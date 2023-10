Así visibiliza 'The Floor' el desconocido arte del drag king al gran público a través de su concursante Roi Royal

Así visibiliza 'The Floor' el desconocido arte del drag king al gran público a través de Roi Royal

The Floor ha sido la única novedad de Antena 3 en un consolidado prime time. Presentado por Manel Fuentes, se trata de un 'quid show' en el que 100 concursantes aspiran a un premio final de 100.000 euros. Todos están repartidos sobre un gran tablero gigante que se extiende en todo el plato. Cada uno ocupa su casilla y representa un tema. A través de duelos, el objetivo es hacerse con la totalidad del territorio.

Y lo cierto es que el concurso programa por Mediacrest (El Cazador) no está funcionando mal en Antena 3, si bien es cierto que no ha tenido un rival fuerte hasta el momento y que sus datos están lejos de otros formatos 'killer' como La Voz. The Floor se estrenó con un genial 19,9% y 1.432.000 espectadores, y ahora sus datos se han consolidado en torno al 11-12% y ronda el millón. Tan solo quedan dos programas por emitir.

Si The Floor gusta es porque es un formato donde todo entra por los ojos. Es muy visual. Desde el tablero hasta los duelos, en los que los concursantes deben decir el nombre que se esconde en las imágenes que se van mostrando a lo largo de una cuenta atrás de 45 segundos. Si desconocen la respuesta, se les resta tres segundos y continúan jugando. Una mecánica que facilita el juego desde casa.

[Y ahora, escritora de éxito: el negocio redondo de Atresmedia con Sonsoles Ónega tras ganar el Planeta]

Pero el gran acierto se lo lleva el casting, que refleja a la perfección la diversidad de la sociedad española. Hay concursantes que vienen desde todos los puntos de nuestro país, de todas las edades y de un sinfín de profesiones: desde opositores, profesores, administrativos hasta a astrofísicos o especialistas en uñas esculpidas. En The Floor también hemos visto a rostros conocidos como Borjamina (Reacción en cadena y ¡Ahora caigo!) y Marta Terrasa (Pasapalabra).

En la última entrega, el programa ha dado visibilidad al desconocido arte drag king por medio de Roi Royal. Procedente de Gran Canaria, el concursante (en la descripción de su cuenta personal de Instagram utiliza los pronombres él/elle/ella), explicó que quería los 100.000 euros de premio para salir de la "precariedad" del mundo Drag King.

"Somos unos cuantos que hacemos Drag King y, la verdad, es que los espacios están bastante ocupados por todo el turismo macro pride que hay allí, y me gustaría crear un espacio para nosotres", dijo el concursante de 30 años como carta de presentación. Poco a poco, Roi fue ganando duelos hasta acabar con la mayoría de las casillas tras vencer a Adrián en la categoría de condimentos y salsas.

Hasta ahora, muchos pensábamos que la comunidad LGTBQ+ había adquirido una visibilidad importante en televisión, fruto de los avances de nuestra sociedad. Sin embargo, hay otros colectivos que pasan más desapercibidos y el mundo drag king es uno de ellos. Para quien no lo sepa, es un género del transformismo en el que una persona, no necesariamente mujer (puede ser alguien no binario), recrea un personaje exageradamente masculino.

Pandora Nox en 'Drag Race Germany' y Victoria Scone en 'UK vs The World'.

Lo cierto es que este género del drag está totalmente invisibilizado en nuestro país. De hecho, los fans del formato llevan años reclamando que Drag Race España incorpore a Drags Kings. Lejos de nuestras fronteras sí encontramos las participaciones de Victoria Scone en UK vs The World y Pandora Nox en Drag Race Germany.

No obstante, estos dos casos no dejan de ser algo testimonial en una franquicia que ya cuenta con más de 30 temporadas entre todos los países y ediciones. Saliendo de la factoría RuPaul, encontramos a Hugo Grrrl, un drag king que acabó ganando House of Drag en Nueva Zelanda y Landon Cider en la tercera edición de Dragula, el talent show online estadounidense que dirigen los Boulet Brothers.

Sigue los temas que te interesan