Santi Millán: "Intenté cantar, pero Dios dijo que estaba bien con ser guapo, inteligente y gracioso"

Santi Millán (Barcelona, 1968) acumula una dilatada trayectoria en televisión y cine como actor y presentador, con multitud de programas, series y películas a sus espaldas, pero poca gente sabe que el barcelonés tiene una pasión frustrada, la música, y una desconocida, la escultura.

El actor de 7 vidas, El Pueblo o Machos Alfa, entre otras muchas, tiene un nuevo proyecto en Telecinco, Adivina qué hago (los sábados a las 22:50 horas), un formato donde la intuición es la que lleva a la victoria a los participantes si averiguan las habilidades ocultas de las personas que pasan por el plató del programa.

"Es un concurso donde la intuición puede tener premio. Es un espacio donde nosotros jugamos con los prejuicios, con esas primeras impresiones. Hay diez personas con diez talentos que desconocen los participantes y tienen que relacionarlos. Se presentan y por lo que ves y por lo que ha contado tienen que decidir que esa persona lanza cuchillos, si hace música con el sobaco, si baila foxtrot o corta el pelo de forma artística, por ejemplo. Los concursantes hacen su apuesta y si ganan, se llevan el dinero, que fallan, se va a la pareja contraria", explica Millán.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el actor y presentador para comentar todas las novedades de este proyecto, pero también de su sorprendente faceta como escultor, de su pasión por la música y de sus próximos proyectos.

Escultor tímido

Las horas de rodaje o de grabación de programas pasan factura. Y para desconectar de todas ellas, Santi Millán ha encontrado en las manualidades realizando esculturas de todo tipo la vía de escape perfecta: "Me defino como artista transformista. Compro figuras en el rastro y las tuneo. Están tiradas en el suelo y nadie les da valor. Las acojo e intento darles una vida mejor y también una más divertida porque creo en la visión lúdica de la vida. Lo hago sin ánimo de ofender a nadie", explica.

Eso sí, lo hace como una afición sin pretensiones de exponer ni regalar porque "no quiero fastidiar a nadie. Son 'pongos' totales, que cuando he regalado alguna me han dicho: ¿Dónde la pongo?", comenta entre risas.

Un Cristo en unas anillas, una fallera convertida en la princesa Leia de Star Wars o varias vírgenes María reconvertidas son algunas de las obras que ha creado el barcelonés en su afición más desconocida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Second Match (@2on.match)

Pregunta: ¿Por qué comenzó a hacer esculturas?

Respuesta: Porque creándolas no busco una finalidad, lo que me gusta es el proceso, es pasármelo bien haciéndolas, no tiene más. Es como el que medita, a mí las manualidades me han dado lo que les da la meditación a otras personas.

P: ¿Y no piensa exponerlas?

R: No, las tengo guardadas en un local, bastante exposición tengo ya como para exponerme un poco más (risas). Pero se pueden ver todas las que hago en un perfil de Instagram que se llama @2on.match.

P: En Adivina qué hago los participantes tienen que adivinar las habilidades ocultas de los participantes: ¿Usted tiene alguna más aparte de la escultura y que jamás adivinarían los espectadores?

R: Es que de mí se ha visto todo ya, y además de verdad… (risas). Tengo poco que esconder, pero siempre he tenido una pasión que no he desarrollado, la de cantante, lo que pasa es que no tengo voz. Dios dijo que ya estaba bien, que era guapo, inteligente, gracioso, divertido... (risas).

P: ¿Alguna vez ha dado clases de canto para desarrollar esa pasión?

R: Sí, si pones mi nombre en Spotify salen canciones mías. No es que sea compositor, pero algo cantaba... Tengo un dúo con David Summers, de Hombres G, grabado en estudio así que tiene algún arreglillo. Pero ahí se quedó mi carrera (risas). Participé en el videoclip de Estopa Fuente de energía, y también grabé una canción con ellos, Pacto entre caballeros, para una gala benéfica, y la cantamos juntos en directo. Eso sí que tiene valor.

Santi Millán, en el medio, junto al dúo catalán Estopa. Cedida.

[Juan del Val se pronuncia en 'El Hormiguero' sobre la orgía del Viña Rock: "Al principio me parecía bien"]

Su faceta de actor

Santi Millán dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la compañía de teatro La Cubana a finales de los años 80 y, desde entonces, más de una veintena de películas, más de una quincena de series y más de una decena de obras de teatro le avalan.

Uno de sus últimos trabajos ha sido como el gurú de la desconstrucción masculina Patrick Garay en la exitosa serie Machos Alfa, creada por Laura y Alberto Caballero, que ya ha estrenado su segunda temporada en Netflix y está grabando la tercera.

Antes fue Moncho en El Pueblo (también de los hermanos Caballero); Sergi Roca en el Chiringuito de Pepe; Pablo en Frágiles o sus casi 100 episodios en 7 vidas (la ficción en la que más capítulos ha participado) como Sergio.

Otra de sus facetas más destacadas es la de presentador, que ha encontrado en Got Talent su hábitat natural, ya que lleva al frente del formato desde 2016 y donde ha visto como el jurado del concurso ha ido cambiando, siendo la cantante Edurne la última en abandonar el programa.

P: ¿Se siente más cómodo en su faceta de presentador o en la de actor?

R: En casa, ahí me veo imbatible (risas). El hecho de sentirme cómodo no depende tanto de lo que esté haciendo, sino de con quién lo estoy haciendo. El género no determina la comodidad. En Adivina qué hago, por ejemplo, me he sentido muy cómodo y arropado, porque lo he hecho con la gente de la productora Fremantle que nos conocemos mucho, y me lo he pasado muy bien.

P: ¿Qué tal ha sido su participación en Machos Alfa?

R: En esa serie también me lo he pasado muy bien porque el equipo es como una familia. Después de haber estado cuatro temporadas con El Pueblo, a los hermanos Caballero los quiero y los admiro a partes iguales. Incluso los admiro más de lo que los quiero.

P: ¿Le gustaría hacer más películas o series que programas de televisión?

R: No te creas. La verdad es que he tenido la suerte de haber podido hacer muchas cosas y no tengo ansia por hacer. Siempre he tenido un enfoque de la vida bastante único e intento pasármelo bien en todo lo que hago. Y en eso sigo. No me quita el sueño el "querría hacer...". La verdad es que lo de levantarme a las cinco de la mañana para ir a trabajar en una serie o película no lo echo de menos (risas).

P: ¿En qué ficción le habría gustado participar que le ha cautivado como espectador?

R: En La Mesías. Me habría encantado estar en el reparto y actuar en la serie de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi). Me pareció una maravilla de serie y un lujo que se pueda hacer algo así en nuestro país desde un talento espectacular como el suyo y, además, tratando un tema muy complicado y de una forma muy hábil. Son unos artistas.

P: ¿Le sorprendió la marcha de Edurne de Got Talent después de tantos años como jurado del concurso?

R: No es que me sorprendiera, es que me supo mal porque es como cuando tu hijo te dice que se va de casa. Lo entiendes, porque le dices: "Claro, tú tienes que hacer lo tuyo". Pero a la vez dices: "Ostras, qué lástima, con lo bien que estábamos". Además, Edurne, con la que llevábamos desde el primer programa, me parece una tía excepcional, es un amor y creo que será muy difícil sustituirla. De hecho, es que no hay que sustituirla, habrá que buscar otra cosa porque ella era la mejor. Pero también lo entiendo, llevaba nueve años ahí en la mesa de los jurados.

P: ¿Quién le gustaría que ocupara su lugar?

R: Sofía Vergara. Me encanta, por pedir… va a influir lo mismo que diga un nombre u otro. A veces no se dice, pero yo, lo digo, y si cuela, cuela (risas).

P: ¿Qué le dicen por la calle de Got Talent?

R: Me pasa mucho que la gente que me aborda por la calle me dice: "Voy a ir a Got Talent", y les digo: "Ah, muy bien, ¿y qué haces?", y me contestan: "¿Yo? Nada". Y les contesto: "¡Pues eres el perfil perfecto para venir, cuando quieras estás invitado!". Hay gente con mucho valor y mucha inconsciencia.

P: Unos de los mayores fans de Got Talent son los niños: ¿Ha notado que te reconozcan por la calle?

R: Sí. Creo que Got Talent y Adivina qué hago son dos programas que tienen un amplio abanico, que son muy familiares, y creo que son formatos que realmente hoy en día faltan. Ahora, todos tenemos nuestra propia pantalla, pero antes era el criterio de uno el que determinaba lo que se veía en la tele. Eso sí, en mi casa, manda cualquiera menos yo.

Mis hijos, por ejemplo, uno está con la tablet, otra con otra tele, mi mujer con el móvil... Hay pocos programas que realmente aúnen en las preferencias de cada uno, Got Talent es un programa muy familiar, lo ven muchos niños y ayuda que lo repitan los fines de semana. Yo estoy encantado porque estamos renovando la generación porque, si no, a mí no me conocería nadie. Ya me dicen: "Me voy a hacer una foto contigo porque mi abuela es muy fan" (risas).

P: ¿Se ve presentando otro tipo de programas?

R: No, de momento no. A mí me gustaba mucho el formato Supervivientes para participar, pero ahora ya es otra cosa, no es un programa de supervivencia, es un formato que de lo que es, está bien, pero la supervivencia no es lo primordial. Creo que el mío no es un perfil de reality ni para presentar ni para concursar porque no soy una persona de conflictos y daría muy poco juego.

P: ¿Qué le gustaría presentar en la nueva etapa de Mediaset?

Informativos, porque tengo una gran credibilidad (risas). Si digo la verdad, mirando lo que hay en la parrilla, creo que elegiría Got Talent o Adivina qué hago. Son programas que hago porque realmente me gustan y lo paso muy bien haciéndolos y, además, creo que se adecúan muy bien a mis virtudes o a mis características. Creo no soy un presentador al uso y presentando otro tipo de formatos ni estaría cómodo ni lo haría bien. Pero Got Talent y Adivina qué hago son programas en los que el presentador no es lo importante, son otras cosas, y me siento muy a gusto. Viendo lo que hay en parrilla, estoy encantado con lo que hago.

[Así son Jorge Ponce y Ricardo Castella: todo sobre los socios de David Broncano que darán también el salto a TVE]

Un viejo conocido

En 2019 y 2020, Santi Millán presentó en Cuatro el programa Adivina qué hago esta noche, uno de los formatos de producción nacional que han acaparado mayor éxito a nivel internacional. Tras su emisión en España, fue adaptado en ocho países (en Estados Unidos por Fox, en Reino Unido por ITV, en Francia por TF1, en Italia por TV8, en Bélgica por VTM, en Hungría por RTL, en Suecia por SVT y en Holanda por RTL 4), y se ha vendido en cuatro territorios más, en los que se estrenará próximamente.

Además, durante su emisión en Fox en 2021, se alzó como el tercer programa de entretenimiento más visto del año en esta cadena estadounidense, mientras que en la cadena británica ITV se coronó como el espacio de entretenimiento con más audiencia durante diez meses ese mismo año.

"La verdad es que nosotros estamos muy contentos e ilusionados con este formato, porque lo desarrolló Fremantle España y, después, se ha vendido en muchos países como Estados Unidos. A nosotros nos pilló una época complicada, con la pandemia y demás. Creo que está muy bien retomarlo con energías renovadas, dándole un plus a los números, que están a una altura espectacular, son maravillosos. Ya solo por los números merece la pena ver el programa", comenta el barcelonés.

En esta ocasión, en su salto al canal principal de Mediaset, ha pasado a ser una competición en la que dos equipos formados por un famoso y un anónimo donde cada uno rivaliza para adivinar las habilidades ocultas de una decena de invitados en este formato; creado por Mediaset España y Fremantle, que aúna la espectacularidad de los talent shows y la emoción de los concursos, donde los participantes desplegarán su intuición y astucia descubriendo talentos ocultos.

Santi Millán, en plena presentación del programa 'Adivina qué hago'. Cedida.

P: ¿Qué ha cambiado de la primera etapa, en Cuatro, a esta, ahora en Telecinco?

R: La esencia del programa es la misma, que es descubrir el talento oculto de los personajes que vienen. Pero ha cambiado el dinamismo, el decorado y los números.

P: Como presentador, ¿le da pena cuando los concursantes no se llevan nada?

R: Da mucha pena, claro. Estás con los concursantes a muerte y quieres que se lleven el dinero, me imagino que los de producción tienen una visión diferente (risas). Mi sueldo no depende de lo que se lleven ellos, así que quiero que se lleven lo máximo.

P: ¿Tras tantos años de experiencia en Got Talent es capaz de reconocer qué talentos ocultos tiene la gente?

R: Sí. Creo que eso en Got Talent ayuda mucho porque vas viendo mucha gente y ves patrones que se repiten. Aunque en este programa jugamos mucho al engaño.

P: ¿Y qué talentos te han sorprendido más?

R: Siempre son sorprendentes. Hay muchos prejuicios e ideas preconcebidas sobre perfiles que nunca pensarías. Por ejemplo, de un político piensas que nunca va a tener inquietudes artísticas, piensas que es una persona racional y pragmática. El hecho de que te sorprendan haciendo cosas brillantes es gratificante y tiene un punto de rabia. Ya está bien de que todo el mundo sepa hacer de todo.

P: ¿Cómo vive la presión por las audiencias?

R: Quien más lo sufre es la cadena claramente, y nosotros al final también. Es como abrir una tienda y que no te importe que la gente venga a comprar. Nos preocupa, pero intentamos centrar y ocuparnos en las cosas que podemos controlar. Con las que no podemos controlar ya veremos lo que pasa. Preocuparte por algo en lo que tú no puedes hacer nada es una tontería. Nosotros intentamos hacer el mejor producto que podamos, que yo creo que eso lo hemos conseguido, porque estoy muy orgulloso y contento del programa.