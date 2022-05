Rodrigo Vázquez, conductor de 'El Cazador': "Nunca me ha acomplejado estar en la televisión autonómica"

Después de catorce años en la televisión autonómica gallega, Rodrigo Vázquez tuvo que decir adiós a la que, en sus palabras, ha sido su "casa" desde que terminó la universidad. Y lo hacía al aceptar una de las mejores oportunidades que le ha traído su carrera: estar cada tarde al frente de El Cazador, el mítico concurso de la cadena pública que se emite cada tarde en La 1.

Aquí Galicia, Oh Happy Day, O País mais grande do mundo, Verbenalia o Quen anda aí? han sido algunos de los programas que ha conducido este gallego de 34 años. Una larga carrera que le ha dado los conocimientos necesarios para brillar en el concurso de RTVE, que acumula ya ocho temporadas.

Fue el pasado tres de mayo cuando, tal y como él mismo explica, su teléfono no paró de sonar para felicitarle por su primer programa emitido, algo que le llena de orgullo. BLUPER charla con el periodista sobre su nueva etapa profesional y su perspectiva de futuro.

Equipo del programa 'El Cazador'.

¿Cómo está siendo tu experiencia al frente de El Cazador?

Muy gratificante y muy reconfortante. Trabajar con este equipo es todo un privilegio y han hecho que mi incorporación sea muy fácil tanto a nivel personal como profesional. Lo estamos disfrutando mucho tanto en cada grabación como en el estreno de cada episodio. El producto sigue en plena forma y contando con el beneficio del público.

¿Cuál fue tu reacción cuando te lo propusieron? ¿Lo esperabas?

Fue una sorpresa, porque fue un cambio muy inesperado. De la sorpresa inicial pasó a la ilusión de poder seguir haciendo lo que llevo haciendo muchos años en la televisión de Galicia. Hace tiempo que mi trabajo se ha convertido en mi hobby de forma muy natural. Disfruto mucho presentando programas, y más hacerlo aquí en un formato al que le tengo un cariño especial, porque yo ya conocía el programa en su versión inglesa.

¿En algún momento sentiste vértigo al aceptar?

Sí, el día de la emisión, pero más que vértigo dolor de cabeza porque nunca pensé que un teléfono móvil pudiera recibir tantos mensajes. Fue lo que más me sorprendió, también la repercusión sabía que no iba a ser la misma, pero hacer televisión da un poco igual la que sea, si todos reman en la misma dirección, como es este caso, es un lujo poder hacerlo.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención del programa?

La tensión y el combate tenso entre cazadores y concursantes. Vi que estaba todo muy pensado, los duelos eran muy emocionantes y favorecen mucho al formato. Me encantaba verlo desde el sofá y saltaba cuando había un rebote, por ejemplo. Y ahora lo puedo seguir en directo, es como cuando ves el fútbol en la televisión o lo ves en el campo.

Te han descrito como un ‘talento joven’. ¿Crees que los rostros más jóvenes tienen más dificultades a día de hoy en la televisión?

Bueno, ya no soy tan joven (risas). Creo que estoy en una época muy buena, antes de los cuarenta ya has aprendido mucho, pero todavía tienes esa fuerza para hacer todo lo que te echen encima. No sé otros compañeros, pero desde que me puse delante de una cámara allá por 2014, cuando empecé a presentar, siempre me han llegado oportunidades. Más que el talento o la edad, creo que tiene que ver la disciplina de trabajo, intentar hacer que todo lo que tengas al lado brille más, esa tiene que ser la filosofía. Trabajando e intentando mejorar en el día a día es como se alcanzan las nuevas oportunidades.

Estuviste más de diez años en la televisión gallega, ¿cómo fue tu despedida?

Muy emotiva, siempre que te vas de ‘casa’... Ya no por el tiempo en el que has estado ahí, sino por la gente que me ha formado allí desde que entré cuando todavía estaba estudiando la carrera. El despedirse, aunque sea un adiós y no hasta luego, siempre da pena. El reto que me pusieron por delante era irrechazable y así fuimos conscientes todas las partes, lo que se había abierto con esta oportunidad era muy grande. Todos nos alegramos, también la Televisión de Galicia porque se postula como una cantera de talentos.

¿Crees que las televisiones autonómicas tienen el reconocimiento que se merecen?

Creo que sí. Nunca me he sentido acomplejado por trabajar en una televisión autonómica o local. Yo vengo de la radio, recuerdo a mis compañeros que cuando entraban a dar información al nacional, tenían un mejor día. Para mí hacer información local es tan importante o más que hacer información para más personas. Lo importante es trabajar con profesionalidad, independientemente del número de personas que te estén viendo. Creo que hay grandes formatos en las televisiones autonómicas, siempre me he sentido muy cómodo, nunca menos valorado.

¿Qué diferencias has notado al llegar a RTVE?

Mi mayor cambio fue el idioma, de catorce años en gallego al castellano, además de la ciudad. Lo que sí he notado con este equipo es un salto de calidad a nivel profesional espectacular. Del primero al último han sido faros para mí, para ayudarme a coger el ritmo del formato.

¿Te gustaría presentar otro tipo de formatos televisivos?

No cierro puertas a ningún formato. Con trabajo, me puedo adaptar a cualquiera, no me veo solo fuerte en concursos. Tampoco quiero cerrarme puertas ni tampoco pedir demasiado, El Cazador ha sido todo un regalo. Si se sigue por este camino, las oportunidades que lleguen bien estarán.

