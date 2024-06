El cisma en Sumar por la financiación de Cataluña: "Es una línea roja. Singulares somos todos"

El PSOE se encuentra en una encrucijada. Las negociaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña han abierto un debate que, para algunos de sus socios nacionales, supone una "línea roja". Se trata de la "financiación singular", acordada con los nacionalistas catalanes para apoyar un gobierno regional del PSC.

Pedro Sánchez, en una entrevista con La Vanguardia, dejaba claro el pasado fin de semana que no hay problemas para abordar el debate sobre este asunto en Cataluña. "Es factible", respondía de primeras.

Su argumentación se basaba en el pacto de investidura con Esquerra. "Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña", esgrimía el presidente del Gobierno antes de deshacerse en elogios hacia Esquerra.

Las reacciones no se hicieron esperar más allá de los muros del ejecutivo nacional. Sin embargo, tampoco tardarían en llegar las respuestas de los socios de Gobierno.

Los primeros en dar un paso al frente fueron los diputados de Compromís. Avisaban de que era una propuesta "partidista", "mentira" y sin "ninguna virtualidad". Chunta Aragonesista, a través del diputado Jorge Pueyo, tampoco tenía dudas. "Si cataluña tienen financiación singular y Aragón no", la consecuencia será que "no podrá dar apoyo parlamentario" al Gobierno.

Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, dejó claro que, pese a la advertencia de sus socios en la Comunidad Valenciana y Aragón, la mayoría parlamentaria del Gobierno está "asegurada". Fuentes de Sumar consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que están tranquilos, que la coalición es esto, "un frente amplio". Además, insisten en que no hay nada sobre la mesa, por lo que este es un debate "inflado e inflamado".

Por el momento, según Agueda Micó, portavoz de Compromís, no ha habido una confrontación de ideas al respecto en Sumar. "Lo que estamos hablando en el grupo plurinacional es que tenemos claro que los problemas de infrafinanción, ya sea en Cataluña o en el País Valencià, se tienen que abordar y no podemos dejarnos a nadie por el camino. Esto no quiere decir que Cataluña no tenga su solución particular. El País Valencià también necesita su situación singular, porque los contextos son diferentes". A la voz de Micó se suma la del segundo diputado de Compromís en la Comunidad Valenciana, Alberto Ibáñez i Mesquida.

Voces discordantes

A pesar de todo, en el seno de Sumar hay otros que se oponen a la medida. Esta semana, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseveró que la futura reforma del modelo de financiación debe abordarse desde la "solidaridad entre territorios" y con especial atención para evitar el "error" de provocar un enfrentamiento entre comunidades. También defendió que cuando se habla de financiación singular se habla de "desagravio". Por ello, se mostró en desacuerdo con la posibilidad de "financiaciones a la carta" surgidas según la "coyuntura política" de un determinado momento.

Por su parte, las fuentes consultadas de toda solvencia de IU abundan a EL ESPAÑOL que, sobre la financiación singular para Cataluña, "es posible lograr un acuerdo singular y no fastidiar al resto de comunidades autónomas, o lograrlo y fastidiarlas", destacando además que "la clave de bóveda" pasa por hacer "una reforma fiscal que afecte al conjunto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta siempre que cada una tiene su singularidad".

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Europa Press

Las mismas fuentes, que pertenecen también a una de las federaciones territoriales más fuertes de la formación, inciden en que el problema de fondo es "que hay una reforma fiscal pendiente para varias comunidades que están infrafinanciadas. No se ha abordado desde hace años. Unos y otros han estado dando patadas hacia adelante por falta de mayorías sólidas. Infrafinanciadas están Valencia, Andalucía y Murcia. No se trata de una cuestión política: lo dicen muchos informes y el Gobierno lo sabe. Y ahora no hay mayorías, no sólo en el Congreso".

"Para hacerlo, además, es necesario que se cuente con las comunidades autónomas", insisten las fuentes consultadas. "Hace unos meses, la ministra de Hacienda propuso, como solución transitoria, hacer una quita. En Andalucía, Moreno en principio no lo vio mal, pero Ayuso en Madrid respondió en tromba y por ello Moreno y otros tuvieron que alinearse con ella. Conseguir una reforma fiscal pasa por lograr un pacto al que difícilmente se incorporará el PP".

Las premisas para lograrlo, según IU, "pasan por aplicar el principio de responsabilidad fiscal, evitando el dumping entre comunidades hasta que no haya una solución, y no horadar los estatutos de autonomía".

"El problema es importante"

La Chunta Aragonesista ha dejado claro que la financiación singular para una sola comunidad es una de sus "líneas rojas" que el Gobierno no debe traspasar. Lo hizo Jorge Pueyo, pero también lo ha hecho, en conversación con EL ESPAÑOL, Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista: "Se tiene que abrir el debate para todo el mundo. Hay territorios que también tienen sus necesidades singulares de financiación y también lo tienen recogido en su estatuto, como Aragón".

"Por poner un ejemplo", recalca Palacín, "se tienen que reconocer esas singularidades de Aragón y pensamos que la financiación, que es uno de los temas que nombró Sánchez en su debate de investidura, debe abrirse para todos los territorios, no solo para uno".

De todas maneras, habrá que esperar. "Probablemente, estamos en un periodo previo a investidura y, probablemente, entre dentro de ese periodo de negociación o del momento que estamos viviendo", templan los aragonesistas.

El diputado de Sumar Jorge Pueyo. EFE

Si se acaba materializando lo expuesto por Sánchez, habrá que ver en qué términos. "Si fuera unilateral o para un único territorio no estaríamos de acuerdo. Aragón tiene muchos problemas, llevamos muchos años, décadas, reclamando que se reúna la comisión unilateral para el artículo 108 y, hasta este momento, no se ha producido".

"Hay un dato que demuestra que Aragón está infrafinanciado", apunta Palacín. "La cámara de cuentas reconoce que, dentro de las competencias transferidas, el déficit anual es de 600 millones de euros. Hablamos de un territorio despoblado y disperso, y se tiene que hablar de otros territorios también, como Valencia. No solo se puede hablar de la financiación de un único territorio. Ya lo trasladamos el otro día, cualquier reforma tendrá que tener en cuenta las demandas que tiene Aragón".

Por eso "lo dijimos el otro día, que marcaba una línea roja para nuestro apoyo. La financiación para nosotros es esencial. Llevamos décadas pidiendo que se cambie la financiación actual y creemos que se iba a abordar durante esta legislatura, pero ya estamos cansados de que, ni con el PP ni con el PSOE, nadie aborde la financiación. En este caso, me toca Aragón, pero también Valencia", remarcaba el líder aragonesista.

"El presidente de España debe ser consciente de que no puede hacerse solo para un territorio", insisten. "El ejemplo que ponemos siempre es que abrir un centro de salud en un pequeño pueblo del Pirineo es muy caro. Las diferencias se tienen que reconocer de alguna manera".

En síntesis, a los aragonsistas "no nos parece mal que se abra el debate, pero desde luego que tiene que ser en todos los territorios, no solo en uno. Dentro de las propuestas con las que nos presentamos, esta es una parte importante. Sumar es consciente de la situación y Sánchez también. El problema es importante; es la infrafinanciación de los territorios".

Posición "sólida, legítima y seria"

"Es una estrategia concreta del candidato del PSC para investir a su candidato en Cataluña", apunta Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, en conversación con EL ESPAÑOL.

En su caso, llevan años trabajando por un cambio en la financiación autonómica. En Sumar saben que este es "su caballo de batalla".

Micó recuerda que "somos el territorio más infrafinanciado. Esto te lo dicen los técnicos, los partidos políticos y todo el mundo lo tiene claro desde hace mucho tiempo. Por cómo se hicieron hace años las transferencias de sanidad y de educación sin darnos la capacidad presupuestaria".

Alberto Ibàñez, Yolanda Díaz y Àgueda Micó, durante un acto de Compromís-Sumar Rober Solsona / Europa Press

Ahí surgió el problema, que se fue agrandando a posteriori. "Luego, con el crecimiento de nuestro territorio, que no se ha tenido en cuenta, esto se ha traducido en una infrafinanciación que produce una pérdida de millones de euros. Esto provoca una situación de mucha gravedad a la hora de poder gestionar las competencias que la propia constitución establece que tenemos", resalta Micó.

"Nuestra posición es sólida, legítima y seria", dice la portavoz de Compromís, un grupo sin el que Sánchez perdería dos votos para los trámites en el Congreso de los Diputados.

El marco en el que se mueven es "complejo, porque lo arrastramos de siempre y no se puede poner una reforma del sistema de financiación para solucionar cuestiones concretas de otros territorios, con los que no tenemos ningún problema. No es una cuestión del País Valencià contra Cataluña, ni de cualquier comunidad autónoma contra otra".

Desde Compromís entienden que "por eso es injusto que el Partido Socialista quiera acometer esta reforma teniendo en cuenta sus propios intereses partidistas, cuando hace un mes y medio la propia ministra decía que la reforma del sistema de financiación no se podía acometer sin que todas las comunidades autónomas estuvieran de acuerdo".

Recuerda Micó que, "en un mes y medio, cambias tu posición, cuando es un tema muy serio y para los valencianos es importante. Claro, esto hace que desde Compromís haya un enfado grande con la posición del Partido Socialista, no con las reivindicaciones de Cataluña, que las compartimos y las comprendemos".

Un globo sonda

A pesar de todo, desde Compromís esperan conocer pronto qué significa el "globo sonda" lanzado por Sánchez. "Todos nos hemos posicionado ante la “financiación singular de Cataluña”, pero que no sabemos lo que es ni lo que implica ni lo que conlleva. También, quiero esperar a ver si se materializa, en qué sentido y cómo. Y si es una propuesta que es solo para Cataluña o es una reforma que abarca el conjunto de las necesidades de las distintas Comunidades Autónomas".

Será a partir de entonces, "cuando tengamos todo encima de la mesa, veremos hasta qué punto podemos dar apoyo o no y si se tiene en cuenta o no los problemas de los valencianos. Ese es el quid de la cuestión. Ahora mismo estamos hablando sobre algo que no sabemos lo que es. Lo que está claro es que si se abre el melón, desde Compromís exigiremos que se tengan en cuenta las necesidades de los valencianos y las valencianas y el resto de comunidades infrafinanciadas. Esto es una línea roja de Compromís, pero no de ahora, desde hace 20 años".

"Ante incumplimientos de acuerdos de gobierno, está claro lo que pasa", deja claro Micó. "Esto es una cuestión de lealtad a los acuerdos de gobierno que tenemos firmados el grupo plurinacional con el PSOE. Por tanto, el PSOE está obligado a respetar el acuerdo de gobierno. No se puede llevar a cabo un debate sobre la financiación sin tener en cuenta los problemas de los valencianos y las valencianas".