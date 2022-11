El disfraz de Pablo Iglesias triunfa en internet: "No habéis llevado uno que dé más miedo en Halloween"

M. C.

Aunque al exministro Jorge Fernández Díaz no le guste ni un pelo que en España se celebre Halloween y se atreva a decir incluso que hay gente sacrificando niños en honor al diablo por estas fechas, lo cierto es que la popularidad de esta celebración continúa creciendo en nuestro país, mezclada también con la recuperación de tradiciones que se habían perdido, como el Samaín celta en Galicia, por poner solo un ejemplo.

Lo que sí que hemos copiado de Estados Unidos son los disfraces que, lejos de ser únicamente terroríficos, se están convirtiendo en una especie de carnaval en otoño. Sin ir más lejos, la modelo alemana Heidi Klum ha vuelto a coronarse como la reina de Halloween con su disfraz de lombriz para cebo, un atuendo digno de la factoría de efectos especiales y con el que acompañaba a su pareja, ataviado como un pescador con el anzuelo atravesándole un ojo.

Menos extravagante, pero igualmente simpática ha sido la caracterización del youtuber Loldemos, que ha sorprendido en sus redes sociales con una fotografía en la que enseña de qué se había vestido para aterrorizar al personal. Con camisa de cuadros, bolígrafo en el bolsillo y lazo solidario en la pechera, pantalón oscuro, pulseras de cuero en las muñecas, perilla y peluca con coleta, quizás el bate de béisbol dispuesto para dar la batalla (esperemos que únicamente dialéctica) lo han convertido en Pablo Iglesias:

Un año más lo vuelvo a decir: no habéis llevado un disfraz de Halloween que de más miedo que ir de @PabloIglesias 😏 pic.twitter.com/IKiijkQawK — Loldemos (@Loldemos_) October 31, 2022

Ha dicho el youtuber, simpatizante de Podemos y con más de 23.000 suscriptores en su canal de YouTube, que "no habéis llevado un disfraz de Halloween que dé más miedo que ir de Pablo Iglesias" y se ha ganado con ello el 'me gusta' del exvicepresidente del Gobierno y fundador del partido morado, que durante estos días ―extrañamente― no se ha visto envuelto en nuevas polémicas desde la reprobación que le han hecho en el Ayuntamiento de Madrid por lo que dijo en su pódcast de la Policía Municipal madrileña.

