época complicada. He tenido problemas de acción de alcohol y drogas. He estado en un centro de rehabilitación durante 6 meses, llevo más 8 años en terapia y muchos años sin consumir. No justifico mis hechos, pero cuando cometo estos delitos, no estuve del todo en mis cabales", reconoce ante Griso.

"Lo digo con vergüenza, no me alegro de haber tenido todos los problemas de adicción que he tenido durante toda mi vida, me alegro de haberlos superado, voy a un centro todas las semanas. Voy a terapia al psicólogo y me hacen tests que demuestran que no consumo nada. El hachís era lo que más me costó dejar", explica.

Sigue los temas que te interesan