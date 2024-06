La nueva vida de Bruno Vila tras un año en TV con los 'Mozos de Arousa': qué va a hacer con su dinero

"¡Muchas felicidades! ¡Bravo! Estoy muy orgullosa de él, que disfrute el dinero, que tenga cabeza y que lo pase bien”, exclamó Juana, la madre de Bruno Vila, cuando llamó a Reacción en cadena para felicitar a su hijo y a sus compañeros de Los Mozos de Arousa cuando superaron la barrera de los dos millones de euros ganados en el concurso.

El gallego añadió al comentario de su madre que otro de los deseos que tenía ella era que acabara la carrera, ya que Bruno había hecho una pausa en sus estudios para participar en el programa de Telecinco. Lo que no se podía imaginar es que iba a estar más de un año acudiendo al plató para ir acumulando dinero cada día junto a Borjamina y Raúl.

Y es que la vida del gallego ha cambiado radicalmente en tan solo 365 días. Bruno ha pasado de levantarse temprano todos los días para coger el tren e irse a la universidad, a la Facultad de Derecho en Santiago, y no volver a casa hasta por la tarde, a conseguir un gran colchón económico en su paso por televisión.

Borjamina, Raúl y Bruno. Cedida.

Por un lado, los dos millones de euros que ya ha ganado con sus compañeros de Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena y, por otro, todo el dinero y prestigio que se llevó de su paso por Bailando con las estrellas, el concurso de baile de Telecinco en el que fue finalista.

“Ninguno de los tres esperábamos aguantar un año en el concurso, pero estamos muy contentos porque al final eso significa que las cosas se están haciendo bien, lo estamos haciendo correctamente, que a la gente le está gustando Reacción en cadena y todos estamos contentos”, reconoce Bruno a EL ESPAÑOL.

Los Mozos de Arousa en el plató de reacción en cadena. Atresmedia

Cambio de vida radical

En los primeros meses de 2023, Bruno Vila era un estudiante más de Derecho en la Universidad de Santiago, colaboraba con la asociación Arousa Moza y nadie le paraba por la calle para pedirle una foto y hablar con él.

Pero esa fama también tiene un lado negativo que no le gusta y es que ahora, por ejemplo, reconoce que tiene que tener más cuidado con lo que comenta en la calle o en un restaurante porque “antes, al de la mesa de al lado no le interesaba tu vida, pero ahora puedes encontrarte con alguien que sí le puede interesar y escucha toda tu conversación. La semana pasada, por ejemplo, iba andando por la calle y alguien, desde un coche una persona me grabó. Eso es desagradable”. El gallego también destaca que ahora valora mucho más estar en su casa solo y aislado porque ahí nadie le está observando.

El lado bueno es la aceptación del público, destacando que las franjas del día que tienen más audiencia son las de los concursos, y eso quiere decir que la sociedad tendrá sus defectos, “pero tampoco estaremos tan mal porque mucha gente presta atención e interés hacia la cultura y hacia espacios que dan un entretenimiento muy sano, de dar oportunidad a gente anónima para cumplir sueños. Todo el mundo puede participar, no hace falta ser famoso o haber pasado unos castings de talento”, señala Bruno.

Bruno con la bailarina de Bailando con las estrellas. Cedida.

No obstante, el gallego admite que “cuando estaba estudiando Derecho no estaba en un buen momento personal porque no me sentía realizado, no sentía que ese fuera mi sitio, no era feliz. Y lo digo claramente porque vivimos en una sociedad en la que parece que hay que aparentar ser feliz todo el rato y no, yo no era feliz”.

Ahora reconoce que sí está haciendo cosas que le gustan, que le hacen feliz, donde se lo pasa bien con mucha gente con personalidades parecidas a la suya. De todas formas, espera poder retomar los estudios a partir de septiembre, porque también tenía preparado un curso de inglés en Australia para septiembre de 2023 y lo ha pospuesto sin fecha...

En junio de 2024, su vida ha cambiado por completo. Ya no siente vértigo por su futuro o cuando se acabe su participación en Reacción en cadena porque “yo lo tenía antes, cuando tenía que ir a la universidad y luego pensaba a ver qué iba a hacer con mi futuro, si opositar… ahora, el día que me vaya volveré a mi vida de antes con mucha más tranquilidad. Pero en el libro de Michelle Obama leí que uno nunca vuelve atrás, es otra parte del camino, otras vivencias y otro aprendizaje”.

Los Mozos de Arousa junto al presentador del programa, Ion Antolín. Atresmedia

Si les eliminaran próximamente, los hermanos Santamaría y Bruno se llevarían unos 700.000 euros, a los que habría que restar lo que se llevaría Hacienda en impuestos, pero el concursante está de acuerdo con pagar a la administración pública porque “siempre hemos disfrutado de hospitales, carreteras, educación pública y eso antes lo pagaban empresarios o gente que ganaba mucho y les tocaba aportar mucho. Nosotros venimos de familias más humildes que tenían que aportar menos y ahora nos toca a nosotros ser de los que aportaban más”.

Compartiendo pista de baile

Si hace un par de años le dicen a Bruno que por estas fechas iba a estar en un concurso participando por aumentar su bote de más de dos millones de euros y que habría pasado por un talent de baile compartiendo pista y programa con Jesús Vázquez, Valeria Mazza, José Manuel Pinto, Adrián Lastra y el resto de compañeros de Bailando con las estrellas, no se lo habría creído.

Pero ahí está, el joven estudiante de Derecho compitió hasta el último día en el concurso, aupado en gran parte por sus fans de Reacción en cadena que votaban en masa cada sábado para salvarle y que avanzara rondas hasta la final del programa.

Su resumen de su paso por Bailando con las estrellas es positivo pese a todo lo que vivió allí, sobre todo por la reacción de la gente en la calle, donde le decían que se quedaban hasta muy tarde viendo el concurso para ver si se salvaba, que lo pasaban mal cuando él lo pasaba mal, que le habían instalado la aplicación para votar a toda su familia y amigos… “Realmente ha habido mucha gente que se las ha apañado para apoyarme y a mí eso me hace mucha ilusión. Que te quieran tanto y te sientan parte de su familia. Porque es así, porque la gente se nos acerca y nos cuentan cosas como si no fuésemos desconocidos. Nos cuentan hasta lo que cenan…”, apunta.

Bruno Vila. Cedida.

Todo fue por su 'culpa'

Bruno fue el ‘responsable’ de que Borja y Raúl le acompañaran en la aventura que está siendo participar en Reacción en cadena, pero lo que no se podían imaginar es que iban a estar más de 300 programas jugando y conseguir acumular más de 2.000.000 de euros de premio, de momento…

“Me gustaba el programa, lo veía para mí. Reacción en cadena te da la oportunidad de ser tú mismo y tiene un componente cultural importante, pero tampoco de nivel altísimo. Las deducciones que a veces hacemos en La última cadena cuando no tenemos ni idea suelen quedar graciosas”, concluye.

Los tres siguen derrotando rivales como el primer día, pero es que en este tiempo han vencido a casi 300 equipos en la prueba Complicidad ganadora; han tratado de acertar más de 4.000 palabras; han logrado acertar La última palabra en 180 ocasiones; tienen el récord de dinero ganado en un solo programa con 55.000 euros; y han superado los dos millones de euros de premio que se llevarían a su casa si cayeran eliminados, algo, que todavía parece lejano…

Los Mozos de Arousa en plena competición en 'Reacción en cadena'. Atresmedia

No obstante, aunque ellos están ganando mucho dinero, la cadena también ha encontrado un filón. Y es que el paso de Los Mozos de Arousa por el espacio de Telecinco está siendo algo memorable, tanto para los gallegos como para el propio formato, ya que gracias a ellos, en estos 365 días, la audiencia del programa que presenta Ion Aramendi ha subido un 40% entre mayo de 2023 y mayo de 2024.