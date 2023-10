El polémico comentario de Miguel Lago sobre Álvaro Prieto: "Un chaval blanco y bien vestido y nadie le ayuda"

Miguel Lago ha provocado una nueva polémica. El cómico vigués ha dado su opinión sobre lo sucedido con el caso de Álvaro Prieto, el futbolista del Córdoda CF de 18 años, cuyo cadáver apareció entre dos vagones de tren en la estación de Santa Justa (Sevilla). El colaborador de Y ahora, Sonsoles quiso lanzar una reflexión sobre la deshumanización de los servicios públicos que se le ha venido en contra.

El pasado lunes, cuando había todavía varias preguntas sin responder sobre el caso del estudiante cordobés, especialmente relacionadas con cómo murió el adolescente y cuál fue la gestión de Renfe (posteriormente se ha revelado que Prieto falleció electrocutado y que la compañía le intentó prestar ayuda). Sin embargo, con esa falta de contexto, el vigués quiso lanzar una reflexión sobre la falta de ayuda que supuestamente había vivido el joven.

"A mí esto me entristece mucho. En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval, que además blanco, guapo y bien vestido, vamos a hablar de los prejuicios, que no hay nadie en nadie que le eche una mano", reflexionaba Lago. "Totalmente, te agradezco que lo digas", le respondía Ónega antes de que el actor siguiese con su reflexión.

"A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros, ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros", proseguía. Han sido las palabras "blanco, guapo y bien vestido" las que han generado un incendiario debate en redes sociales, especialmente en X (anteriormente conocida como Twitter).

A pesar de que la intención de Lago era señalar que, precisamente, el perfil de Prieto no invitaba a generar prejuicios para lograr asistencia (buscando así criticar que alguien que no cumpliese con esos cánones no se le preste ayuda), sus palabras han generado una reacción opuesta a la que buscaba. Es más, se han visto como "clasistas y racistas".

🗣️ Miguel Lago sobre el caso de Álvaro Prieto: "En esta era en la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros". #YAS16Oct



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/Sgt0KwmaQC — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 16, 2023

La polémica ha subido de tono después de que Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y actual director de Canal Red, arremetiese también contra Sonsoles Ónega, recordando que es la "nueva premio Planeta".

Varias polémicas seguidas

Lago no es ajeno a la controversia. A inicios de este mes de octubre, ya fue criticado tras un monólogo en el que ironizaba sobre lo sucedido con el político socialista Óscar Puente en el AVE, quien tuvo un desencuentro verbal con Lucas Burgueño, quien había tenido un enfrentamiento con unos policías locales el pasado 14 de septiembre; además de haber sido detenido por un presunto caso de violencia machista; además de estar condenado en primera instancia por un delito anterior.

Antes de la polémica relacionada con el caso Puentes; Lago lanzó una broma fuera de lugar relacionada con el caso Daniel Sancho. "Imagino que en un tiempo tendremos una serie de Daniel Sancho. En vez de capítulos, igual es por partes", ironizó.

