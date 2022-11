Lluvia de zascas a Miguel Lago por sus palabras "racistas" hablando de su hijo "el negro"

El humorista Miguel Lago ha estado este pasado domingo en el plató de La Roca, el programa de La Sexta que conduce Nuria Roca, y ha hablado de su hijo adoptivo, de origen dominicano y racializado negro. No obstante, sus palabras han sembrado la polémica en Twitter al haber sido consideradas racistas y ofensivas por cientos de personas, que no han dudado a la hora de cargar contra él y contra los colaboradores del espacio televisivo.

En concreto, fue Juan del Val quien animó a Lago a contar en el programa una anécdota que les ocurrió a toda la familia cuando viajaron a República Dominicana. Lago y su mujer tenían ya tres hijos antes de adoptar al cuarto, y los seis caminaban juntos cuando un policía se les acercó en un semáforo. El humorista aclaró antes que su hijo era "negro, y entonces yo a mi hijo, que es negro, le digo que es negro", confesando que le llama negro "y viene porque es negro, lo gracioso sería que no siendo negro le gritara negro".

"Yo hago chistes de negros y me dicen que soy un racista: ¿cómo voy a ser un racista si me he traído un negro a casa?", se preguntaba Lago, como anticipándose a la que se le iba a venir encima. Relató a continuación que tanto su mujer como sus otros tres hijos son blancos y rubios, así que creyó que el policía se les había acercando pensando que "este ha agarrado al niño en un centro comercial y se lo ha llevado".

"Tu hijo tiene un problema contigo"

Finalmente, ha aclarado fue su hijo el que reconoció a Lago como su padre ante el agente porque él "no llevaba la factura del niño". Sin embargo, esa parte de la entrevista ya no trascendió en Twitter, sino el fragmento anterior, hablando de cómo llamaba negro a su hijo y haciendo el chascarrillo con su color de piel. Esto ha indignado al actor, cómico y guionista Miquel Ripeu, que no ha tardado en salir a criticarlo:

Miguel, tú no tienes un problema. Tu hijo sí. T pic.twitter.com/rva2bSV4u7 — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

Tu hijo, Miguel, es negro. Negro no es solo una raza, etnia, o como lo quieras llamar. Es también una forma de insultarle y menospreciarle que va a aguantar toda su vida. — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

El problema que tiene es que su padre, Miguel, que debería advertirle, aleccionarle y darle recursos para defenderse de ese insulto, se cachondea de eso. — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

Porque tú no tienes ese problema. No lo ves. Es lógico. Pero tu hijo sí lo tendrá. En la escuela, en el parque, en la uní, saliendo de fiesta, en sus primeros y últimos trabajos, en sus contactos con la policía, en el puto supermercado, Miguel. — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

Tú no tienes un problema, y te ries, y le llamas negro cariñosamente, porque crees que es lo correcto. Y él crecerá pensando que los mismos que le insultan con su raza son como su padre. Y eso es un problemón jodido. Porque no puede defenderse,Miguel. P — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

Porque tú no habrás hechho más que reírte, porque como es tuyo (TUYO, LO DICES TÚ), crees que llamarle negro en su propia casa es normal. — miquel ripeu (@miquelripeu) November 1, 2022

Ripeu abrió la veda, pero no ha sido el único que piensa que Lago ha presumido de tener un comportamiento racista con su propio hijo:

Miguel Lago utiliza el típico argumento de cuñado tabernario: "¿Cómo voy a ser racista si me he traído a un negro?".

¿Cómo voy a ser machista si tengo hijas?

¿Cómo voy a ser homófobo si tengo amigos gays?



Jamás me han dicho "blanco, ven aquí". — Francisco (@FGarci50) November 1, 2022

“Me he llevado un negro a casa” como quien se encuentra un sofá en la calle. — quikeUp (@Quikeup) November 1, 2022

Supongo que si tiene otro que es blanco, le llamará blanco para wue vaya. Y supongo que hará chistes de blancos por su color de piel. O no? O eso no es gracioso? — javi luk (@JaviLuk) November 1, 2022

Busca diferenciarse, tocar donde duele y hacer humor desde ahí. Pero creo que no lo está enfocando bien.

No lo excuso, nunca me ha gustado. Se que no todos los humores son para todo el mundo, pero en este caso creo que ha retorcido tanto que ya no puede llamar a eso humor — Nenah Dameri (@NenahDameri) November 1, 2022

el niño no tiene nombre, que tiene que llamarle "negro"? a mi nunca me han gritado "blanca" para llamarme — Edushkaia Beltranova (@EduBeltranEdu) November 1, 2022

Es triste que una persona use insultos racistas contra su hijo adoptivo diariamente en su entorno familiar. Es más triste aún que @LaSexta le de eco al racismo mientras se rien l@s presentador@s.😥



Si a él le dicen "t0nt0delcul0 ven" seguro que se ofende.pic.twitter.com/7Jv8Ypwo8p — Cesar Fonseca (@Cesar_Opinions) November 1, 2022

Habla de su hijo como si se tratase de una mascota y encima a todos les parece gracioso.😒 — G. Alexandra (@alexsandra_sanv) November 1, 2022

Soy madre adoptante y mi hija es negra y como tiene un nombre precioso la llamamos por el , no entiendo el humor racista y si denigra a tu hijo mucho menos , el humor sátiro de Miguel lago me gusta pero aquí se a pasado — Maribel (@Maribelalvajo) November 1, 2022

Cuando uno quiere ser gracioso y queda como un desgraciado. — 〽️iguel 🔻 (@Miguelescrg) November 1, 2022

Racismo rancio , gañán. — Francisco Jose Perez Gil (@paco_perez_gil) November 1, 2022

Tras contar la anécdota del policía y su hijo, Lago y Nuria Roca han profundizado sobre el tema de la adopción en los siguientes minutos y el humorista ha explicado qué estaba haciendo allí en República Dominicana con toda la familia: quería que sus otros hijos conociesen la realidad en la que había vivido su hermano, nacido en una de las zonas más pobres del país, y a raíz de ello surgió una fundación familiar a través de la que ayudan a la infancia.

Gracias a todo el equipo de @LaRocaLaSexta por el amor y el compromiso. Desde el momento de esta entrevista hasta hoy son más de 100 las personas que se han inscrito en nuestra web https://t.co/Xbtuj3lads Vamos! https://t.co/4cqb0fIZTa — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) November 1, 2022

De hecho, Lago no ha contestado a las acusaciones de racismo, pero sí ha agradecido el altavoz del programa para promocionar su fundación.

