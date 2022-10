Nuria Roca y Juan del Val confiesan los detalles de su noche de bodas: "Está sobrevalorada"

Nuria Roca y Juan del Val acostumbran a hablar sin tapujos sobre su relación y su convivencia como pareja, algo que han vuelto a hacer este domingo en el programa La Roca. La presentadora y el tertuliano del espacio, casados desde hace dos décadas, han dado detalles sobre cómo fue la celebración de su enlace matrimonial y su noche de bodas.

Mientras analizaban la boda de Kourtney Kardashian, en la que la protagonista ha confesado que bebió tanto tequila que no se acuerda de casi nada, Sara Ramos preguntó a Juan y Nuria por el recuerdo que ellos tienen de su propia boda.

El escritor reconocía entonces que se tomó "algún que otro combinado". Además, la pareja lo pasó tan bien que fueron los últimos en abandonar la fiesta.

Del Val proseguía relatando cómo al estar de vuelta en el hotel, ya de madrugada, alguien les llevó a la habitación dos periódicos con las fotos de su boda en portada. "Me he casado con una persona muy importante", bromeó entonces el escritor ante su mujer.

Gonzalo Miró se interesó por cómo fue la noche de bodas tras la gran fiesta. En concreto, el colaborador preguntó si esa noche está "sobrevalorada", algo que ambos implicados confirmaron. "Completamente, pero para eso está el día anterior y el posterior", explicó Juan del Val.

Nuria Roca, por su parte, quiso matizar las palabras de su marido: "El de después también está sobrevalorado", dijo entre risas.

Finalmente, la presentadora de La Roca quiso advertir a todos los espectadores del peligro de posponer el viaje de novios. Basándose en su propia experiencia, ya que después del enlace solo pasaron tres días juntos en Londres, Nuria Roca expresó lo siguiente: "Voy a advertir a toda la gente que se va a casar: no digáis que ya haréis el viaje de bodas. El viaje de bodas nunca se hace. Yo llevo más de 20 años casada y no lo he hecho nunca. Quiero irme a las islas Maldivas desde entonces. Y no he podido ir. Y aquí estoy", zanjó en tono de broma.

